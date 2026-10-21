F1: Presidente da FIA promete que decisão sobre retorno do V8 será tomada nos próximos meses
Mohammed Ben Sulayem afirmou que rascunhos do regulamento de 2030 já estão com as equipes
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que o arcabouço técnico para o retorno dos motores V8, planejado para 2030, será acertado e detalhado nos próximos meses.
As novas regras para as unidades de potência da F1 introduzidas nesta temporada — que dividiram a potência igualmente entre o motor a combustão interna e o elétrico — sofreram duras críticas dos pilotos desde o primeiro dia.
Com vários astros descrevendo os carros como "Mario Kart" ou "Formula E bombada", e criticando as ultrapassagens baseadas em potência de bateria por achá-las "artificiais", decisões começaram a ser tomadas pela FIA.
Embora já tivesse sido anunciado que a proporção do motor a combustão aumentaria para 58% em 2027 e para 60% em 2028, Ben Sulayem quer trazer de volta os motores V8 (usados pela última vez em 2013) para resgatar o som e a alma da F1.
Avaliando o assunto durante uma coletiva de imprensa na Ruanda — onde a realização do GP da África foi confirmada —, Ben Sulayem destacou que as equipes e as fabricantes de motores ainda não fecharam um acordo oficial sobre o retorno do V8, mas que o processo segue em ritmo positivo.
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Ao ressaltar que o processo de consenso continua e que os documentos técnicos já foram encaminhados às partes interessadas, Ben Sulayem explicou as vantagens financeiras e técnicas do novo conceito de motor:
"Ainda não há um acordo oficial, mas haverá. Caso contrário, em vez do V8, talvez eles tivessem que usar um motor V16, e eles sabem disso".
"O processo de consulta foi extremamente intenso. Os rascunhos dos documentos estão agora nas mãos das equipes, dos chefes de equipe e dos fabricantes de motores. Até mesmo a opinião de um piloto foi ouvida sobre o assunto".
"Quando você simplifica a unidade de potência, reduz o custo pela metade. Não é apenas o gasto com Pesquisa e Desenvolvimento que diminui; o fim da complexidade faz com que os processos de fabricação levem muito menos tempo".
"Precisamos encontrar um bom equilíbrio entre durabilidade e potência nos motores, evitando o uso de materiais caríssimos para alcançar a maior cavalaria possível. Com essas regras, aquele som do qual sentimos tanta falta vai voltar à F1. Os carros ficarão mais leves, mas o teto de gastos impedirá que as equipes gastem dinheiro ilimitado para reduzir o peso constantemente, tudo precisa ter um equilíbrio".
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Ao ser questionado se haveria tempo suficiente até 2030 — lembrando que o regulamento de 2026 foi definido em 2022, dando um prazo de três anos para o desenvolvimento das fabricantes —, o presidente argumentou que o novo conceito não vai sobrecarregar as montadoras.
"Sim, o tempo é importante, mas os motores de 2026 eram sistemas extremamente complexos, com MGU-K e baterias gigantescas".
"O conceito V8 que estou propondo tem uma estrutura muito mais simples. Se você perguntar a qualquer fabricante de motores, eles dirão quanto tempo leva para construir um motor assim".
"Ao assinar o acordo, as equipes não vão aprovar apenas os dados técnicos, mas também o cronograma necessário. Tenho orgulho do trabalho feito pela nossa equipe de categorias de monopostos. Não apresentaremos às equipes um calendário impossível de cumprir ou fora de prazo".
"Espero que o arcabouço técnico esteja definido nos próximos meses. É claro que estamos pressionando as equipes e fabricantes para enviarem seus comentários, e aguardamos as respostas finais deles", concluiu.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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