Gordon Murray, sul-africano projetista de carros de Fórmula 1 da McLaren e da Brabham que deram títulos aos brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna, revelou que foi diagnosticado com um câncer de esôfago no início de 2024.

Em entrevista ao jornal inglês The Telegraph, Murray disse que, por conta de um refluxo crônico, ele faz exames de endoscopia anualmente e, por isso, identificou um adenocarcinoma, tumor que se origina nas glândulas da garganta. “Há 15 anos, faço endoscopia e biópsia todos os anos. Descobrimos o câncer com uma delas".

O premiado projetista revelou a gravidade do câncer, que vitimou o seu irmão, Terry, 11 anos atrás: "O problema do câncer de esôfago é que ele não apresenta muitos sintomas até que seja tarde demais, e é por isso que a taxa de sobrevivência é muito baixa”.

No entanto, o diagnóstico precoce, aliado às tecnologias modernas, fizeram o sul-africano ter um tratamento bem-sucedido: "O oncologista passou quase uma hora discutindo os possíveis efeitos colaterais comigo e com minha esposa antes de eu começar a quimioterapia e, nossa, consegui tudo".

Mesmo com atraso causado por uma arritmia cardíaca, ele finalmente foi submetido à cirurgia para remover o câncer em julho do ano passado, com o robô cirúrgico Da Vinci XI. Murray revela que o procedimento foi semelhante a da montagem de um carro.

"O cirurgião senta-se do outro lado da sala com um PlayStation, basicamente, e você fica deitado lá e tudo é feito por robôs", disse. "É um pouco como se estivéssemos prototipando um carro de corrida. Essa é a parte divertida para mim: quando você tem uma ideia e precisa desenvolvê-la antes de realmente correr".

Quem é Gordon Murray

Foto de: Motorsport Images

Nascido em 18 de junho de 1946 na cidade de Durban, na África do Sul, Gordon Murray foi para o mundo da Fórmula 1 em 1969, para trabalhar com a Brabham.

Em 1973, quando Bernie Ecclestone assumiu o comando da escuderia britânica, ele foi indicado para o cargo de projetista chefe, permanecendo na função até 1986. Entre os carros da Brabham com a assinatura de Murray, estão os dois responsáveis pelos títulos de 1981 e 1983 do brasileiro Nelson Piquet.

A partir de 1987 até 1993, ele assumiu o cargo de diretor técnico da McLaren, trabalhando com os carros responsáveis pelo tricampeonato de Ayrton Senna, incluindo o icônico MP4/4.

Foto de: Motorsport Images

Depois de 1993, ele assumiu a produção de carros de turismo, incluindo o McLaren F1, que foi responsável pelo título de 1995 das 24 Horas de Le Mans no protótipo #59 pilotado por Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Lehto.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!