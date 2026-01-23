F1: Quais são os desafios que a Ferrari enfrentará em 2026

A época de lançamentos de carros para a temporada 2026 da Fórmula 1 continua a todo vapor, com Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi e Mercedes já revelando suas pinturas para este ano. Nesta sexta-feira (23) foi a vez da Ferrari, no mesmo dia da Alpine, divulgar o novo monoposto.

Após uma campanha decepcionante em 2025, quando a equipe italiana caiu para o quarto lugar no campeonato e não venceu um GP pela primeira vez desde 2021, 2026 traz um otimismo renovado graças às amplas mudanças regulatórias; ainda assim, será que essa esperança vai desmoronar rapidamente como aconteceu em 2022?

O que há de novo na Ferrari?

Não mudou muita coisa na Ferrari para a 2026, considerando que manteve sua dupla de pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Fred Vasseur continua como diretor da equipe e, spoiler, o carro que será revelado na sexta-feira é vermelho.

Recentemente, porém, foi anunciado que Riccardo Adami deixará seu papel como engenheiro de corrida de Hamilton para supervisionar os testes de carros anteriores para membros do programa de jovens pilotos da Ferrari.

Adami é um pilar da Ferrari. O italiano de 52 anos veio da Toro Rosso em 2015 para trabalhar como engenheiro de corrida de Sebastian Vettel e, depois, do antecessor de Hamilton, Carlos Sainz. Naturalmente, Riccardo assumiu o papel de engenheiro de Lewis quando o heptacampeão mundial chegou em 2025, mas logo ficou claro que havia problemas de comunicação entre os dois.

Riccardo Adami, Engineer Ferrari Photo by: Ferrari

O mais notório foi em Mônaco, quando Hamilton afirmou que a comunicação por rádio “não estava muito clara” após sofrer uma penalidade no grid por atrapalhar Max Verstappen no Q1, porque sua equipe o informou erroneamente que o piloto da Red Bull estava reduzindo a velocidade.

No domingo, após terminar em quinto, Hamilton deu a mensagem usual pós-corrida, mas houve silêncio no rádio, ao que o britânico reagiu: “Você está chateado comigo ou algo assim?”.

Também houve ocasiões em que ele expressou insatisfação com a estratégia, como em Miami, com o sarcástico “tome um chá enquanto está nisso”, então durante todo o ano a relação Hamilton-Adami pareceu conturbada e foi sugerido que faltava a química necessária – mesmo que isso tenha sido negado pela equipe.

Ainda não se sabe quem será o sucessor de Adami, mas precisa ser alguém que consiga trabalhar bem com Hamilton desde o início, porque ele não pode simplesmente trocar de engenheiro na esperança de replicar o que teve com Peter Bonnington na Mercedes.

Especialmente porque este é um ano muito importante para Hamilton, que teve um 2025 decepcionante ao terminar em sexto no campeonato, 86 pontos atrás do quinto colocado Leclerc, e não venceu um GP – a terceira vez que isso acontece em quatro anos.

Se as dificuldades continuarem para o piloto de 41 anos, ele pode se aposentar no final da temporada, especialmente porque é quando seu contrato expira, e embora haja uma opção para um terceiro ano, é preciso que seja benéfico para todas as partes continuarem.

Qual é o maior desafio para a Ferrari?

A Ferrari é uma equipe como nenhuma outra, sendo a única a competir em todas as temporadas da F1, e durante esse tempo se estabeleceu como a equipe mais bem-sucedida com um total combinado de 31 campeonatos.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Às vezes, isso pode ser seu calcanhar de Aquiles, pois traz um certo nível de expectativa a cada ano e não ajuda o fato da Ferrari estar constantemente sob pressão da exigente mídia italiana.

Isso ficou particularmente evidente no ano passado, quando grandes jornais italianos especulavam que os dias de Vasseur na Ferrari estavam contados, assim como os de membros-chave da equipe, após um começo decepcionante em 2025.

Vasseur reagiu com críticas aos jornalistas que publicaram essas histórias em Montreal, afirmando que “estamos nessa situação diariamente na Itália e isso é demais. Se querem ter sucesso, precisamos trabalhar em um ambiente limpo, e não estamos nessa situação.”

Portanto, um grande desafio para qualquer pessoa na Ferrari é tentar bloquear o ruído externo para focar no que importa, que é cumprir as expectativas. Isso é algo que a Scuderia precisa fazer especialmente este ano, já que o jejum de 18 anos sem título continua e a Ferrari não pode se dar ao luxo de ter um piloto como Leclerc sem conquistar um título, ou que a contratação bombástica de Hamilton não dê resultados.

Qual é o maior trunfo da Ferrari?

Embora tenha havido especulações no ano passado sobre a saída de Vasseur da Ferrari em meio às dificuldades de 2025, o francês ainda deve ser considerado o maior trunfo da Scuderia; francamente, se Vasseur não conseguir levar a Scuderia ao sucesso, ninguém conseguirá.

Porque Vasseur é realmente muito bom, algo comprovado em toda sua carreira de gestão. Começou na GP2, onde conquistou o título com Hamilton, Nico Rosberg e Nico Hulkenberg como chefe da ART, antes de subir para a F1 com a Renault.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Embora essa passagem tenha durado apenas uma temporada, ele se saiu muito melhor em seus cinco anos na Sauber, onde ajudou a desenvolver o novato Leclerc, concretizar o acordo com a Alfa Romeo e levar a equipe suíça, relativamente pequena, ao sexto lugar no campeonato de 2022.

Também ajuda que Vasseur esteja um pouco afastado da bolha italiana que muitas vezes atormentou a Ferrari ao longo dos anos, já que o francês de 57 anos exala um nível de calma e bom senso que muitos de seus antecessores não tiveram.

Um exemplo disso é sua postura com a mídia, seja na resposta dada no Canadá que ajudou a aliviar a situação ou na forma como ele constantemente defende seus pilotos na imprensa – independentemente de Hamilton, por exemplo, ter sofrido três eliminações consecutivas no Q1.

Ele sabe que arrumar a Ferrari não é simples, que muitas coisas precisam mudar para fortalecer as bases e não há homem melhor para o trabalho – um trabalho que é possivelmente o mais difícil da F1 – porque Vasseur tem toda a coragem para lidar com o que quer que seja lançado contra o chefe da Scuderia.

Qual é o objetivo da Ferrari em 2026?

O objetivo para 2026 na Ferrari é bastante simples: voltar ao topo. Isso porque muita gente da geração mais velha cresceu vendo a dominância da Scuderia com seus títulos desde os anos 1960 até o início dos anos 2000, mas a história é completamente diferente para os fãs mais jovens.

Muitos deles nem chegaram a ver um título da Ferrari, considerando que o último foi o campeonato de construtores de 2008, com o último título de pilotos vindo no ano anterior com Kimi Raikkonen – mas não é como se eles nunca tivessem tido chance de acabar com esse jejum.

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Primeiro foi em 2012, quando Fernando Alonso desperdiçou uma vantagem de 39 pontos sobre o campeão Vettel, antes do alemão sofrer sua própria mágoa na Ferrari seis anos depois; Vettel tinha vantagem sobre Hamilton na disputa pelo título de 2018, mas então bateu enquanto liderava na Alemanha, entregando todo o ímpeto ao rival da Mercedes.

A mágoa parece ser um tema para todos os pilotos da Ferrari, já que Leclerc venceu duas das três primeiras corridas em 2022 – o ano de estreia dos carros com efeito solo – para estabelecer uma liderança de 34 pontos. Mas depois erros do monegasco, além da equipe, levaram Verstappen a conquistar seu segundo título com facilidade.

Essas falhas constantes criaram uma narrativa na Ferrari de que a equipe costuma falhar nos momentos de alta pressão, então o objetivo deve ser reescrever esse roteiro e trazer os dias de glória de volta a Maranello.

As novas regras são uma oportunidade para isso, mas como Leclerc disse uma vez no ano passado, “É agora ou nunca” para se tornarem campeões.

Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!