F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?
Spa-Francorchamps é conhecida por ser uma pista bastante utilizada para pagar as penalidades
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
O GP da Bélgica de Fórmula 1 já é tipicamente usado pelos pilotos e equipes para pagar as penalidades por troca de componentes e motores. Em 2026, isso não será diferente, mas as mudanças no regulamento deixaram a disputa ainda mais acirrada.
Seguindo o mesmo padrão das temporadas anteriores, cada piloto tem uma quantidade determinada de motores que pode usar por ano - com a peça sendo dividida em diferentes componentes. A regra é clara: caso o limite seja excedido, o competidor receberá uma punição.
A unidade de potência de 2026 é dividida em sete elementos; para cada um foi definido um contingente diferente no artigo B8.2.2. Porém, caso a equipe esteja usando um motor estreante na F1, cada piloto terá à disposição um componente adicional por elemento - esse é o caso da Red Bull e Audi.
Para a atual temporada, cada carro pode usar até quatro motores de combustão interna (ICE), quatro turbocompressores (TC), quatro sistemas de escapamento (EXH), três baterias (PU-CE) três MGU-K e seis componentes auxiliares da unidade de potência (PU-AC).
|EQUIPE
|PILOTOS
|ICE
|TC
|EXH
|ES
|PU-CE
|MGU-K
|PU-ANC
|LIMITE PARA CADA COMPONENTE
|4
|4
|4
|3
|3
|McLaren
|Norris
|3
|3
|3
|3
|4
|2
|4
|Piastri
|3
|3
|2
|2
|2
|1
|3
|Mercedes
|Antonelli
|4
|3
|4
|3
|3
|2
|5
|Russell
|3
|3
|3
|3
|3
|2
|5
|Red Bull
|Verstappen
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|3
|Hadjar
|5
|5
|5
|4
|4
|2
|5
|Ferrari
|Leclerc
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|Hamilton
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|4
|Williams
|Albon
|2
|2
|3
|3
|3
|2
|3
|Sainz
|3
|3
|3
|2
|3
|2
|4
|Racing Bulls
|Lawson
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|Lindblad
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|Aston Martin
|Alonso
|3
|3
|2
|4
|4
|4
|6
|Stroll
|3
|3
|3
|5
|5
|4
|5
|Haas
|Ocon
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|4
|Bearman
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|Audi
|Bortoleto
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|3
|Hülkenberg
|3
|3
|3
|1
|1
|3
|4
|Alpine
|Gasly
|3
|3
|3
|2
|2
|2
|4
|Colapinto
|3
|3
|2
|3
|3
|2
|3
|Cadillac
|Perez
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
|Bottas
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|3
A penalidade, caso o piloto ultrapasse os limites, é de acordo com o Artigo B8.2.8: perder dez posições no grid de largada quando o primeiro elemento adicional for usado e cinco posições de largada para cada elemento adicional subsequente.
Em 2025, a caixa de câmbio deixou de ter restrição de troca. Anteriormente, os pilotos precisavam completar um determinado número de corridas com a mesma peça, no entanto, a confiabilidade dos atuais projetos exigiu que essa regra fosse abolida.
Quem já foi punido por trocas em 2026
|Piloto
|GP
|Componente
|Quantidade
|Penalidade
|Norris
|Bélgica
|PU-CE
|4 de 3
|+10 posições
|Hadjar
|Miami
|Bateria (ES)
|4 de 3
|Largada do pit lane
|PU-CE
|4 de 3
|Bélgica
|Motor de combustão interna (ICE)
|5 de 4
|Fundo do grid
|Turbocompressor (TC)
|5 de 4
|Sistema de escapamento (EX)
|5 de 4
|Alonso
|Barcelona
|Bateria (ES)
|4 de 3
|Largada do pit lane
|PU-CE
|4 de 3
|MGU-K
|4 de 3
|Stroll
|Canadá
|Bateria (ES)
|4 de 3
|Largada do pit lane
|PU-CE
|4 de 3
|Grã-Bretanha
|Bateria (ES)
|5 de 3
|+10 posições
|PU-CE
|5 de 3
|Bélgica
|MGU-K
|4 de 3
|+10 posições
Além dos pilotos punidos neste fim de semana, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Max Verstappen também fizeram algumas trocas de compostos nos carros, mas ainda não extrapolaram os limites impostos pela FIA.
Piastri, Norris, Antonelli, Verstappen e Hadjar terão um novo motor de combustão interna - com o carro #6 sendo punido por ter utilizado a quinta peça, mesma situação com o turbocompressor.
Apenas Piastri não trocou o sistema de escapamento para este fim de semana e, mais uma vez, Hadjar será o único punido.
Antonelli, Lance Stroll e Pierre Gasly terão um novo MGUK-K, com o carro do canadense sendo o único a ultrapassar o limite de trocas. Com isso, o carro #18 começa a corrida dos boxes.
Neste fim de semana, Norris, Stroll e Hadjar serão punidos e perderão posições de largada.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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