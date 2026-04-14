F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?
13 pilotos ainda precisam renovar os acordos ainda em 2026
Foto de: Peter Fox
A temporada de 2026 mal começou, mas muito se especula sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 para os próximos anos, com a situação de Max Verstappen sendo a principal mencionada. A questão que fica é: até quando os competidores estão 'garantidos' em suas posições?
No momento, Charles Leclerc é o piloto com o contrato mais longo assinado. O monegasco deve ficar na Ferrari até 2029, apesar de seu acordo com o time ter cláusulas de performance que poderiam ser acionadas caso a equipe não dê os resultados esperados.
Lewis Hamilton, por sua vez, assinou com a equipe de Maranello no início de 2024. Não há confirmações oficiais, mas alguns veículos circulam que o heptacampeão teria assinado um acordo de dois anos com a opção de estender mais um, sendo assim, poderia ficar até 2027.
Lando Norris e Oscar Piastri, por sua vez, têm contratos de longa duração - é dito que o campeão mundial assinou uma extensão válida até o fim de 2027, enquanto o australiano deve ficar para além de 2028.
Max Verstappen está com acordo assinado até 2028 desde 2022. Porém, desde a última temporada, o mercado de pilotos está fervilhando com a possibilidade do tetracampeão trocar de equipe.
A dupla da Mercedes - George Russell e Andrea Kimi Antonelli - demorou para assinar a renovação na última temporada, mas ambos estão 'seguros'. A equipe nunca chegou a confirmar abertamente a data do fim dos acordos, mas sabe-se que Toto Wolff está feliz com a atual escalação.
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Equipe
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Piloto
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Fim do contrato
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Piloto
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Fim do contrato
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McLaren
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Lando Norris
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Multi-anual (além de 2027)
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Oscar Piastri
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Multi-anual (além de 2028)
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Ferrari
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Lewis Hamilton
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2026
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Charles Leclerc
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Multi-anual (além de 2029)
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Red Bull
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Max Verstappen
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2028
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Isack Hadjar
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2026
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Mercedes
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George Russell
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Multi-anual (além de 2027)
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Andrea Kimi Antonelli
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2026
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Aston Martin
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Fernando Alonso
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2026
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Lance Stroll
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Multi-anual (além de 2026)
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Alpine
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Pierre Gasly
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2028
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Franco Colapinto
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2026
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Haas
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Esteban Ocon
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2026
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Oliver Bearman
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2026
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Racing Bulls
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Liam Lawson
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2026
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Arvid Lindblad
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2026
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Williams
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Alex Albon
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2026
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Carlos Sainz
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2026
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Sauber
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Nico Hulkenberg
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2026
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Gabriel Bortoleto
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2026
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CADILLAC
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Sergio Pérez
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2027
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Valtteri Bottas
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2027
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