F1: Quais novatos estarão no TL1 do GP da Cidade do México?
Equipes devem escolher México e São Paulo como palco para cumprir as exigências da FIA
As equipes de Fórmula 1 precisam concluir os treinos livres com novatos e devem usar o GP do México e de São Paulo para cumprir a exigência. Alguns times já estão confirmando os nomes que estarão em seus carros.
O ex-líder do campeonato de Fórmula 2, Gabriele Mini, que agora ocupa a quarta posição na classificação com chances mínimas de conquistar o título — caso as duas últimas etapas ocorram conforme o planejado —, é um protegido da Alpine desde o início da temporada de 2023, após ter ficado em segundo lugar no Campeonato Europeu de Fórmula Regional.
"Estou ansioso para assumir o volante do A526 e participar do meu primeiro Treino Livre 1 na F1", disse Mini.
As equipes estão escalando muitos novatos para o TL1 no México, a fim de cumprir a exigência anual de quatro participações de estreantes – duas por carro ao longo da temporada. Na Alpine, a participação de Mini será a terceira desse tipo, após as aparições do piloto reserva Paul Aron no Hungaroring e em Monza.
Já na Williams, o piloto reserva Luke Browning fará sua oitava e nona participação no TL1 no México e no Brasil, substituindo Alex Albon e Carlos Sainz.
Frederik Vesti, vice-campeão da F2 de 2023, fará sua terceira participação da temporada pela Mercedes no México, pilotando o W17 de George Russell.
Conforme noticiado anteriormente, Freddie Slater fará as participações dos novatos da Audi no México e no Brasil, depois que Aron, da Alpine, foi emprestado à equipe em Barcelona e no Red Bull Ring.
Leonardo Fornaroli assumirá o volante do carro de Lando Norris na Cidade do México. A McLaren também confirmou que o atual campeão da F2 também fará o TL1 em São Paulo no lugar de Oscar Piastri.
Novatos no TL1 do GP do México
|EQUIPE
|NOVATO
|NO CARRO DE...
|Mercedes
|Frederik Vesti
|George Russell
|Ferrari
|Red Bull
|McLaren
|Leonardo Fornaroli
|Lando Norris
|Racing Bulls
|Alpine
|Gabriele Mini
|Franco Colapinto
|Haas
|Ryo Hirakawa
|Esteban Ocon
|Audi
|Freddie Slater
|Gabriel Bortoleto
|Williams
|Luke Browning
|Alex Albon
|Aston Martin
|Cadillac
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