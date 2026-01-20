F1: Quais são os desafios que a Audi enfrentará em 2026?

A temporada 2026 da Fórmula 1 marcará a primeira campanha da Audi no campeonato mundial, enquanto a famosa marca alemã enfrenta um novo desafio. Assumindo a equipe já estabelecida da Sauber, ela chega com seus próprios motores e uma formação de pilotos inalterada.

Enquanto a equipe revela sua nova pintura nesta terça-feira (20) em Berlim, vamos ver o que podemos esperar.

O que há de novo na Audi?

Se é que há algo, é uma identidade. A Audi adquiriu uma participação na Sauber em 2022 e concluiu a compra em 2024.

Mas a equipe em si está longe de ser nova. A Sauber entrou na F1 em 1993 como uma equipe vencedora das 24 Horas de Le Mans e tem estado sempre presente no meio de pelotão ao longo de sua existência, incluindo as eras BMW e Alfa Romeo: 614 GPs resultaram em uma pole position e uma vitória, ambas conquistadas por Robert Kubica em 2008.

Portanto, a Audi aposta na continuidade enquanto investe nas instalações da equipe, modernizando a fábrica de Hinwil e inaugurando o Audi Motorsport Technology Centre. Este último tem como objetivo ‘aprimorar e expandir as capacidades técnicas da equipe’; a nova infraestrutura está localizada em Bicester, Reino Unido, facilitando a atração de engenheiros cobiçados, caso eles não precisem mudar suas famílias para a Suíça.

Audi F1 Team shakedown Photo by: Audi

Qual é o maior desafio para a Audi?

Embora a equipe sediada em Hinwil não seja nova, a Audi entrará como uma nova fabricante de unidades de potência, e isso é um grande desafio. Um exemplo de fabricante que teve problemas na F1 na (re) estreia foi a Honda.

Mas as dificuldades da marca japonesa entre 2015 e 2017 ocorreram quando ela entrou no campeonato mundial um ano após o início das novas regulamentações, o que não será o caso desta vez.

A Audi participou das negociações sobre as novas regras de motores nos últimos anos e espera capitalizar sua experiência com máquinas híbridas e elétricas no WEC, rally-raid e Fórmula E.

Ainda assim, não será surpreendente, dado o quão semelhantes as novas unidades de potência são às especificações de 2014-2025, se a Audi e a também nova fabricante Red Bull-Ford ficarem um pouco atrás de seus concorrentes em termos de desempenho.

Um sinal positivo foi que a Audi ligou seu carro de 2026 – com seu motor totalmente novo – já em 19 de dezembro.

Qual é o maior trunfo da Audi?

Um ponto forte é Nico Hulkenberg. Veterano de 250 GPs, o que o torna o quarto piloto com mais experiência no grid, o alemão de 38 anos também tem um pouco mais de experiência que seus pares no gerenciamento de energia, já que fez parte da equipe que venceu as 24 Horas de Le Mans de 2015 ao volante do Porsche 919 Hybrid.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Audi

O conjunto motriz do 919, é verdade, não estava tão próximo das unidades de potência da F1 de 2026, mas a experiência em gerenciamento de energia sempre será útil, e cada detalhe conta.

Enquanto isso, o jovem brasileiro Gabriel Bortoleto, de 21 anos, buscará melhorar uma segunda temporada encorajadora na F1.

Qual é o objetivo da Audi na F1 em 2026?

A Audi pretende disputar títulos mundiais até 2030, mas é um caminho longo para chegar lá. O CEO Gernot Doellner descreveu a temporada de 2026 como um “ano de desafio” – ou seja, tentar ser o mais competitivo possível e, esperançosamente, melhorar em relação à campanha anterior.

Em 2025, a Sauber terminou apenas em nono no campeonato de construtores, mas acumulou uma boa pontuação de 70 pontos, com Hulkenberg conquistando um pódio em Silverstone.

