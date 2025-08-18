Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Por que Verstappen ficou em silêncio em meio aos rumores de mudança para Mercedes

Tetracampeão está focado em ajudar a Red Bull a acertar o carro para o regulamento de 2026

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen revelou por que decidiu permanecer em silêncio enquanto circulavam rumores no paddock da Fórmula 1 sobre sua possível mudança para a Mercedes em 2026.

Leia também:

Os boatos surgiram quando George Russell disse à mídia que suas negociações de contrato estavam suspensas enquanto o chefe da Mercedes, Toto Wolff, se envolvia em conversas com o holandês, o que Wolff confirmou mais tarde. Embora Toto tenha confirmado que a probabilidade de Verstappen se juntar à equipe de Brackley para 2026 era baixa, era um caminho que ele tinha de explorar.

Os rumores foram finalmente encerrados quando Verstappen confirmou que continuará a correr pela Red Bull em 2026. O tetracampeão está sob contrato com a equipe de Milton Keynes até o final de 2028, mas dizem que existem cláusulas de desempenho ou de saída.

"Bem, a questão é que sempre há outras pessoas falando muito, enquanto eu não estou realmente falando, porque, em primeiro lugar, eu não preciso, eu não preciso dizer nada", explicou Verstappen ao F1.com quando perguntado por que decidiu não se pronunciar sobre os rumores.

"Acho que isso também é melhor para todo mundo, em vez de ficar apenas falando sobre o assunto. De qualquer forma, não faz sentido, é uma perda de tempo, mas, para mim, estou muito concentrado em 2026 com a equipe, para olhar para frente e ter certeza de que cumpriremos os regulamentos e que seremos competitivos desde o início".

Verstappen correu pela Red Bull e sua equipe irmã durante toda a sua carreira na F1. Depois de estrear na Toro Rosso (agora conhecida como Racing Bulls) em 2015, o holandês foi promovido à Red Bull em 2016, quando garantiu sua primeira vitória na categoria. Agora, 11 temporadas depois de sua estreia, Verstappen comemorou seu 200º GP na Hungria.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Tem sido ótimo fazer parte de uma equipe por tanto tempo", acrescentou. "Definitivamente, é como uma segunda família. Conquistamos muitas coisas lindas, incluindo, é claro, vencer campeonatos juntos".

"Eu nem sabia que era o meu 200º GP com a equipe, então, de certa forma, passa muito rápido, mas também quando você olha para trás, para os GPs que fizemos juntos, há muitas lembranças maravilhosas!.

"Quando comecei a correr na Fórmula 1, acho que a meta de chegar a 200 GPs já é algo muito bom, então poder fazer isso com uma equipe é fantástico", concluiu Verstappen.

Lydia Mee
Filtros