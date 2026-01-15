F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari
Scuderia se prepara para shakedown em Fiorano e não deve ter problemas com atrasos ou com o novo carro, segundo edição italiana do Motorsport.com
2026 será um ano importante para a Ferrari na Fórmula 1. A Scuderia interrompeu o desenvolvimento do SF-25 na temporada passada para se concentrar totalmente no novo regulamento, que entra em vigor este ano. Ainda mais preocupantes são os relatos recentes de atrasos no desenvolvimento do novo SF-26 em Maranello. Mas a equipe está mesmo enfrentando outra temporada difícil antes mesmo de começar?
De acordo com informações da edição italiana do Motorsport.com, os tifosi não precisam se preocupar, pelo menos por enquanto. Ao contrário dos rumores, não deve haver atrasos ou problemas com o novo carro para 2026.
No final da semana, haverá o “fire-up”, ou seja, o novo carro será ligado pela primeira vez. Além disso, antes do primeiro teste em Barcelona (de 26 a 30 de janeiro), haverá um shakedown com o SF-26 na pista da equipe em Fiorano. O evento acontecerá no dia 23 deste mês, quando o carro também será apresentado oficialmente ao público.
É importante ressaltar que o shakedown em Fiorano e a sessão em Barcelona são, em primeiro lugar, testes de funcionamento. A Ferrari utilizará o carro apenas em uma configuração básica para verificar se ele funciona conforme o esperado. Os primeiros desenvolvimentos aerodinâmicos só serão utilizados no Bahrein. Lá, a F1 fará testes de 11 a 13 e, novamente, de 18 a 20 de fevereiro. Ao contrário do teste em Barcelona, o de Sakhir será público.
Também é possível que já na primeira corrida da temporada, em Melbourne (8 de março), haja novas peças para o SF-26. No entanto, isso não se aplica apenas à Ferrari e outras equipes também devem seguir um plano de desenvolvimento semelhante.
VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Mais de R$537 milhões ao ano: veja quais são os pilotos de F1 que estão na lista dos 100 atletas mais bem pagos de 2025
F1: Russell revela pegadinha na Mercedes que deixou Hamilton irritado
F1: Ferrari não está atrasada e deve fazer primeiro shakedown no fim de semana
Ferrari revela nome do carro para temporada 2026 da F1
F1 - Hamilton agradece apoio dos fãs e deixa recado para 2026: “Chegou a hora da mudança”
Confira novo conjunto de LEGO da Ferrari de Schumacher na F1
Últimas notícias
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários