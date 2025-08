O presidente executivo da Ferrari, John Elkann, se pronunciou sobre a extensão do contrato de Fred Vasseur como chefe de equipe da Scuderia na Fórmula 1.

Antes do anúncio, em 31 de julho, de que o francês havia assinado uma extensão de contrato de vários anos com a Ferrari, houve relatos de que ele estava sob pressão e que poderia estar enfrentando uma saída do cargo. A especulação foi firmemente refutada por Vasseur e por Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante o fim de semana do GP do Canadá.

Vasseur ingressou na Ferrari em 2023, depois de atuar como chefe de equipe da Sauber. Em 2024, a equipe lutou com a McLaren pelo campeonato de construtores, perdendo por apenas 14 pontos. O francês também foi fundamental para a contratação de Hamilton para a temporada de 2025. Como resultado disso, as expectativas eram altas no início do ano, mas a equipe italiana tem lutado para encontrar o domínio que a rival britânica tem desfrutado.

Embora a Ferrari ainda esteja em segundo lugar no campeonato, ela está atualmente atrás da equipe de Woking por 268 pontos.

Elkann discutiu a extensão do contrato de Vasseur com a F1.com e a importância da estabilidade para a equipe: "Trabalhamos muito bem com Fred e, quando você trabalha bem, é importante continuar", explicou. A realidade é que, com base nesses anos, todos nós queremos construir mais e sabemos que, na Fórmula 1, os tempos são tais que o que você realmente precisa é de engajamento, confiança e ter certeza de que o tempo está lá com você".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"A evolução natural do relacionamento com Fred, que tem sido um relacionamento muito forte, que você pode sentir, é palpável na Ferrari, [e também] a importância de como a estabilidade tem um grande impacto nos resultados. Isso é realmente o que todos nós queremos", disse.

Elkann acrescentou: "Tivemos uma temporada difícil e é por isso que é realmente importante garantir que terminemos bem e que comecemos o segundo semestre muito fortes e cheios de energia. A Ferrari quer vencer, já venceu e vencerá quando conseguir reunir todo mundo. O que é importante na Ferrari não é o indivíduo, mas os indivíduos".

"Esses indivíduos, quando trabalham juntos, podem fazer coisas incríveis e esse tem sido o caso na Fórmula 1. Todos nós nos lembramos de quando fomos vitoriosos e fomos porque havia uma sensação muito forte de que indivíduos incríveis - desde nossos engenheiros, mecânicos, pilotos e o chefe de equipe - realmente trabalhavam juntos. Portanto, não se trata de um indivíduo, mas do esforço coletivo de grandes indivíduos que podem alcançar ainda mais juntos", pontuou.

Vasseur classificou a extensão do contrato como um "desafio para continuar progredindo".

"Sou grato pela confiança que a Ferrari continua depositando em mim", disse ele na época do anúncio. "Esta renovação não é apenas uma confirmação - é um desafio para continuar progredindo, para manter o foco e para entregar".

"Nos últimos 30 meses, estabelecemos alicerces sólidos e agora precisamos construí-los com consistência e determinação. Sabemos o que é esperado e estamos todos totalmente comprometidos em atender a essas expectativas e dar o próximo passo juntos", concluiu Vasseur.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!