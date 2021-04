A Fórmula 1 tem caminho livre para adicionar o GP de Miami ao calendário de 2022. Na quarta-feira (14), o condado de Miami Gardens aprovou por maioria o memorando de acordo que sacramenta a parceria entre a cidade, a organização do Miami Dolphins e a categoria, viabilizando a realização da edição inaugural da etapa.

Apesar de protestos de parte da comunidade local, a proposta de realizar um GP ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Dolphins na NFL, ganhou uma injeção de ânimo recentemente após receber apoio público de Rodney Harris, novo prefeito de Miami Gardens, eleito em novembro do ano passado.

Moradores da cidade, 25 quilômetros a norte de Miami, se opuseram à realização da etapa, bloqueando os planos iniciais por considerar que uma corrida de F1 causaria poluição sonora e diversos outros problemas. O projeto do GP é capitaneado pelo bilionário do ramo imobiliário Stephen Ross, dono do Dolphins, que assinou em 2019 um acordo com a categoria pela promoção do evento.

Os esforços anteriores de Ross foram por água abaixo pela oposição de residentes locais que, em outubro, entraram com um processo civil contra o condado de Miami-Dade, o Miami Dolphins (que pertence a Ross) e a Fórmula 1 por discriminação racial. Miami Gardens tem uma população de 113 mil pessoas, sendo a maioria de negros.

Harris, que inicialmente não era a favor da proposta, tendo votado contra quando era membro do conselho da cidade em 2019, deu um passo atrás, adicionando muitos itens à nova proposta para tentar conseguir o apoio popular.

Na proposta do memorando de acordo, Miami Gardens se colocaria a promover ativamente como "a primeira cidade de maioria negra a sediar uma etapa da F1 entre as 23 cidades ao redor do mundo que recebem um GP".

Miami Grand Prix Track Layout Photo by: Miami GP

O traçado da pista já passou por alterações para apaziguar os moradores locais, sendo redesenhado para evitar o uso da Rua 199, o que significa que a principal via da região pode manter o funcionamento durante o final de semana. O Dolphins também prometeu levantar barreiras de redução de som, além de monitorar a qualidade do ar e do som ao longo do evento.

A resolução determina ainda que não haverão atividades de pista antes das 14h30, horário local, em dias de semana, por conta das atividades escolares, ou após o pôr-do-sol, o que pode pesar para a F1 nos treinos de sexta-feira, tendo uma pequena janela para realizar suas tradicionais sessões.

Os organizadores garantiram também ingressos com desconto para moradores da comunidade, permitindo também que restaurantes locais forneçam alimento para o público.

O acordo também envolve uma doação de R$28 milhões para financiar programas que beneficiam a comunidade e a economia local e um programa que será implementado pela F1 para fomentar o STEM (Ciência, tecnologia, engenharia e matemática) em estudantes".

Mas os residentes locais estão reagindo ao aceite da comissão, que mudou de opinião após uma primeira votação contrária, feita no ano passado. Durante a sessão, foi aberto um espaço de mais de duas horas para que a comunidade defendesse a não-realização do GP.

Após a aprovação, pessoas presentes no local declararam que foram "enganados" e que o conselho mentiu para a comunidade, defendendo que os representantes deveriam defender o povo, afirmando que o dinheiro não será usado em benefício do povo.

No primeiro acordo com a organização do GP de Miami, o projeto era de realizar a etapa em maio de 2021. Caso a F1 opte por manter a mesma janela, o evento pode ser colocado junto com o GP do Canadá, aumentando a visita da categoria ao continente americano no primeiro semestre.

