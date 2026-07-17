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F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?

Spa-Francorchamps é conhecida por ser uma pista bastante utilizada para pagar as penalidades

Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O GP da Bélgica de Fórmula 1 já é tipicamente usado pelos pilotos e equipes para pagar as penalidades por troca de componentes e motores. Em 2026, isso não será diferente, mas as mudanças no regulamento deixaram a disputa ainda mais acirrada.

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Seguindo o mesmo padrão das temporadas anteriores, cada piloto tem uma quantidade determinada de motores que pode usar por ano - com a peça sendo dividida em diferentes componentes. A regra é clara: caso o limite seja excedido, o competidor receberá uma punição.

A unidade de potência de 2026 é dividida em sete elementos; para cada um foi definido um contingente diferente no artigo B8.2.2. Porém, caso a equipe esteja usando um motor estreante na F1, cada piloto terá à disposição um componente adicional por elemento - esse é o caso da Red Bull e Audi.

Para a atual temporada, cada carro pode usar até quatro motores de combustão interna (ICE), quatro turbocompressores (TC), quatro sistemas de escapamento (EXH), três baterias (PU-CE) três MGU-K e seis componentes auxiliares da unidade de potência (PU-AC).

EQUIPE PILOTOS ICE TC EXH ES PU-CE MGU-K PU-ANC
LIMITE PARA CADA COMPONENTE   4 4 4 3 3
McLaren  Norris 3 3 3 3 4 2 4
 Piastri 3 3 2 2 2 1 3
Mercedes  Antonelli 4 3 4 3 3 2 5
 Russell 3 3 3 3 3 2 5
Red Bull  Verstappen 3 3 3 2 2 2 3
 Hadjar 5 5 5 4 4 2 5
Ferrari  Leclerc 3 3 2 3 3 3 3
 Hamilton 3 3 2 3 3 3 4
Williams  Albon 2 2 3 3 3 2 3
 Sainz 3 3 3 2 3 2 4
Racing Bulls  Lawson 2 2 2 2 2 2 2
 Lindblad 2 2 2 2 2 2 3
Aston Martin  Alonso 3 3 2 4 4 4 6
 Stroll 3 3 3 5 5 4 5
Haas  Ocon 3 3 2 3 3 3 4
 Bearman 3 3 3 3 3 3 3
Audi  Bortoleto 2 2 2 2 3 3 3
 Hülkenberg 3 3 3 1 1 3 4
Alpine  Gasly 3 3 3 2 2 2 4
 Colapinto 3 3 2 3 3 2 3
Cadillac  Perez 3 3 2 3 3 3 3
 Bottas 3 3 2 3 3 3 3

A penalidade, caso o piloto ultrapasse os limites, é de acordo com o Artigo B8.2.8: perder dez posições no grid de largada quando o primeiro elemento adicional for usado e cinco posições de largada para cada elemento adicional subsequente.

Em 2025, a caixa de câmbio deixou de ter restrição de troca. Anteriormente, os pilotos precisavam completar um determinado número de corridas com a mesma peça, no entanto, a confiabilidade dos atuais projetos exigiu que essa regra fosse abolida.

Quem já foi punido por trocas em 2026

Piloto GP Componente Quantidade Penalidade
Norris Bélgica PU-CE 4 de 3 +10 posições
Hadjar Miami Bateria (ES) 4 de 3 Largada do pit lane
PU-CE 4 de 3  
Bélgica Motor de combustão interna (ICE) 5 de 4 Fundo do grid
Turbocompressor (TC) 5 de 4  
Sistema de escapamento (EX) 5 de 4  
Alonso Barcelona Bateria (ES) 4 de 3 Largada do pit lane
PU-CE 4 de 3  
MGU-K 4 de 3  
Stroll Canadá Bateria (ES) 4 de 3 Largada do pit lane
PU-CE 4 de 3  
Grã-Bretanha Bateria (ES) 5 de 3 +10 posições
PU-CE 5 de 3  
Bélgica MGU-K 4 de 3 +10 posições

Além dos pilotos punidos neste fim de semana, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Max Verstappen também fizeram algumas trocas de compostos nos carros, mas ainda não extrapolaram os limites impostos pela FIA.

Piastri, Norris, Antonelli, Verstappen e Hadjar terão um novo motor de combustão interna - com o carro #6 sendo punido por ter utilizado a quinta peça, mesma situação com o turbocompressor.

Apenas Piastri não trocou o sistema de escapamento para este fim de semana e, mais uma vez, Hadjar será o único punido.

Antonelli, Lance Stroll e Pierre Gasly terão um novo MGUK-K, com o carro do canadense sendo o único a ultrapassar o limite de trocas. Com isso, o carro #18 começa a corrida dos boxes.

Neste fim de semana, Norris, Stroll e Hadjar serão punidos e perderão posições de largada.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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