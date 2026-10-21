F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que o arcabouço técnico para o retorno dos motores V8, planejado para 2030, será acertado e detalhado nos próximos meses.

As novas regras para as unidades de potência da F1 introduzidas nesta temporada — que dividiram a potência igualmente entre o motor a combustão interna e o elétrico — sofreram duras críticas dos pilotos desde o primeiro dia.

Com vários astros descrevendo os carros como "Mario Kart" ou "Formula E bombada", e criticando as ultrapassagens baseadas em potência de bateria por achá-las "artificiais", decisões começaram a ser tomadas pela FIA.

Embora já tivesse sido anunciado que a proporção do motor a combustão aumentaria para 58% em 2027 e para 60% em 2028, Ben Sulayem quer trazer de volta os motores V8 (usados pela última vez em 2013) para resgatar o som e a alma da F1.

Avaliando o assunto durante uma coletiva de imprensa na Ruanda — onde a realização do GP da África foi confirmada —, Ben Sulayem destacou que as equipes e as fabricantes de motores ainda não fecharam um acordo oficial sobre o retorno do V8, mas que o processo segue em ritmo positivo.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ao ressaltar que o processo de consenso continua e que os documentos técnicos já foram encaminhados às partes interessadas, Ben Sulayem explicou as vantagens financeiras e técnicas do novo conceito de motor:

"Ainda não há um acordo oficial, mas haverá. Caso contrário, em vez do V8, talvez eles tivessem que usar um motor V16, e eles sabem disso".

"O processo de consulta foi extremamente intenso. Os rascunhos dos documentos estão agora nas mãos das equipes, dos chefes de equipe e dos fabricantes de motores. Até mesmo a opinião de um piloto foi ouvida sobre o assunto".

"Quando você simplifica a unidade de potência, reduz o custo pela metade. Não é apenas o gasto com Pesquisa e Desenvolvimento que diminui; o fim da complexidade faz com que os processos de fabricação levem muito menos tempo".

"Precisamos encontrar um bom equilíbrio entre durabilidade e potência nos motores, evitando o uso de materiais caríssimos para alcançar a maior cavalaria possível. Com essas regras, aquele som do qual sentimos tanta falta vai voltar à F1. Os carros ficarão mais leves, mas o teto de gastos impedirá que as equipes gastem dinheiro ilimitado para reduzir o peso constantemente, tudo precisa ter um equilíbrio".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ao ser questionado se haveria tempo suficiente até 2030 — lembrando que o regulamento de 2026 foi definido em 2022, dando um prazo de três anos para o desenvolvimento das fabricantes —, o presidente argumentou que o novo conceito não vai sobrecarregar as montadoras.

"Sim, o tempo é importante, mas os motores de 2026 eram sistemas extremamente complexos, com MGU-K e baterias gigantescas".

"O conceito V8 que estou propondo tem uma estrutura muito mais simples. Se você perguntar a qualquer fabricante de motores, eles dirão quanto tempo leva para construir um motor assim".

"Ao assinar o acordo, as equipes não vão aprovar apenas os dados técnicos, mas também o cronograma necessário. Tenho orgulho do trabalho feito pela nossa equipe de categorias de monopostos. Não apresentaremos às equipes um calendário impossível de cumprir ou fora de prazo".

"Espero que o arcabouço técnico esteja definido nos próximos meses. É claro que estamos pressionando as equipes e fabricantes para enviarem seus comentários, e aguardamos as respostas finais deles", concluiu.

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