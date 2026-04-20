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Mohammed Ben Sulayem divulgou um comunicado após debates realizados com os pilotos de F1, antes de sessão importante para a nova era técnica da categoria

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, con Ben Sulayem

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Chegou o dia “D”, aquele que muitos marcaram no calendário. Nesta segunda-feira (20), a Fórmula 1 realiza sua quarta reunião sobre o regulamento de 2026, que, em teoria, trará mudanças na competição e nas regras.

Leia também:

A primeira reunião foi na quinta-feira (9 de abril), quando os representantes das equipes colocaram os problemas em discussão. Depois, na quarta-feira (15), houve outra reunião sobre o regulamento esportivo e, na quinta (16), foi realizada uma terceira reunião “para dar continuidade aos pontos tratados e apresentar novos temas”.

A reunião decisiva é nesta segunda (20), quando serão tomadas as decisões concretas, que depois terão de ser aprovadas pelo Conselho Mundial do Automobilismo (WSMC).

Na noite de domingo (19), Mohammed  Ben Sulayem, presidente da FIA, divulgou um comunicado nas redes sociais.

“Estão ocorrendo discussões construtivas e colaborativas entre a FIA, os pilotos de F1 e todos os nossos parceiros, para garantir que as regras de 2026 tornem nosso esporte o melhor possível. Estamos comprometidos em oferecer corridas seguras, justas e competitivas, e aguardo ansiosamente as conversas de amanhã”, dizia na postagem, que incluía fotos com as seguintes mensagens.

“Tenho o prazer de informar que tem havido um diálogo construtivo e colaborativo entre a FIA e os pilotos da F1 , tendo em vista a reunião de amanhã entre os diretores executivos e os chefes de equipe para debater possíveis mudanças no regulamento de 2026".

"Os pilotos forneceram informações valiosas sobre os ajustes que eles sentem que deveriam ser feitos, especialmente nas áreas de gestão de energia para garantir corridas seguras, justas e competitivas".

"A FIA também realizou uma série de reuniões nas últimas semanas com representantes técnicos das equipes, fabricantes de unidades de potência e a FOM para debater as mudanças propostas. A segurança e o melhor interesse do esporte são o eixo central desses debates".

 

Sulayem conclui confirmando que, após esta reunião, as propostas finais serão submetidas a votação eletrônica pelo Conselho Mundial do Automobilismo.

O objetivo é que as novas regras estejam definidas antes do GP de Miami, que retomará o campeonato mundial de 1 a 3 de maio, após a pausa de abril devido ao cancelamento dos GP do Bahrein e da Arábia Saudita por causa da guerra no Oriente Médio.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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