Os promotores do GP do Canadá de Fórmula 1 abordaram os problemas que assolaram o Circuit Gilles Villeneuve durante o fim de semana da corrida de 2024. Eles esperam ter resolvido o caos do ano passado.

O evento de 2024 teve vários problemas, incluindo vazamentos e inundações na hospitalidade, nos edifícios do paddock e nas cabines de imprensa. Além disso, também houve problemas de comunicação entre o circuito e a polícia local, o que fez com que alguns fãs e membros da equipe esperassem horas para ter acesso à pista.

O comentarista da Sky Sports F1 e ex-piloto Martin Brundle comentou em sua coluna na época que o evento de 2024 foi o "menos agradável em termos de local".

"Tenho visitado o GP do Canadá em Montreal desde 1984 e este ano foi, sem dúvida, o menos agradável em termos de local", escreveu Brundle. "A popularidade e a escala da F1 de hoje superaram as instalações, e a chuva que transformou os acessos em lama não ajudou. A polícia e a segurança pareciam cada vez mais agressivas e inúteis, além disso, foi uma bagunça logística".

Em entrevista à CTV News, os organizadores do evento garantiram aos fãs que esses problemas ficaram para trás. "Acho que é seguro dizer que demos um salto de 180 graus em relação ao ano passado", explicou um organizador.

Em resposta aos problemas de inundação e comunicação, outro organizador acrescentou: "A comunicação agora estará sob controle, portanto não haverá ordens ou comunicação durante o fim de semana que não esteja sincronizada com toda a comunicação oficial. Portanto, isso não vai mais acontecer".

A CTV News explicou que, durante uma visita à pista, as autoridades confirmaram que mais sinalização foi adicionada ao redor do circuito para facilitar a localização dos assentos pelos fãs. Também foram acrescentadas novas suítes de hospitalidade.

"O parque investiu uma quantidade enorme de tempo e recursos para garantir que o prédio construído em 2019 seja agora completamente à prova d'água. Muitos testes foram realizados nas últimas semanas", acrescentou o primeiro organizador.

O GP do Canadá de 2025 está marcado para 13 a 15 de junho e foi contratado para permanecer como parte do calendário da Fórmula 1 até 2029. No entanto, depois de perder dois anos devido à pandemia da COVID-19, o contrato foi prorrogado até 2031.

