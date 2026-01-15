F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari

2026 será um ano importante para a Ferrari na Fórmula 1. A Scuderia interrompeu o desenvolvimento do SF-25 na temporada passada para se concentrar totalmente no novo regulamento, que entra em vigor este ano. Ainda mais preocupantes são os relatos recentes de atrasos no desenvolvimento do novo SF-26 em Maranello. Mas a equipe está mesmo enfrentando outra temporada difícil antes mesmo de começar?

De acordo com informações da edição italiana do Motorsport.com, os tifosi não precisam se preocupar, pelo menos por enquanto. Ao contrário dos rumores, não deve haver atrasos ou problemas com o novo carro para 2026.

No final da semana, haverá o “fire-up”, ou seja, o novo carro será ligado pela primeira vez. Além disso, antes do primeiro teste em Barcelona (de 26 a 30 de janeiro), haverá um shakedown com o SF-26 na pista da equipe em Fiorano. O evento acontecerá no dia 23 deste mês, quando o carro também será apresentado oficialmente ao público.

É importante ressaltar que o shakedown em Fiorano e a sessão em Barcelona são, em primeiro lugar, testes de funcionamento. A Ferrari utilizará o carro apenas em uma configuração básica para verificar se ele funciona conforme o esperado. Os primeiros desenvolvimentos aerodinâmicos só serão utilizados no Bahrein. Lá, a F1 fará testes de 11 a 13 e, novamente, de 18 a 20 de fevereiro. Ao contrário do teste em Barcelona, o de Sakhir será público.

Também é possível que já na primeira corrida da temporada, em Melbourne (8 de março), haja novas peças para o SF-26. No entanto, isso não se aplica apenas à Ferrari e outras equipes também devem seguir um plano de desenvolvimento semelhante.

