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F1: Problema de potência deixa Norris irritado após P5 no grid malaio

Companheiro do britânico, australiano Oscar Piastri não se mostrou surpreso com dificuldades do time de Woking em Sepang; confira mais no Motorsport.com

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:

Atual campeão mundial da Fórmula 1, o britânico Lando Norris, da McLaren, ficou frustrado com um problema na unidade de potência que o deixou apenas em quinto no grid para o GP do Bahrein na Malásia.

O inglês ficou seis décimos atrás do pole position Max Verstappen, holandês da Red Bull, e apenas 0s005 à frente do companheiro australiano Oscar Piastri, sexto na ordem inicial deste domingo.

O editor recomenda:

Norris acredita que sua desvantagem veio da falta de velocidade nas longas retas malaias, que ele revelou ter origem no fato de sua equipe não conseguir otimizar seu motor.

“Sim,” respondeu ele quando indagado se está mais lento nas retas porque ainda há um problema com a unidade de potência da Mercedes que equipa o pacote da escuderia britânica.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Senti que minha volta foi muito forte, mas é difícil, porque ainda estou sofrendo muito nas retas. Estou simplesmente perdendo em cada reta, então toda vez que consigo uma boa saída de curva, sou simplesmente mais lento no fim da reta", explicou Lando.

“Dói ver isso toda vez. Eu deveria estar mais acima no grid, não porque necessariamente poderia ter feito um trabalho melhor, mas simplesmente porque não estamos extraindo do carro tudo o que precisamos", afirmou o campeão da F1.

“Isso não [só] torna minha vida difícil hoje, mas também torna difícil para amanhã", refletiu o astro do time de Woking.

Piastri, por sua vez, não ficou surpreso com o que aconteceu na classificação, afirmando que o circuito “realmente expõe” as fraquezas do carro e que não está totalmente otimista para domingo.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Srinivasa Krishnan

“Parecíamos razoáveis nas simulações longas ontem, mas nossas sequências foram ligeiramente mais curtas do que as de todos os outros,” disse Oscar.

“Obviamente, o ar sujo é um tema bem importante por aqui, porque há bastante alta velocidade e curvas muito longas, então teremos que esperar para ver. Acho que haverá muita estratégia envolvida, considerando a quantidade de degradação que há, mas não espero que o cenário seja drasticamente diferente amanhã", completou o piloto da Austrália. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP do Bahrein na Malásia.

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
GP do Bahrein na Malásia Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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