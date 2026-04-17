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Novo filme da franquia de filmes de ação será estrelado por Margot Robbie e Bradley Cooper

Lydia Mee
Editado:
Race track atmosphere

A tão esperada prequel da franquia 'Onze Homens e um Segredo' terá uma ligação com a Fórmula 1. Durante uma apresentação da Warner Bros. na CinemaCon, Margot Robbie, que estrelará o filme ao lado de Bradley Cooper, explicou que o filme de assalto será ambientado em torno do GP de Mônaco de 1962. 

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“Antes mesmo de Danny Ocean pisar em Las Vegas, dois gênios lhe ensinaram tudo o que ele sabe — seus pais”, disse ela. “Vocês vão vê-los no auge de suas carreiras e, em nosso novo filme, realizando um assalto épico no GP de Mônaco de 1962".

Além de estrelar o filme, Cooper escreverá e dirigirá a prequel. Embora o filme ainda não tenha título, a estreia está prevista para junho de 2027.

Não há muitas outras informações sobre a produção neste momento, mas a expectativa já está crescendo entre os fãs. Um fã comentou no Reddit: “Seria engraçado se decidissem repetir o patrocínio de diamantes de 2004”, referindo-se à ação promocional de 'Doze Homens e Outro Segredo' no GP de Mônaco de 2004.

A Jaguar, que mais tarde se tornou a Red Bull, fechou uma parceria com Steinmetz para incorporar dois diamantes enormes no bico de seus carros de F1, pilotados por Mark Webber e Christian Klien. Cada diamante estava avaliado em aproximadamente 200 mil libras esterlinas na época.

Oceans Twelve livery on the Jaguar R5

Pintura do Ocean’s Twelve no Jaguar R5

Foto: Sutton Images

Klein bateu na primeira volta da corrida. Seu carro destruído foi içado por um guindaste e deixado à beira da pista até o final da corrida. Quando os mecânicos da Jaguar conseguiram recuperar o carro, o diamante havia desaparecido.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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