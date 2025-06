A Sauber parece ter encontrado um dos pontos fracos do carro nas últimas etapas, isso tem se traduzido nos resultados de Nico Hulkenberg, que já somou 20 pontos na temporada de 2025 da Fórmula 1. Durante os treinos para o GP da Áustria, Gabriel Bortoleto foi o grande destaque, conseguindo andar muito bem e mostrando um ritmo mais forte do que nas últimas semanas. Mas foi a 'fórmula mágica' que a equipe encontrou?

Depois de pontuar em Barcelona e no Canadá, Hulkenberg se mostrou bastante entusiasmado com as mudanças e estava confiante que a equipe tinha conseguido uma "reviravolta" após um início bastante difícil.

O piloto já havia comentado que as chances de pontuarem em Spielberg são "realistas se fizermos uma boa implementação". No caso, Hulkenberg se referia às atualizações que foram levadas para a Áustria, pequenos detalhes no assoalho do carro para deixar seus pilotos mais confortáveis.

Importante ressaltar que durante o TL1 e o TL2, Hulkenberg e Bortoleto andaram com especificações diferentes em seus carros, exatamente para coletar dados e entender quais as melhores configurações para o fim de semana. No TL1, o brasileiro terminou com o sexto melhor tempo, enquanto Nico foi 12°.

Um pouco mais tarde, Hulkenberg terminou apenas com o 19° tempo, enquanto Gabriel foi o oitavo, conseguindo se 'espremer' à frente de Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Falando sobre a atualização implementada em Barcelona, Nico comentou que tudo "funcionou muito bem logo de cara" e que eles estavam ansiosos para a chegada das novas peças".

De acordo com Hulkenberg, a Sauber está fazendo "uma pequena atualização para o GP da Áustria, um pequeno ajuste no assoalho. E sabemos que o assoalho é uma área muito sensível e potente do carro. Não acho que o objetivo seja especificamente a qualificação ou a corrida, mas sim melhorar ainda mais o desempenho geral, encontrar mais velocidade e melhor consistência".

Bortoleto concorda com o posicionamento do companheiro de equipe: "Estamos nos aproximando cada vez mais do nosso objetivo de lutar consistentemente por pontos. Porque até agora neste ano, antes de Barcelona, era muito difícil marcar pontos".

"A menos que houvesse grandes acidentes na nossa frente ou uma corrida caótica. Mas, desde Barcelona, estamos pelo menos na briga. Vamos ver. Espero que este fim de semana nos traga ainda mais oportunidades".

Não dá para saber qual piloto estava usando qual configuração ao longo dos treinos livres desta sexta-feira, mas, claramente o brasileiro parecia ter um carro mais competitivo e com maior ritmo em comparação com Hulkenberg.

