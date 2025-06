F1: Professora dá depoimento sincero sobre Antonelli na escola

Andrea Kimi Antonelli teve um mês de sucesso até agora. Ele não apenas conquistou o primeiro pódio no GP do Canadá, mas também terminou provas escolares importantes, pois continua estudando junto com a carreira na Fórmula 1. Se destacando tanto nas corridas quanto nos estudos, a professora comentou sobre o orgulho que sente pelo jovem aluno.

Alessandra Regina, coordenadora da turma de Antonelli no Salvemini di Casalecchio di Reno Technical Institute, perto de Bolonha, elogiou o piloto.

"Embora Kimi Antonelli sempre tenha tido muitos compromissos esportivos, ele nunca perdeu de vista a escola e o objetivo de fazer seus exames finais", disse ela à agência de notícias ANSA.

O jovem piloto substituiu Lewis Hamilton na Mercedes e corre ao lado de George Russell no que até agora tem sido uma temporada de sucesso para a equipe de Brackley. Atrás da líder McLaren na classificação dos construtores, eles ultrapassaram a Ferrari depois que a equipe italiana teve dificuldades no Canadá.

Antonelli é o sétimo na classificação dos pilotos, apenas 16 pontos atrás de Hamilton, depois de terminar em terceiro no GP, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e do vencedor da corrida e companheiro de equipe Russell.

"Estamos muito felizes e orgulhosos pelo fato de Kimi estar fazendo seus exames finais com seus colegas de classe", continuou Regina. "Ele é um garoto muito humilde e seus colegas de classe o apoiam".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ela acrescentou que Antonelli está totalmente comprometido com sua educação, com o piloto entrando em contato com ela entre as obrigações de fim de semana de corrida para pedir ajuda e até mesmo viajando diretamente para a escola para continuar aprendendo e fazendo provas.

"Quando ele estava viajando para os GPs, me ligava ou escrevia para fazer perguntas, ou vinha direto do aeroporto para a sala de aula para receber explicações novamente e depois fazia os testes", disse ela. "Ele merece fazer os exames finais e ser aprovado com louvor".

"Estou recebendo muita ajuda da escola, não vou mentir - eles estão me enviando coisas, mas é um grande compromisso", disse ele ao podcast The Fast and the Curious. "Para ser sincero, eu sempre digo que não quero fazer isso, mas quando penso nisso, também é importante. Estou estudando há muitos anos e seria uma pena desistir no último ano da escola, e minha mãe também se importa muito com isso, então farei isso por ela também".

A professora compartilhou um momento emocionante entre ela e Antonelli: "Uma vez ele me disse algo muito bonito: 'Estou feliz por voltar à escola e aos meus colegas'. Há um relacionamento maravilhoso entre ele e os outros e são ótimos porque o apoiam."

No fim de semana da corrida de Ímola, o piloto da Mercedes convidou os colegas de classe para o paddock, onde organizou uma série de atividades. "É uma boa maneira de manter o relacionamento porque eu não passo muito tempo em casa, então não os vejo com frequência", admitiu o italiano.

