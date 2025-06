A Prefeitura de São Paulo preparará um edital para a venda dos 'naming rights' do Autódromo de Interlagos que sedia anualmente o GP da Fórmula 1. Informação é da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo.

Depois de desistir da concessão para a iniciativa privada, a gestão municipal estipula que o leilão do nome do Autódromo José Carlos Pace seguirá o modelo de concessão dos 'naming rights' do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, que agora se chama Mercado Livre Arena Pacaembu.

No entanto, no caso do estádio localizado no centro paulistano, o valor de R$ 1 bilhão leiloado para a empresa de comércio digital não foi destinado para a Prefeitura de São Paulo, mas para a empresa Allegra, concessionária do Pacaembu. A situação é contrária a do Autódromo de Interlagos, que ainda é de propriedade do município.

