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F1: Presidente da Ferrari aponta "responsabilidade e determinação para voltar mais forte" após 2025

John Elkann fez um balanço da temporada 2025 da Scuderia na F1 e no Endurance aos acionistas da marca de Maranello

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Frederic Vasseur, Ferrari, John Elkann, Ferrari Chairman and CEO

Em uma carta aos acionistas, o presidente da Ferrari, John Elkann, faz o balanço da temporada de 2025 da Scuderia na Fórmula 1 e no Endurance. Duas faces da mesma moeda, que, porém, têm de manter no alto o nome de Maranello com responsabilidade, determinação e força coletiva.

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Toda a estrutura da Ferrari se assemelha a tal moeda: dois lados separados por uma linha fina, porém inexorável. Essa é a imagem que emerge da carta aos acionistas da Exor, escrita por Elkann e divulgada nas últimas horas.

O presidente da Ferrari abordou vários pontos no seu texto. Entre estes, obviamente, não podiam faltar os dedicados aos resultados e às façanhas desportivas da Scuderia na temporada 2025 do esporte a motor.

Como dizíamos, as faces são duas e nunca se olham. Aliás, apontam para dois horizontes diferentes. De um lado a F1, com um 2025 que entrou para os anais como uma das temporadas mais difíceis dos últimos anos, feita de poucos pódios, insatisfações e nenhuma vitória.

A partir daqui, porém, Elkann quer recomeçar, e fê-lo citando nada menos do que o fundador, Enzo Ferrari.

"A [equipe de] F1 não conseguiu alcançar as ambições. Mas a Ferrari sempre entendeu que correr significa aprender tanto quanto vencer".

"O fundador da Ferrari, Enzo Ferrari, mantinha aquilo a que chamava um 'museu dos erros', uma coleção de peças quebradas recolhidas na busca do progresso. Esta mentalidade continua essencial ainda hoje: responsabilidade e determinação para voltar mais fortes".

Poucas palavras, mas claras. 2025 correu mal, mas terá de ser bem lembrado para recomeçar mais determinados e mais fortes do que antes.

A puxar pelo entusiasmo estão as vitórias na endurance

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

O outro lado da moeda, por sua vez, mostra um lado muito mais positivo e celebrado. A face — ideal — em questão é a de Antonello Coletta, grande chefe da divisão GT e Corse Clienti, que continua a somar sucessos.

Em três anos, tantos triunfos nas 24 Horas de Le Mans com três 499P diferentes (#51, #50 e #83 em 2025). Impossível esquecer os títulos mundiais de Construtores e de Pilotos (com Pier Guidi, Giovinazzi e Calado), mas também a vitória em Macau da 296 GT3 de Antonio Fuoco.

"Na frente desportiva, 2025 ofereceu tanto triunfos como ensinamentos. A Ferrari viveu um ano extraordinário nas corridas de endurance, conquistando tanto o título de construtores como o de pilotos do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), obtendo mais uma vitória em Le Mans e vencendo a GT3 World Cup em Macau".

"Estes sucessos, alcançados mais de meio século após o último título mundial de endurance da Ferrari, refletem o extraordinário espírito de equipe que une todos os envolvidos, dos mecânicos na box aos engenheiros e aos pilotos, que trabalham com dedicação partilhada rumo a um objetivo comum".

"A decisão de regressar às corridas de endurance foi tomada durante o período difícil marcado pelo isolamento devido à COVID, tornando ainda mais significativa a oportunidade de voltar a celebrar juntos estas vitórias em pista".

"Igualmente significativo é o fato de, na sequência desta decisão, a Ferrari ter voltado a vencer a edição do centenário de Le Mans, cinquenta anos após a sua última participação na prova, e ter depois conquistado três vitórias consecutivas com três diferentes formações de pilotos, atestando a unidade e a força coletiva da equipe".

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