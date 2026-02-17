A Red Bull sofre uma baixa importante antes mesmo do início da temporada 2026 da Fórmula 1. O Motorsport.com apurou que Craig Skinner, projetista-chefe, deixa a equipe de Milton Keynes com efeito imediato, encerrando uma relação de duas décadas.

Skinner foi parte integrante do sucesso da equipe nas últimas temporadas, estabelecendo uma segunda era de domínio e levando Max Verstappen a quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024.

No entanto, após rumores sobre sua saída, a Red Bull confirmou ao Motorsport.com que Skinner deixou o cargo. Não se acredita que sua saída esteja relacionada às demissões de profissionais do alto escalão que ocorreram na equipe nos últimos meses.

Formado em engenharia pela Universidade de Glasgow, Skinner ingressou na Red Bull no início da temporada de 2006, na mesma época que o lendário designer Adrian Newey, como engenheiro de CFD, antes de assumir cargos seniores no departamento de aerodinâmica.

Após um período de quatro anos como chefe de aerodinâmica, Skinner tornou-se projetista-chefe em 2022, trabalhando em estreita colaboração com Newey e o diretor técnico Pierre Wache.

Newey deixou a equipe para ir para a Aston Martin e, após a saída do ex-chefe Christian Horner em julho passado, Skinner é o mais recente membro técnico sênior a deixar a equipe, com o diretor esportivo Jonathan Wheatley agora chefiando a Audi e o estrategista-chefe Will Courtenay indo para a McLaren.

Mas, sob o comando do novo chefe Laurent Mekies, a "nova Red Bull" teve um ressurgimento na segunda metade de 2025 e também um início promissor nos testes de 2026. Com a ajuda da Ford, o RB22 da Red Bull apresenta a primeira unidade de potência da equipe, que vem superando as expectativas até agora, recebendo elogios por sua eficiente utilização de energia elétrica.

Mas, embora elogie o esforço da equipe de Milton Keynes, o tetracampeão Verstappen ainda não é um grande fã das novas regulamentações, chamando os novos carros de “anti-corrida” e “sem graça” de guiar, devido ao esforço que os pilotos precisam fazer para coletar energia elétrica.

