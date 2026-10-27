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F1: Quais novatos estarão no TL1 do GP da Cidade do México?

Equipes devem escolher México e São Paulo como palco para cumprir as exigências da FIA

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
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Franco Colapinto, Alpine

As equipes de Fórmula 1 precisam concluir os treinos livres com novatos e devem usar o GP do México e de São Paulo para cumprir a exigência. Alguns times já estão confirmando os nomes que estarão em seus carros.

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O ex-líder do campeonato de Fórmula 2, Gabriele Mini, que agora ocupa a quarta posição na classificação com chances mínimas de conquistar o título — caso as duas últimas etapas ocorram conforme o planejado —, é um protegido da Alpine desde o início da temporada de 2023, após ter ficado em segundo lugar no Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

"Estou ansioso para assumir o volante do A526 e participar do meu primeiro Treino Livre 1 na F1", disse Mini.

As equipes estão escalando muitos novatos para o TL1 no México, a fim de cumprir a exigência anual de quatro participações de estreantes – duas por carro ao longo da temporada. Na Alpine, a participação de Mini será a terceira desse tipo, após as aparições do piloto reserva Paul Aron no Hungaroring e em Monza.

Já na Williams, o piloto reserva Luke Browning fará sua oitava e nona participação no TL1 no México e no Brasil, substituindo Alex Albon e Carlos Sainz.

Frederik Vesti, vice-campeão da F2 de 2023, fará sua terceira participação da temporada pela Mercedes no México, pilotando o W17 de George Russell.

Conforme noticiado anteriormente, Freddie Slater fará as participações dos novatos da Audi no México e no Brasil, depois que Aron, da Alpine, foi emprestado à equipe em Barcelona e no Red Bull Ring.

Leonardo Fornaroli assumirá o volante do carro de Lando Norris na Cidade do México. A McLaren também confirmou que o atual campeão da F2 também fará o TL1 em São Paulo no lugar de Oscar Piastri.

Novatos no TL1 do GP do México

EQUIPE NOVATO NO CARRO DE...
Mercedes Frederik Vesti George Russell
Ferrari    
Red Bull    
McLaren Leonardo Fornaroli Lando Norris
Racing Bulls    
Alpine Gabriele Mini Franco Colapinto
Haas Ryo Hirakawa Esteban Ocon
Audi Freddie Slater Gabriel Bortoleto
Williams Luke Browning Alex Albon
Aston Martin    
Cadillac    

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