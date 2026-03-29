F1: "Precisava de mais sorte para vencer", avalia Leclerc após P3 no Japão

Terceiro colocado no GP do Japão de Fórmula 1, Charles Leclerc afirmou que acredita ter alcançado o melhor resultado possível pra ele na corrida, não tendo o suficiente para lutar pela vitória.

“Era preciso muito mais sorte para vencer. Talvez fosse possível se dois safety cars tivessem entrado no momento certo, mas mesmo assim teria sido difícil. Kimi estava muito forte. O segundo lugar era possível, mas não podíamos fazer mais do que isso", disse após a corrida.

“Hoje, na minha opinião, fizemos o melhor que podíamos. Tive um pouco de azar com o safety car. O Oscar conseguiu respirar um pouco e preservou melhor os pneus. Eu, por outro lado, tive que forçar logo, o que tornou as coisas um pouco mais difíceis. Mas não tenho muitos arrependimentos, no geral foi uma boa corrida", continuou.

Leclerc, ainda afirmou que a Ferrari não está tão distante da Mercedes quanto se pensava, no entanto, reconheceu que os rivais "ainda têm uma grande vantagem e está em nossas mãos mudar isso".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Avaliando também a situação relacionada ao uso de potência e energia nas primeiras voltas da corrida, Leclerc disse que algumas coisas ainda não estão totalmente claras: “Não entendi exatamente o que estava acontecendo. Parecia que estava um pouco atrás dos outros, mas isso pode ter sido causado apenas pelo fato de usarmos energia em pontos diferentes”.

“As primeiras voltas são bastante complexas porque você tenta acertar tudo. Depois disso, senti menos essa sensação. No momento, é certo que os motores da Mercedes têm uma grande vantagem sobre nós", acrescentou.

“O motor é importante, mas não é a única questão. Desenvolver o chassi, melhorar a aerodinâmica, usar os pneus no intervalo certo… tudo isso faz a diferença. Não podemos trocar o motor agora, mas precisamos, sem dúvida, evoluir em todas as outras áreas do carro”, concluiu.

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