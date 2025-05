Sente-se com o chefe de equipe da Williams, James Vowles, por qualquer período de tempo e, em algum momento, é provável que a conversa se volte para sua paixão por trazer as mentes jovens mais promissoras e dar a elas um lar - tanto em Grove quanto na Fórmula 1.

Por meio de seus programas de início de carreira, a Williams continua a fazer exatamente isso.

Com o desempenho melhorando na pista e um acordo de parceria de título recorde da equipe com a Atlassian, mostrando que a equipe pode gerar grandes resultados comerciais, a Williams está ansiosa para aproveitar o progresso atual, garantindo o talento precoce para impulsioná-la no futuro.

Para isso, a organização desenvolveu vários caminhos para carreiras iniciais, incluindo a Academia de Engenharia Komatsu-Williams, bem como estágios, esquemas de pós-graduação e um programa de extensão para escolas que levará 10 mil crianças a Grove este ano, gratuitamente, para apresentá-las a empregos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O Motorsport.com conversou com três membros de diferentes programas para descobrir como eles se inscreveram em seus respectivos programas e quais são suas funções na equipe.

Aaliyah Ascroft - Engenheira de Design de Pós-Graduação, Mecânica

Programa Williams Early Careers Foto de: Williams

Aaliyah trabalha como engenheira de projeto mecânico na Williams. Anteriormente, ela se juntou à equipe Front of Vehicle como estudante de colocação industrial, projetando e dando suporte ao carro FW45 para a temporada de F1 de 2023, antes de terminar seus estudos e retornar no ano passado como graduada.

Ela estudou Engenharia Mecânica na Universidade de Glasgow e teve grande envolvimento com a equipe UGRacing, assumindo o cargo de Chefe de Combustão Interna do Trem de Força. Seu trabalho nessa equipe fez com que ela vencesse a competição nacional de Fórmula Student.

Qual foi sua trajetória educacional antes de entrar para a Williams?

Faço parte do programa de pós-graduação, mas comecei em um estágio há dois anos, que agora se transformou em uma função no grupo de suspensão, direção e freios.

Minha jornada começou com os níveis A - estudei geografia, matemática, física e também fiz um nível AS de matemática adicional.

Fui para a Universidade de Glasgow para estudar engenharia mecânica e me formei com meu diploma de bacharel e acabei aqui. Provavelmente, sou um pouco anormal no sentido de que me inscrevi por capricho, porque não achei que fosse conseguir.

Eu estava começando a me interessar pela F1, mas o que eu realmente gostava era do lado da engenhosidade. Isso me atraiu inicialmente, mas eu não achava que fosse conseguir o emprego, achei que um estágio seria uma maneira muito boa e prática de ganhar experiência de trabalho em um curso universitário que poderia ser muito teórico

O fato de a Williams ter um impulso tão grande para carreiras de aprendizado precoce e colocar as pessoas em cargos desde cedo ajuda a alcançar o sucesso?

Acho que sim, acho que isso ajuda a desenvolver a equipe. Uma coisa incrível sobre a Williams é que ela está repleta de pessoas que já trabalharam em carreiras iniciais, todos sabem como apoiá-lo porque eles mesmos já passaram por isso.

Muitos dos membros da minha equipe são ex-alunos do programa, o que é ótimo porque todos estão estabelecidos na equipe mais ampla e familiarizados com a forma de trabalho e treinamento da Williams.

Por exemplo, minha abordagem pode ser bem diferente da de alguém que veio de um ambiente aeroespacial. Isso se deve ao fato de eu ter aprendido a fazer tudo no ambiente da F1. Assim, você se torna realmente bom em ser treinado para trabalhar da maneira da Fórmula 1, se preferir.

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

Qual foi o seu ponto alto desde que começou a trabalhar aqui - você tem momentos de "se beliscar"?

Acho que é ver no carro algumas das peças que eu ajudei a colocar lá. Esse foi provavelmente o primeiro grande sentimento de: 'Oh, certo .Sim, estou realmente fazendo isso!'

Além disso, ao participar das minhas primeiras grandes reuniões com a gerência sênior e receber feedback positivo, sempre acho que é geralmente depois do fato que tenho a resposta "eu fiz isso" ou "isso parece realmente impressionante".

Meu primeiro projeto que realizei quando estava em um estágio foi grande. Conseguimos fazer tudo, lançá-lo, fabricá-lo, ver tudo pronto e eu pude dizer que ajudei a projetar tudo isso.

Algumas coisas podem acabar em uma postagem no Instagram e essa é uma sensação estranha, mas é muito legal, e então James Vowles enviará um e-mail falando sobre a corrida e coisas assim. É realmente incrível estar envolvido nesse tipo de coisa e realmente ter essa conexão com a pista.

Fleur Vermeulen - Estágio Industrial, Aerodinâmica

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

Fleur, 23 anos, é engenheira aerodinâmica e está trabalhando em um estágio industrial na Williams. Ela estudou Engenharia Aeroespacial na Universidade de Tecnologia de Delft e está fazendo um mestrado em Aerodinâmica, que concluirá em 2026.

Em 2022, ela entrou para a Delft Formula Student Team como engenheira de aerodinâmica, onde, junto com outros estudantes, projetou, construiu e correu com seu próprio carro. Ela é muito apaixonada por seu trabalho e motivada pela inovação no setor de automobilismo.

O que a atraiu para se candidatar a um programa de início de carreira na Williams?

Estou fazendo isso entre meus anos de universidade, o que realmente lhe dá muita experiência antes de se formar. Na verdade, é ótimo, você aprende muito mais do que apenas estar na universidade e acho que a Williams é muito importante no início de carreira, é bastante familiar e isso realmente me atraiu.

Você pode ver tudo, pode ver cada parte, especialmente nesse programa de início de carreira. Você vê todos os outros estágios industriais (IPs), então eu sei não só o que estou fazendo, mas também o que está acontecendo no chão de fábrica, o que acontece no escritório de design, você vê cada parte e isso é importante.

Você já se deu conta de que está aqui e de que está fazendo esse tipo de coisa?

Levei alguns meses para realmente pensar "uau, estou realmente aqui", mas agora já se passaram oito meses e ainda é bom. Eles realmente lhe dão a responsabilidade de tentar consertar o carro ou tentar melhorar o carro.

Eu pensei que seria apenas andar por aí, observando o que as pessoas fazem, mas foi imediatamente desde o início: 'essa é a sua parte, vá em frente, veja o que você pode fazer, veja se você pode melhorar algumas coisas que não vemos', então isso foi um grande choque!

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

O que significa ter James Vowles, alguém tão obviamente apaixonado por esses programas, como chefe da equipe?

Nós conversamos muito sobre isso. Antes de me candidatar, eu o ouvi falar sobre isso mais do que qualquer outro chefe de equipe, que a Williams realmente aprecia ter pessoas em início de carreira e que realmente quer mais. Isso me fez pensar que seria uma boa opção para mim.

Especialmente agora que estou aqui, eles garantem que sempre haja alguém com quem conversar e organizam todos os tipos de reuniões com outros chefes de equipe para que você sempre possa ver o que as outras pessoas estão fazendo. Isso é muito bom.

É ótimo porque você o vê promovendo isso porque ele sabe que esse é o futuro.

É um bom ponto de partida para fazer com que as pessoas se interessem por esses programas e vejam como eles são excelentes, e é muito provável que fiquemos aqui e façamos mais. Portanto, é muito bom ver isso.

Ele também vem conversar conosco, faz pequenos discursos, portanto, não se trata apenas de dizer essas coisas publicamente, mas de mostrar como ele quer nos ajudar a melhorar.

Reece Gerring - Aprendiz, Eletrônica

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

Reece é um aprendiz de eletrônica na Williams, onde se especializa em fiação, testes e calibração de sistemas eletrônicos avançados. Com grande interesse em tecnologia e uma paixão de longa data pelo automobilismo, Reece está empenhado em desenvolver as habilidades técnicas e a precisão necessárias estudando e trabalhando.

Anteriormente, ele frequentou o Cirencester College, concluindo um diploma em Esportes e Desenvolvimento de Atividades Físicas, enquanto trabalhava na Screwfix, onde adquiriu um conhecimento profundo de ferramentas e equipamentos de engenharia.

Quando você se candidatou, quais eram suas principais aspirações, o que você queria alcançar?

Acho que as aspirações e ambições não mudaram muito de lá para cá. A Fórmula 1 sempre foi uma paixão para mim, e o objetivo é provar que pertenço a ela, quero subir na carreira e provar que estou entre os melhores engenheiros do mundo.

O esporte sempre foi uma grande paixão para mim, portanto, a faculdade era só esporte. Percebi que realmente queria fazer algo que me apaixonasse, sempre tive uma paixão pela F1, então pensei em tentar.

Foi mais fácil se sentir em casa quando tantas pessoas ao seu redor têm trajetórias semelhantes?

Acho que sim. Há uma grande ênfase no início de carreira, não importa onde você esteja no negócio. Por exemplo, tenho tentado entender como é cada departamento e, em cada departamento que você entra, há dois aprendizes ou dois graduados, onde quer que você vá, eles estão sempre se movimentando.

É bom ver isso, e isso lhe dá confiança de que há apoio para mim e eles também são bons em dar conselhos.

Há uma rede muito boa. Sei que posso recorrer a qualquer um dos oficiais de treinamento ou a qualquer um dos aprendizes para obter conselhos sobre o trabalho na faculdade ou sobre o trabalho aqui também.

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

Você mencionou a palavra ambição anteriormente.Você tem uma ambição definida ou não se importa que sua jornada tome alguns caminhos e estradas diferentes?

Fico feliz que ela me leve aonde quer que eu vá, mas vou me esforçar muito para subir onde quer que isso aconteça. Ainda não tenho certeza.

Sempre tive uma quedinha pela Williams, porque meu pai fazia parte da equipe de testes no início dos anos 2000, mas isso se intensificou um pouco mais agora.

Qual seria o seu conselho para os próximos grupos que estão entrando em programas de início de carreira na Williams?

Sinceramente, acho que basta apreciar a oportunidade que você tem. Você tem sorte de estar onde está. Obviamente, para chegar aqui, você precisa ter as habilidades e a ambição, mas quando estiver aqui, aproveite ao máximo.

Tente aprender tudo com as pessoas ao seu redor, pois há muito conhecimento em todos os departamentos aqui.

Programa Williams Early Careers Foto de: Jo Kingman, SNS Digital UK

As histórias de Aaliyah, Fleur e Reece o inspiraram a se candidatar a um cargo de início de carreira na Williams?

As vagas para 2026 serão abertas ainda este ano e os alunos já podem registrar seu interesse no novo site de carreiras da equipe:

https://careers.williamsf1.com/early-careers

