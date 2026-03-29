F1: "Precisamos voltar para a autoescola", brinca Wolff após largada ruim de Antonelli no Japão
Apesar de saída ruim do italiano, chefe de equipe reconheceu que "nos momentos importantes, ele foi muito rápido e tomou as decisões certas"
Após a vitória de Kimi Antonelli no GP do Japão de Fórmula 1, a Mercedes manteve sua sequência de vitórias e continuou demonstrando sua superioridade sobre os rivais também na terceira corrida da temporada. O chefe de equipe Toto Wolff falou com a imprensa após a corrida e fez uma avaliação do dia.
“Nossa largada não foi nada boa, mas esses jovens estão começando suas carreiras com carros automáticos! Eles precisam aprender a soltar a embreagem de forma lenta e controlada, em vez de soltá-la rapidamente. Precisamos voltar para a autoescola se continuarem desse jeito", brincou. "Os carros de F1 são veículos mais exigentes em termos de pilotagem. Nossas largadas estão, em geral, em um nível mediano, mas precisamos melhorar isso”.
“O piloto também teve grande responsabilidade pelo carro não ter saído bem na largada. A arrancada parecia boa à primeira vista, mas não foi rápida. No entanto, nos momentos importantes da corrida, ele foi realmente muito rápido e tomou as decisões certas, o que lhe permitiu recuperar a situação", continuou.
Quando questionado sobre a vantagem de ritmo de Antonelli em relação a George Russell ao longo do fim de semana, Wolff respondeu: “Acho que o quadro é um pouco confuso. Um erro que cometemos como equipe colocou George em desvantagem. A partir do Q1 ele já não estava mais bem o suficiente e hoje teve que lidar com isso”.
“Em condições iguais, eles estariam muito mais próximos, mas quando tudo se resumiu ao ritmo, preferimos manter a posição em relação a Leclerc. Nesse momento, Kimi estava fazendo voltas impecáveis e foi isso que fez a diferença. O carro de George, por outro lado, não estava perfeito", concluiu.
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