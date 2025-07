Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1, deu a entender que fará um anúncio iminente com uma postagem enigmática compartilhada em sua história no Instagram.

O piloto da Ferrari compartilhou uma foto de um palito de fósforo fumegante encostado em uma caixa de fósforos. Na caixa, está escrito "08.08", o que indica que um anúncio poderá ser feito em 8 de agosto, que é o primeiro fim de semana das férias de verão da F1.

Embora o piloto de 40 anos não tenha compartilhado mais detalhes ou pistas, isso não impediu a comunidade da F1 de especular sobre o que pode estar por vir. Vários fãs questionaram se pode ser uma nova música lançada pelo piloto britânico ou um anúncio relacionado a um de seus outros empreendimentos comerciais, enquanto outros chegaram a especular que ele pode anunciar sua aposentadoria.

Sendo o segundo piloto mais velho do grid da F1, Hamilton enfrentou muitas especulações sobre a proximidade do fim da carreira de piloto. Ao falar com a mídia durante o GP do Canadá, Hamilton afastou as informações de que estava pensando em deixar o campeonato.

"E também para todos que estão escrevendo histórias sobre eu estar pensando em parar de correr - quero dizer, eu literalmente comecei agora, aqui com a Ferrari, e estou aqui por vários anos", disse ele.

"Estou aqui para o longo prazo. Então, não há dúvidas sobre onde está o meu foco e no que estou trabalhando para conquistar com esta equipe. Não há qualquer incerteza. Por favor, parem de inventar coisas", continuou.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Hamilton foi para a Ferrari no início de 2025, depois de um período de 12 anos na Mercedes, durante o qual conquistou seis dos sete títulos.

"Sinto que... foi obviamente a decisão mais difícil que acho que já tive de tomar", disse ele ao F1.com na época do anúncio. "Obviamente, estou com a Mercedes há 26 anos, acho que eles me apoiaram e tivemos uma jornada absolutamente incrível juntos. Criamos uma história no esporte e isso é algo de que me orgulho muito. Estou muito orgulhoso do que conquistamos. Porém, acho que, no final das contas, estou escrevendo minha história e senti que era hora de começar um novo capítulo".

