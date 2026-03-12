Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da China

F1: Previsão do tempo, horários e onde assistir o GP da China

Principal categoria do automobilismo abre o calendário de corridas sprint em Xangai

Redação Motorsport.com
Editado:
Rádio da equipe: A Fórmula 1 está deliberadamente colocando a Ferrari em uma posição desfavorável?

Foto de: LAT Images

O GP da China acontece neste fim de semana, marcando a primeira etapa com uma corrida sprint no calendário de 2026 da Fórmula 1.

Leia também:

Os pilotos correm no circuito em Xangai, que está 11 horas à frente de Brasília, por tanto, a etapa acontece no período da madrugada para o Brasil, com transmissão nacional apenas no sportv3 a partir da madrugada desta sextaf-feira (13).

O único treino livre que acontece na madrugada desta sexta-feira (13), a partir da 00h30 (Brasília), não deve enfrentar temperaturas altas - é previsto apenas 8°C para esse período, mas sem chance de chuvas. Os ventos devem chegar a 10km/h.

Mais tarde, para a classificação da sprint, a temperatura deve cair para cerca de 7°C, com mais nuvens escondendo o sol, mas também sem previsão de chuva e os ventos diminuindo para 8km/h.

Além da F1, a categoria feminina F1 Academy também abre a temporada, a partir das 22h10, desta quinta-feira (12), com o treino livre e transmissão apenas da F1TV Pro.

DATA SESSÃO HORÁRIO (Brasília) HORÁRIO (Xangai) TRANSMISSÃO
Sexta (13) Treino Livre 00h30 11h30 SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sexta (13) Classificação Sprint 04h30 15h30 SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sábado (14) Sprint 00h 11h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Sábado (14) Classificação 04h 15h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro
Domingo Corrida 04h 15h SporTV3 / Globoplay / F1TV Pro

Horários da F1 Academy

F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Quinta-feira 22h10 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 03h05 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 02h45 F1TV Pro
Corrida 2 Sábado 23h40 F1TV Pro

Programas do Motorsport.com

Programas no YouTube do Motorsport.com

 DIA HORÁRIO
SEXTA LIVRE Sexta Após a classificação da sprint
PÓDIO SPRINT Sábado Após a sprint
Q4 Sábado Após a classificação
PÓDIO Domingo Após a Corrida
RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

