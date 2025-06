Arvid Lindblad, promessa da academia da Red Bull, está pronto para participar dos treinos de sexta-feira no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, confirmou Helmut Marko, consultor da equipe taurina.

O talento de 17 anos da Red Bull, que disputa a F2 com a Campos, está sendo preparado para fazer sua estreia em um final de semana de F1 no próximo mês em Silverstone, depois de adquirir uma superlicença da FIA e realizar um primeiro teste completo com a Racing Bulls em Ímola nesta semana.

O britânico Lindblad, que tem ascendência sueca e indiana, assumiu o volante do AT04 2023 da Racing Bulls na segunda-feira (23), dividindo as tarefas do TPC (Teste de Carros Anteriores) com o colega júnior da Red Bull Ayumu Iwasa na pista do GP da Emilia Romagna.

Espera-se que ele participe em Silverstone com a mesma equipe, no fim de semana do GP da Grã-Bretanha, que acontece de 4 a 6 de julho.

"Ele passou meio dia no carro na Itália na segunda-feira para se preparar", disse o consultor da Red Bull ao jornal austríaco Kleine Zeitung. "E ele também estará no carro nos treinos de sexta-feira em Silverstone. Ele é caracterizado por sua força mental e autoconfiança".

Arvid Lindblad, AT04 Foto de: Jacopo Rava

Até agora, Iwasa era o único piloto reserva das duas equipes da Red Bull, caso algo acontecesse com um dos quatro pilotos, mas como o japonês também está competindo na Super Formula, a Red Bull quis reforçar 'o banco'.

"Estamos nos preparando para o caso de algo realmente acontecer com Max Verstappen em termos de pontos de penalidade", explicou Marko, já que o tetracampeão está a apenas um ponto de ser suspenso de uma corrida.

"Atualmente, temos dois pilotos substitutos: Lindblad e Ayumu Iwasa, cujos compromissos na Fórmula 1 se sobrepõem aos seus compromissos no Japão. Para algumas corridas, chegamos a fazer um acordo com outra equipe, e uma vez um piloto substituto chegou a ser agendado para três equipes. Não é tão fácil encontrar alguém que esteja em boa forma. E é por isso que Lindblad está agora no carro", concluiu.

