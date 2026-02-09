F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

Pode parecer estranho que as equipes de Fórmula 1 estejam revelando suas novas pinturas após o primeiro teste coletivo da temporada, mas é isso que 2026 trouxe com suas novas regulamentações.

Este ano, há mudanças tanto no chassi do carro quanto na unidade de potência, numa das maiores reformulações de regras da história da F1 - por isso foram adicionadas mais datas de pré-temporada para ajudar as equipes a se prepararem.

Começou com um teste privado de cinco dias em Barcelona (26 a 30 de janeiro), antes de duas sessões em Bahrein (11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro), tudo isso na prévia da abertura da temporada 2026 em Melbourne, em março.

Embora o teste de Barcelona tenha sido privado, ainda houve fotos e vídeos divulgados, e algumas equipes usaram pinturas especiais de teste, pois ainda não haviam lançado seu visual oficial para o ano.

Uma delas foi a Aston Martin, que lançará seu AMR26 na segunda-feira (09), então aqui está uma análise da equipe de Silverstone e em que forma ela está ao entrar na temporada.

O que há de novo na Aston Martin?

Há bastante coisa nova na Aston, com a maior mudança sendo no cargo de chefe de equipe. Pela primeira vez em sua carreira lendária e de décadas, o renomado designer de carros Adrian Newey será o comandante de uma escuderia após uma reestruturação na gestão da marca britânica para 2026.

Adrian Newey Photo by: Aston Martin

Isso resultou na saída de vários engenheiros da organização, além do antigo chefe Andy Cowell assumir o cargo de diretor de estratégia, após rumores de que ele e Newey discordavam sobre as operações da equipe e a direção do desenvolvimento para 2026.

Newey acabou vencendo a disputa pelo poder, o que não surpreendeu, pois sua contratação para março de 2025 foi um grande feito, e seu papel inicial era de chefe técnico, com o foco exclusivo do britânico sendo liderar o desenvolvimento do AMR26.

E quando finalmente o carro foi apresentado no teste de Barcelona, no quarto dia do teste, o Aston trazia a marca registrada de Newey, desde o design único da placa final e do sidepod até o pacote de suspensão dianteira com uma inclinação radical do braço superior.

“Adrian é simplesmente um designer criativo,” disse James Vowles, chefe da Williams, sobre o AMR26. “É realmente impressionante o que ele fez com os braços de suspensão em lugares onde eu não acho que deveriam estar. Mas ele fez.”

“Você verá isso no nosso braço de suspensão dianteiro. É um pouco diferente, mas o que Adrian fez é muito a cara dele. Muito impressionante, muito criativo, muito extremo. Eu não gostaria de ser o designer disso. Vamos colocar assim".

Mas um carro projetado por Newey, que ele espera que some aos 12 títulos de campeonato que já ajudou a conquistar, não é tudo que há de novo: há também um motor Honda após 16 anos da equipe de Silverstone ser cliente da Mercedes.

Honda power unit Photo by: Honda

Isso acontece após seis anos de sucesso da marca japonesa impulsionando a Red Bull - junto com sua equipe irmã Toro Rosso/AlphaTauri/Racing Bulls - para quatro campeonatos de pilotos com Max Verstappen, além de dois títulos de construtores.

A razão para a Honda mudar de equipe é que inicialmente planejava sair da F1 no final de 2021, mas depois assinou um acordo com a equipe austríaca para continuar fornecendo suporte técnico - com os motores da Red Bull ainda saindo do Japão até 2025.

“Somos clientes da Honda, pagamos pelos motores através de uma entidade separada da Red Bull Powertrains', disse Christian Horner na época. “Tem sido uma ótima relação e eles continuam a fornecer um serviço excelente pelo qual pagamos, para fornecer motores para os quatro carros".

As regras de motor para 2026 começaram a seguir o caminho desejado pela Honda, mas nesse ponto já era tarde demais: a Red Bull havia se comprometido a construir suas próprias unidades de potência internamente. Então entrou a Aston Martin e as duas fecharam um acordo.

Isso verá Newey reunido com a marca japonesa, mas só o tempo dirá se a mudança será vantajosa para a Aston. A equipe abandonou o que é considerado o melhor motor da F1, mas também foi elevada ao status de equipe oficial, onde o motor é especificamente construído para aquele chassi.

Qual é o maior desafio para a Aston Martin?

Pode parecer estranho dizer isso, dado que a Aston Martin terminou em sétimo no campeonato de 2025 e não subiu ao pódio desde o GP de São Paulo no final de 2023, mas seu maior desafio é corresponder às expectativas.

Simplesmente porque a reputação de Newey o precede e, quando uma pessoa ganhou tantos títulos quanto ele, as pessoas naturalmente começam a pensar que ele traz sucesso automático. É exatamente isso que está acontecendo na Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team in parc ferme Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

George Russell, estrela da Mercedes, reconheceu isso: “No momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari e nós mesmos somos, digamos, as quatro equipes que estão bastante próximas umas das outras. Mas você não pode desconsiderar o que viu da Aston Martin e o que Adrian fez com aquele carro".

Então, até os pilotos já começam a valorizar as chances da Aston para o ano, prevendo que ela desafiará os grandes. Mas não é só por causa de Newey, já que o dono, o bilionário Lawrence Stroll transformou todo o negócio e investiu quantias significativas, com um novo campus de alta tecnologia sendo um exemplo.

Há muito tempo também se fala que 2026 será a grande oportunidade da equipe para começar a lutar por vitórias, com a glória do título a seguir em 2027. A Aston também conta com o campeão mundial Fernando Alonso, então tudo parece promissor na superfície, mas se ela realmente conseguirá entregar é outra questão.

Para começar, Newey revelou recentemente que a equipe atrasou quatro meses para iniciar seu programa de túnel de vento para 2026 e houve rumores de que o carro estava acima do peso. Além disso, enquanto seus rivais, exceto a Williams, conseguiram começar o teste de Barcelona no prazo, a Aston só apareceu no quarto dia, completando assim a menor quilometragem fora a rival de Grove.

A forma como a equipe também caiu de um frequentador do pódio no início de 2023 para o meio do pelotão dois anos depois mostra problemas em como ela consegue atualizar suficientemente o carro, então outro desafio será superar isso e desenvolver na velocidade necessária para ser um concorrente consistente na frente.

Qual é o maior trunfo da Aston Martin?

A resposta óbvia é Newey, e quem poderia discordar disso dado seu histórico, mas para variar, vamos escolher Alonso - porque ele também traz muito para a organização. Fazer o que ele está fazendo aos 44 anos é notável, pois o espanhol ainda mantém o mesmo ritmo regular de pilotos 20 anos mais jovens e mostrou do que é capaz quando recebe as ferramentas adequadas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Basta olhar para o início de 2023, com seis pódios em oito GPs, ou mesmo como ele conseguiu o quinto lugar na Hungria no ano passado a caminho de um resultado entre os dez melhores no campeonato de pilotos.

A única coisa que o impede de alcançar mais sucesso é o carro, pois Alonso claramente ainda tem talento, e os aspectos fora da pilotagem que ele traz - como experiência com feedback e contribuição no desenvolvimento do carro - também são inestimáveis para a equipe.

No entanto, há a ressalva óbvia de que ele alcançou esses resultados ao lado de um companheiro de equipe mais fraco, Lance Stroll, que não conseguiu terminar melhor que o bicampeão de F1. Então, se Alonso está performando exatamente como deveria ou se está maximizando o carro, é uma grande interrogação.

Qual é o objetivo da Aston Martin em 2026?

O objetivo imediato da Aston Martin é voltar ao estado em que estava no início de 2023, quando era o concorrente mais próximo da dominante Red Bull. A vida era incrível para a equipe britânica naquela época, claramente correspondendo à expectativa que vem com investimento significativo e parecia estar à frente de sua curva para alcançar sucesso.

Mas então seus rivais superaram a equipe em desenvolvimento ao longo da temporada e o declínio inevitável veio, com apenas dois pódios para Alonso nos últimos 14 GPs da campanha e nenhum desde então.

Obviamente, não se espera que a Aston volte a ser a segunda melhor equipe de repente, mas precisa mostrar melhorias significativas e ser capaz de desafiar as quatro melhores equipes do ano passado por pódios.

Porque se a marca britânica não conseguir isso nesta nova era, onde tudo se reinicia, então quando conseguirá?

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!