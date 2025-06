Os ex-companheiros de equipe foram testados pelas circunstâncias e não foram considerados suficientes desde que a Red Bull os trocou após o GP da China de Fórmula 1. Enquanto Yuki Tsunoda corre o risco de se perder nas mudanças de configuração para eliminar o 'nervosismo' do RB21, Liam Lawson precisa melhorar seu desempenho nos treinos classificatórios.

Nos últimos anos, o segundo assento da Red Bull se tornou tóxico para todos que 'ousaram' tentar. As mudanças de pilotos no meio da temporada quase se tornaram a norma, uma questão de "quando" em vez de "se" - e, embora os rostos mudem, a dificuldade de explorar o potencial teórico do carro continua sendo um denominador comum.

Ainda mais quando a referência do outro lado da garagem é Max Verstappen - que faz o ato de pilotar o carro rapidamente parecer, se não fácil, pelo menos possível.

É uma comparação difícil - tanto que a própria Red Bull, como o consultor e responsável pela academia de pilotos taurina, Helmut Marko, enfatizou muitas vezes, não estabelece a meta de igualar ou superar o tetracampeão Verstappen. A tarefa do segundo piloto é ficar dentro de um déficit aceitável de tempo de volta e acumular pontos para o campeonato de construtores.

E, no entanto, até isso parece um trabalho impossível na maioria das vezes. Por esse motivo, a Red Bull abandonou Liam Lawson depois de dois GPs em 2025, substituindo-o por Yuki Tsunoda, que havia sido avaliado, mas rejeitado apenas cinco meses antes.

Mais uma cara nova no segundo assento, portanto, se mais cedo do que o esperado - e, nessas circunstâncias, é difícil considerar a mudança como algo mais do que uma solução improvisada.

Tal solução que não funcionou, já que os 10 pontos de Tsunoda em sete rodadas claramente não são o que a equipe esperava, enquanto, do outro lado, Lawson está tentando reconstruir as certezas que perdeu em apenas alguns meses na equipe irmã Racing Bulls.

Tsunoda se esforça para prever o imprevisível

Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Uma oportunidade na Red Bull era o sonho de Tsunoda há muitos anos, portanto, o entusiasmo e o otimismo que acompanharam suas primeiras declarações eram compreensíveis - a ponto de ele enfatizar como, no simulador (uma ferramenta em Milton Keynes que há muito tempo apresenta alguns problemas de correlação), sua sensação com o RB21 era boa e que esperava um pódio em Suzuka, sua primeira corrida com o carro.

A expectativa rapidamente encontrou com a realidade. Uma vez no RB21, ele se deparou com as mesmas dificuldades dos que vieram antes dele: um carro cujo equilíbrio muda de forma imprevisível no limite e que tem um "ponto ideal" de configuração muito pequeno.

Embora seja verdade que nas últimas três corridas ele não tenha tido todas as atualizações mais recentes - devido ao acidente em Ímola, a primeira etapa da rodada tripla - a tendência ainda oferece alguns pontos reveladores.

O curto período de Lawson na Red Bull destacou dois problemas principais: desempenho abaixo do esperado e dificuldade significativa em explorar totalmente o potencial do carro. Não é de se surpreender que suas voltas mais rápidas na classificação raramente tenham ocorrido na última tentativa, já que a natureza "nervosa" e imprevisível do RB21 se manifesta quando os pilotos se esforçam mais.

Isso é algo com que Tsunoda também está lutando. Nos treinos classificatórios, é fundamental extrair tudo do carro, mas quanto mais o RB21 se aproxima do limite, maior é o risco de cometer um erro, como foi visto em Jeddah e Ímola.

O acidente em Ímola é o mais revelador, justamente porque - como o próprio Tsunoda admitiu - foi causado pelo japonês ter subestimado a imprevisibilidade do RB21. Um incidente que, em sua opinião, nunca teria acontecido com o carro da Racing Bulls, que até então havia se tornado quase como uma segunda pele para ele.

"Nos últimos anos com a Racing Bulls, eu sabia o que ia acontecer - nem precisava pensar muito", disse Tsunoda, que estava com a equipe irmã desde sua estreia na F1 em 2021.

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu reagi naturalmente e pilotei rápido. Acho que essas coisas virão com o tempo. Acredito que o incidente de Ímola me fez perceber o quanto ainda preciso entender sobre a Red Bull. Provavelmente eu estava subestimando a importância de realmente conhecer certos detalhes".

A qualificação continua sendo um problema para Lawson

Não é segredo que o carro da Racing Bulls é rápido para uma equipe do meio de pelotão - mas, acima de tudo, é relativamente tranquilo, algo especialmente evidente quando pilotado por Isack Hadjar, um novato que continua a impressionar.

Do outro lado da garagem, no entanto, Lawson está tendo dificuldades: não tanto para ganhar confiança no carro, mas para conquistar o ritmo e 'arrumar a casa'.

Analisando os dados - mesmo excluindo o Bahrein, onde ele teve um problema com o DRS - a diferença média de classificação para Hadjar tem sido de cerca de três décimos e meio. Somente em um fim de semana, na Arábia Saudita, Lawson foi mais rápido, embora não tenha conseguido marcar pontos. O neozelandês tem dito constantemente que não lhe falta confiança no carro, mas sim a capacidade de executar um desempenho limpo.

O único fim de semana em que ele pareceu conseguir fazer isso foi em Mônaco, onde marcou seus primeiros pontos em oitavo. Mesmo assim, no entanto, a diferença para seu companheiro de equipe foi de cerca de dois décimos.

"Em Mônaco, desde os treinos livres, melhoramos e nos colocamos em uma boa posição para a classificação", disse ele. "Mas eu não diria que senti algo diferente durante o fim de semana. Não foi como se algo tivesse surgido de repente dentro de mim. Essa sensação esteve presente em todas as corridas. Só que tivemos um fim de semana limpo - o primeiro de toda a temporada".

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Como Lawson admitiu, a classificação não tem sido seu ponto forte este ano, e os resultados confirmam isso. Mas há um problema: essa diferença média de três décimos é extremamente significativa no pelotão do meio, onde as equipes são muito compactas.

Mesmo com um bom ritmo de corrida, recuperar terreno se torna complicado porque é mais difícil ultrapassar na pista. Está claro que é necessário um avanço significativo, especialmente porque seu futuro não parece mais tão seguro.

Há, no entanto, uma estatística interessante: analisando os melhores tempos de volta em geral (excluindo o Bahrein para Lawson e Ímola para Tsunoda), a diferença entre os dois é de apenas dois décimos - menor do que a diferença entre Lawson e Hadjar.

Isso não é totalmente surpreendente, considerando que Lawson largou à frente de Tsunoda em quatro ocasiões desde que eles trocaram de assento, confirmando a dificuldade de lidar com o carro da Red Bull.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

É uma questão de se adaptar ou se perder. A difícil sessão de classificação de Tsunoda na Espanha é um ótimo exemplo: reclamando de falta de aderência durante todo o fim de semana, ele não se acostumou com a configuração enquanto tentava resolver o problema e, no momento crucial, foi o mais lento de todos.

Paradoxalmente, as situações de Lawson e Tsunoda têm algumas comparações, mas são profundamente diferentes. Fazer uma volta de classificação é o principal obstáculo, mas enquanto o problema de Lawson é não conseguir executar de forma limpa, Tsunoda ainda não chegou ao ponto de não precisar mais pensar conscientemente no que o carro fará em seguida.

Com vistas ao Canadá, Tsunoda revelou que tentará algo novo no simulador, na esperança de progredir. "É algo que vamos tentar", disse. "Estou ansioso por isso e espero que possa fazer a diferença. Não pode piorar, então vamos ver".

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!