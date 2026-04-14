F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?

A temporada de 2026 mal começou, mas muito se especula sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 para os próximos anos, com a situação de Max Verstappen sendo a principal mencionada. A questão que fica é: até quando os competidores estão 'garantidos' em suas posições?

No momento, Charles Leclerc é o piloto com o contrato mais longo assinado. O monegasco deve ficar na Ferrari até 2029, apesar de seu acordo com o time ter cláusulas de performance que poderiam ser acionadas caso a equipe não dê os resultados esperados.

Lewis Hamilton, por sua vez, assinou com a equipe de Maranello no início de 2024. Não há confirmações oficiais, mas alguns veículos circulam que o heptacampeão teria assinado um acordo de dois anos com a opção de estender mais um, sendo assim, poderia ficar até 2027.

Lando Norris e Oscar Piastri, por sua vez, têm contratos de longa duração - é dito que o campeão mundial assinou uma extensão válida até o fim de 2027, enquanto o australiano deve ficar para além de 2028.

Max Verstappen está com acordo assinado até 2028 desde 2022. Porém, desde a última temporada, o mercado de pilotos está fervilhando com a possibilidade do tetracampeão trocar de equipe.

A dupla da Mercedes - George Russell e Andrea Kimi Antonelli - demorou para assinar a renovação na última temporada, mas ambos estão 'seguros'. A equipe nunca chegou a confirmar abertamente a data do fim dos acordos, mas sabe-se que Toto Wolff está feliz com a atual escalação.

Equipe Piloto Fim do contrato Piloto Fim do contrato McLaren Lando Norris Multi-anual (além de 2027) Oscar Piastri Multi-anual (além de 2028) Ferrari Lewis Hamilton 2026 Charles Leclerc Multi-anual (além de 2029) Red Bull Max Verstappen 2028 Isack Hadjar 2026 Mercedes George Russell Multi-anual (além de 2027) Andrea Kimi Antonelli 2026 Aston Martin Fernando Alonso 2026 Lance Stroll Multi-anual (além de 2026) Alpine Pierre Gasly 2028 Franco Colapinto 2026 Haas Esteban Ocon 2026 Oliver Bearman 2026 Racing Bulls Liam Lawson 2026 Arvid Lindblad 2026 Williams Alex Albon 2026 Carlos Sainz 2026 Sauber Nico Hulkenberg 2026 Gabriel Bortoleto 2026 CADILLAC Sergio Pérez 2027 Valtteri Bottas 2027

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