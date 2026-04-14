F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?

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13 pilotos ainda precisam renovar os acordos ainda em 2026

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Grade de largada

Foto de: Peter Fox

A temporada de 2026 mal começou, mas muito se especula sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 para os próximos anos, com a situação de Max Verstappen sendo a principal mencionada. A questão que fica é: até quando os competidores estão 'garantidos' em suas posições?

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No momento, Charles Leclerc é o piloto com o contrato mais longo assinado. O monegasco deve ficar na Ferrari até 2029, apesar de seu acordo com o time ter cláusulas de performance que poderiam ser acionadas caso a equipe não dê os resultados esperados.

Lewis Hamilton, por sua vez, assinou com a equipe de Maranello no início de 2024. Não há confirmações oficiais, mas alguns veículos circulam que o heptacampeão teria assinado um acordo de dois anos com a opção de estender mais um, sendo assim, poderia ficar até 2027.

Lando Norris e Oscar Piastri, por sua vez, têm contratos de longa duração - é dito que o campeão mundial assinou uma extensão válida até o fim de 2027, enquanto o australiano deve ficar para além de 2028.

Max Verstappen está com acordo assinado até 2028 desde 2022. Porém, desde a última temporada, o mercado de pilotos está fervilhando com a possibilidade do tetracampeão trocar de equipe.

A dupla da Mercedes - George Russell e Andrea Kimi Antonelli - demorou para assinar a renovação na última temporada, mas ambos estão 'seguros'. A equipe nunca chegou a confirmar abertamente a data do fim dos acordos, mas sabe-se que Toto Wolff está feliz com a atual escalação.

Equipe
Piloto
Fim do contrato
Piloto
Fim do contrato
McLaren
Lando Norris
Multi-anual (além de 2027)
Oscar Piastri
Multi-anual (além de 2028)
Ferrari
Lewis Hamilton
2026
Charles Leclerc
Multi-anual (além de 2029)
Red Bull
Max Verstappen
2028
Isack Hadjar
2026
Mercedes
George Russell
Multi-anual (além de 2027)
Andrea Kimi Antonelli
2026
Aston Martin
Fernando Alonso
2026
Lance Stroll
Multi-anual (além de 2026)
Alpine
Pierre Gasly
2028
Franco Colapinto
2026
Haas
Esteban Ocon
2026
Oliver Bearman
2026
Racing Bulls
Liam Lawson
2026
Arvid Lindblad
2026
Williams
Alex Albon
2026
Carlos Sainz
2026
Sauber
Nico Hulkenberg
2026
Gabriel Bortoleto
2026
CADILLAC
Sergio Pérez
2027
Valtteri Bottas
2027

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