Pode não haver provas concretas de que Max Verstappen esteja considerando seriamente se juntar à McLaren para a temporada de 2027 da Fórmula 1, mas o chefe de equipe Andrea Stella não conseguiu negar isso de forma inequívoca no sábado do GP da Bélgica.

Relatos de meras conversas informais entre Verstappen e a McLaren surgiram no GP da Áustria, as quais foram reconhecidas pela equipe, mas os rumores só aumentaram desde então. Em Spa-Francorchamps, os boatos também foram alimentados pela visita do pai de Verstappen, Jos, e do empresário Raymond Vermeulen à hospitalidade da McLaren na sexta-feira, a qual acabou se revelando ser relacionada a Dries van Langendonck, piloto da academia da McLaren e agora um protegido de Verstappen.

Oscar Piastri foi apontado como o piloto da McLaren que poderia dar lugar a Verstappen, provocando uma negativa veemente do empresário Mark Webber ao racer.com.

Porém, essa não foi a reação de Stella durante a coletiva de imprensa após a classificação em Spa-Francorchamps quando questionado se ele poderia ‘encerrar a fofoca’ confirmando que não havia conversas entre representantes da McLaren e Verstappen.

"Bem, eu já disse antes que estamos falando de um tetracampeão mundial", respondeu o italiano. "Será sempre uma oportunidade fascinante, mas precisamos introduzir um terceiro carro. Então, não adianta falar comigo. Precisamos tratar disso em um nível político mais alto e, quando estivermos em condições de fazê-lo, então consideraremos essa opção".

Andrea Stella, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

A resposta de Stella foi claramente uma brincadeira, pois não existe qualquer plano para adoção de um terceiro carro na F1, usando a piada para reforçar publicamente sua confiança em Piastri e Norris. Ainda assim, ele teve a chance de colocar um ponto final nos rumores — tanto quanto sua posição permitia — e optou deliberadamente por não fazê-lo.

A 'opção McLaren' também foi levantada com Verstappen ainda na Áustria e sua resposta foi, sem surpresa, evasiva: “Não vou me envolver nisso. Já disse antes o que queria dizer. Se eu estiver fazendo algo novo ou algo que mude, vocês ouvirão de mim, não de outra pessoa escrevendo isso. Eu apenas me concentro no trabalho que tenho com minha equipe".

Essa não é uma postura nova do holandês. Há anos ele se abstém de responder desnecessariamente a perguntas sobre seu futuro, a menos que tenha uma mensagem que queira enviar ao mundo.

Quando Tom Clarkson, apresentador da coletiva de imprensa de quinta-feira em Spa-Francorchamps, trouxe o assunto à tona, o holandês manteve sua postura desafiadora de sempre, apesar da persistência implacável do entrevistador.

TC:“Vamos falar de fora da pista. Houve ainda mais especulações sobre seu futuro nos últimos dias e nas últimas semanas. Há alguma atualização que você possa nos dar?”

MV: “Não.”

TC: “E o que você acha das especulações?”

MV: “Nada.”

TC:“E você tem uma data em mente?”

MV:“Não. Não há nada a dizer da minha parte.”

TC:“Então, compromisso total com a Red Bull…” (interrompido)

MV: “Eu disse que não há nada a dizer.”

A resposta se Verstappen decidirá deixar a Red Bull permanecerá incerta por algum tempo. O holandês tem contrato até 2028, mas, diferentemente do ano passado, sua atual sétima posição na classificação significa que ele talvez possa usar uma cláusula de saída conferir outros lugares.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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