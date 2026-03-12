F1: Previsão do tempo, horários e onde assistir o GP da China
Principal categoria do automobilismo abre o calendário de corridas sprint em Xangai
Foto de: LAT Images
O GP da China acontece neste fim de semana, marcando a primeira etapa com uma corrida sprint no calendário de 2026 da Fórmula 1.
Os pilotos correm no circuito em Xangai, que está 11 horas à frente de Brasília, por tanto, a etapa acontece no período da madrugada para o Brasil, com transmissão nacional apenas no sportv3 a partir da madrugada desta sextaf-feira (13).
O único treino livre que acontece na madrugada desta sexta-feira (13), a partir da 00h30 (Brasília), não deve enfrentar temperaturas altas - é previsto apenas 8°C para esse período, mas sem chance de chuvas. Os ventos devem chegar a 10km/h.
Mais tarde, para a classificação da sprint, a temperatura deve cair para cerca de 7°C, com mais nuvens escondendo o sol, mas também sem previsão de chuva e os ventos diminuindo para 8km/h.
Além da F1, a categoria feminina F1 Academy também abre a temporada, a partir das 22h10, desta quinta-feira (12), com o treino livre e transmissão apenas da F1TV Pro.
|DATA
|SESSÃO
|HORÁRIO (Brasília)
|HORÁRIO (Xangai)
|TRANSMISSÃO
|Sexta (13)
|Treino Livre
|00h30
|11h30
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sexta (13)
|Classificação Sprint
|04h30
|15h30
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sábado (14)
|Sprint
|00h
|11h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Sábado (14)
|Classificação
|04h
|15h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
|Domingo
|Corrida
|04h
|15h
|SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Horários da F1 Academy
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|22h10
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|03h05
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|02h45
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Sábado
|23h40
|F1TV Pro
