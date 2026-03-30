F1: Qual cláusula Verstappen pode usar para sair da Red Bull antes de 2028?
Piloto está claramente insatisfeito com a mudança de regulamento de 2026
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Não é segredo que Max Verstappen está infeliz com a mudança de regras da Fórmula 1. O piloto já disse que precisa "se convencer" todas as manhãs a permanecer e admitiu que está considerando deixar a categoria. Mas isso seria possível antes de 2028?
Pois bem, Verstappen tem contrato firmado com a Red Bull até o fim da temporada de 2028. No entanto, ele poderia escolher deixar Milton Keynes muito antes disso.
Em 2025, houve muita especulação sobre o futuro do tetracampeão - dizia-se que, se ele não terminasse entre os três primeiros, poderia rescindir o contrato. Agora, o The Race volta a levantar qual nova cláusula poderia ser acionada por Verstappen para sair da Red Bull.
Agora, a situação está ainda mais apertada para a Red Bull. É dito que o piloto poderia escolher não continuar com a equipe de energéticos caso não esteja entre os dois primeiros colocados até uma data estipulada pelas partes.
Além disso, Verstappen não seria obrigado a informar o time até outubro se decidir negociar com outras escuderia. Sendo assim, ele teria muito tempo para analisar as opções que lhe forem apresentadas.
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