Fórmula 1

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Comentários do chefe da Mercedes geraram certo ceticismo no paddock

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Frederik Vesti, Mercedes

Em 2026, a Fórmula 1 terá novos regulamentos e, principalmente, as unidades de potência dos carros serão diferentes. Toto Wolff, chefe da Mercedes, inclusive indicou que as velocidades máximas podem alcançar 400km/h.

A F1 está adotando novos regulamentos técnicos para 2026, com unidades de potência renovadas que apresentam uma divisão de quase 50:50 entre combustão e energia elétrica. Os carros terão menos downforce e arrasto; combinados com aerodinâmica ativa, isso significa que eles manterão alta velocidade em linha reta.

A sugestão de Wolff ainda levantou algumas sobrancelhas. "Bem, achei que precisávamos dar um pequeno impulso de marketing a esse motor, porque as pessoas estavam falando mal dele e é um equipamento incrível", disse o austríaco ao podcast Beyond The Grid.

"Se você colocar tudo junto, poderemos atingir 400 km/h ou talvez até ultrapassá-los, mas obviamente você ficará sem energia para a próxima reta e não será rápido o suficiente".

F1 concept

Conceito de F1

Foto de: FIA

O diretor administrativo da Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas, que também participou do podcast, analisou as novas unidades de potência com mais profundidade.

Thomas explicou que os carros serão ainda mais rápidos do que a geração anterior no início das retas, mas o gerenciamento de energia prejudicará sua velocidade máxima final.

"Acho que o desempenho no início da reta será muito, muito semelhante ao atual", disse ele. "Temos o turbocompressor que não tem mais uma máquina elétrica, então pode haver um pouco de turbo lag. Poderemos preencher esse atraso do turbo com o elétrico, potencialmente".

"Portanto, acho que, em termos de arrancada em linha reta, o desempenho será bastante épico em comparação com o que temos hoje. Mas sabemos que vamos começar a perder potência mais cedo na reta porque não temos energia elétrica suficiente para usá-la o tempo todo".

NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally

Ouça versão áudio do Podcast

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Filtros