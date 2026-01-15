Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari

Scuderia se prepara para shakedown em Fiorano e não deve ter problemas com atrasos ou com o novo carro, segundo edição italiana do Motorsport.com

Ruben Zimmermann Franco Nugnes
Editado:
Add as a preferred source
Gibt es Verzögerungen beim Ferrari SF-26?

2026 será um ano importante para a Ferrari na Fórmula 1. A Scuderia interrompeu o desenvolvimento do SF-25 na temporada passada para se concentrar totalmente no novo regulamento, que entra em vigor este ano. Ainda mais preocupantes são os relatos recentes de atrasos no desenvolvimento do novo SF-26 em Maranello. Mas a equipe está mesmo enfrentando outra temporada difícil antes mesmo de começar?

Leia também:

De acordo com informações da edição italiana do Motorsport.com, os tifosi não precisam se preocupar, pelo menos por enquanto. Ao contrário dos rumores, não deve haver atrasos ou problemas com o novo carro para 2026.

No final da semana, haverá o “fire-up”, ou seja, o novo carro será ligado pela primeira vez. Além disso, antes do primeiro teste em Barcelona (de 26 a 30 de janeiro), haverá um shakedown com o SF-26 na pista da equipe em Fiorano. O evento acontecerá no dia 23 deste mês, quando o carro também será apresentado oficialmente ao público. 

É importante ressaltar que o shakedown em Fiorano e a sessão em Barcelona são, em primeiro lugar, testes de funcionamento. A Ferrari utilizará o carro apenas em uma configuração básica para verificar se ele funciona conforme o esperado. Os primeiros desenvolvimentos aerodinâmicos só serão utilizados no Bahrein. Lá, a F1 fará testes de 11 a 13 e, novamente, de 18 a 20 de fevereiro. Ao contrário do teste em Barcelona, o de Sakhir será público.

Também é possível que já na primeira corrida da temporada, em Melbourne (8 de março), haja novas peças para o SF-26. No entanto, isso não se aplica apenas à Ferrari e outras equipes também devem seguir um plano de desenvolvimento semelhante.

Ruben Zimmermann
