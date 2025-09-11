F1: Prefeitura lança edital de patrocínio do GP São Paulo de 2025

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias e da SP Parcerias, publicou o edital para a seleção de patrocinadores para a edição de 2025 do GP de São Paulo de Fórmula 1, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

A iniciativa oferece para empresas de diferentes portes a oportunidade de associar sua marca a uma vitrine de alcance global. As cotas de patrocínio, que variam entre R$ 1,8 milhão (bronze) a R$ 7,5 milhões (platinum), garantem benefícios como exposição em transmissões televisivas, presença em plataformas digitais da Fórmula 1 e espaços de ativação. A escolha das propostas será feira com base no maior valor ofertado em cada categoria.

A sessão pública está marcada para o dia 17 de setembro. A iniciativa reforça o compromisso da cidade em seguir como palco de grandes eventos, ampliando o turismo, gerando empregos e fortalecendo a economia local.

Impacto econômico

Em 2024, o GP São Paulo de Fórmula 1 bateu novos recordes de público e movimentação financeira. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o impacto econômico foi de R$ 1,96 bilhão para São Paulo, o que representou um aumento de 14,3% em relação ao recorde anterior, de 2023.

Do montante, R$ 1,18 bilhão foi impacto direto e R$ 776,3 milhões, indireto. A movimentação resultou em arrecadação de R$ 282,4 milhões em tributos federais, estaduais e municipais, representando um crescimento de 9,5% no comparativo anual. Além disso, o GP de São Paulo foi eleito como o melhor da temporada de 2024 em uma votação espontânea no site oficial da Fórmula 1.

Capital mundial do esporte, a cidade de São Paulo é a única no mundo a sediar as três principais categorias homologadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA): Fórmula 1, Fórmula E e WEC.

