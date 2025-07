A Pirelli planeja realizar um experimento estratégico no GP da Bélgica neste fim de semana, porém, os planos da fornecedora de pneus da Fórmula 1 podem ser arruinados por conta da chuva prevista para o traçado de Spa-Francorchamps.

Tudo está sendo milimetricamente pensado desde maio, já que, desde o início da temporada, algumas equipes estão escolhendo a estratégia de fazer apenas uma parada. Com isso, a Pirelli começou a estudar formas de adicionar um 'fator de risco' maior que as obrigassem a trocar os compostos mais vezes.

Como o conjunto de compostos é homologada no início do ano e não pode ser alterada ao longo das etapas, é uma questão de pensar a disponibilidade de pneus de uma maneira diferente. Portanto, para a Bélgica, a Pirelli optou por colocar o C1 como pneu duro e não o C2.

O médio e o macio continuam sendo o C3 e o C4, como no ano passado.

"Elas [equipes] sempre encontram uma maneira de aplicar uma estratégia em uma única parada", disse o gerente de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, na época.

"Não é que estejamos tentando forçá-los a ter uma estratégia de duas paradas, porque é melhor, é mais ação, mais imprevisibilidade e melhores corridas - mas com os três compostos tão próximos, eles sempre tentam usar o duro e o médio para passar para uma parada".

A teoria é que, ao aumentar a diferença entre os compostos duros e médios, a estratégia de uma parada provavelmente virá acompanhada de uma penalidade por tempo de volta. Normalmente, as equipes buscam parar apenas uma vez porque isso preserva a posição na pista e minimiza a probabilidade de "problemas com os dedos" nos pit stops.

Em um mundo ideal, os compostos adjacentes sempre ofereceriam características bem definidas em termos de durabilidade e aderência, mas os layouts e as superfícies das pistas diferem muito e as variações climáticas também podem afetar o desempenho.

Além disso, no ano passado, a Pirelli recebeu uma "carta de metas" que identificava os principais requisitos para os pneus deste ano. Entre as estipulações estava o fato de que eles deveriam ser menos sensíveis à degradação térmica para que os pilotos pudessem usá-los com mais força e por mais tempo.

A Pirelli cumpriu o prometido, mas esse sucesso veio carregado de consequências não intencionais - principalmente uma mudança para corridas de fato com uma única parada. A convergência no desempenho dos carros dificultou as ultrapassagens, o que resultou em corridas processuais.

Ao introduzir esse "degrau" de composto em um fim de semana de corrida, a Pirelli esperava acrescentar mais complicações à escolha dos pneus. Mas, embora o traçado desafiador e de alta velocidade de Spa fosse adequado para um plano de avaliação de um passo nos compostos mais duros, o clima das Ardenas sempre foi inconstante.

Se a chuva atrapalhar os procedimentos, como aconteceu no fim de semana de Miami e de Silverstone, uma corrida interessante pode acontecer de qualquer forma, mas a Pirelli terá que tentar novamente em outro lugar. Esse é um processo mais desafiador do que os observadores casuais podem acreditar, pois não se trata de substituir aleatoriamente um composto por outro.

Se houver uma diferença muito grande entre os compostos, o resultado será o mesmo que se a diferença for muito pequena - as equipes se unirão em torno de estratégias semelhantes. A Bélgica era vista como o local ideal para o experimento, mas se não puder acontecer lá

, as opções estão se esgotando.