F1: Quais regras a McLaren quebrou no GP de Las Vegas?

Depois do GP de Las Vegas, as habituais inspeções pós-corrida revelaram que os dois carros da McLaren haviam violado as regras da Fórmula 1 e ambos os carros foram desclassificados por conta da altura das pranchas.

Os carros de Lando Norris e Oscar Piastri demonstraram desgaste além da espessura mínima no bloco de derrapagem traseiro, definida como 9 mm pelos regulamentos técnicos. Considerando que a placa deve ter 10 mm de espessura quando instalada, isso dá às equipes apenas 1 mm de desgaste permitido durante uma corrida.

Se um carro não conseguir ficar dentro a espessura mínima de 9 mm no final da corrida, isso será considerado uma violação dos regulamentos técnicos - como tal, o carro é considerado ilegal e, portanto, os resultados serão descartados. Há quatro furos de 50 mm feitos na prancha, que os examinadores usam para medir o nível de desgaste.

Com os regulamentos atuais, as ilegalidades no desgaste da prancha têm sido mais comuns. Até 2023, as regulamentações de blocos de derrapagem haviam provocado apenas duas desqualificações - ambas em 1994, ano em que a prancha foi introduzida na F1. Michael Schumacher foi desqualificado de sua vitória no GP da Bélgica de 1994, enquanto Olivier Panis perdeu seu nono lugar em Estoril.

No GP dos Estados Unidos de 2023, Lewis Hamilton e Charles Leclerc (pilotando para Mercedes e Ferrari, respectivamente, na época) foram desclassificados por ultrapassarem o limite máximo de desgaste da prancha.

Hamilton enfrentou uma segunda desqualificação no GP da China deste ano pela mesma infração, enquanto o 13º lugar de Nico Hulkenberg no Bahrein também foi excluído por esse motivo.

A exclusão dos resultados de Hamilton e Leclerc em Austin, há dois anos, foi um fator fundamental na redefinição do formato dos fins de semana de sprint, já que o parc ferme foi reaberto entre a corrida de sprint e a classificação. Devido ao tempo limitado de treinos e à natureza dos carros atuais, que exigem baixa altura de rodagem para operar de forma eficaz, foi difícil para as equipes determinar o desgaste real de uma prancha.

Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

O problema da McLaren em Las Vegas, no entanto, é um cenário diferente. Devido às condições variáveis durante todo o fim de semana, foi difícil definir uma configuração que pudesse lidar com as condições de pista molhada na classificação e permanecer útil na corrida. O circuito também é notoriamente acidentado, exacerbando a dificuldade de manter a prancha sob controle.

Dito isso, as outras nove equipes não tiveram problemas com o desgaste da prancha, portanto, é difícil ver isso como algo além de a McLaren ter cometido um erro elementar de configuração com os dois carros.

O aspecto curioso disso é que, em geral, considera-se que a McLaren desenvolveu seu carro de 2025 usando mais o bloco de derrapagem dianteiro do que o traseiro, o que talvez sugira que ela tenha mudado parte do equilíbrio para trás para obter desempenho em Las Vegas.

Os carros de F1 atuais têm molas rígidas para garantir que o assoalho permaneça em um nível estático para produzir níveis consistentes de downforce, o que significa que é difícil amortecer o efeito dos solavancos na estrada. As equipes planejam suas alturas de rodagem em torno disso para garantir que o desgaste da prancha atenda às suas expectativas, mas pode haver influências circunstanciais: o desgaste dos pneus, a carga de combustível e os impactos no meio-fio são os principais fatores atenuantes.

No final da corrida, foi pedido a Norris deixasse o gap com Verstappen aumentar - e foi dito no rádio que ele havia se aventurado em um modo extremo de economia de combustível para chegar à bandeira quadriculada. Mas será que a McLaren poderia ter percebido que sua prancha estava no limite? A menos que você tenha um sensor lá, seria impossível saber até que os examinadores colocassem os calibradores de medição no buraco...

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!