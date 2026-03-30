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F1: Qual cláusula Verstappen pode usar para sair da Red Bull antes de 2028?

Piloto está claramente insatisfeito com a mudança de regulamento de 2026

Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Não é segredo que Max Verstappen está infeliz com a mudança de regras da Fórmula 1. O piloto já disse que precisa "se convencer" todas as manhãs a permanecer e admitiu que está considerando deixar a categoria. Mas isso seria possível antes de 2028?

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Pois bem, Verstappen tem contrato firmado com a Red Bull até o fim da temporada de 2028. No entanto, ele poderia escolher deixar Milton Keynes muito antes disso.

Em 2025, houve muita especulação sobre o futuro do tetracampeão - dizia-se que, se ele não terminasse entre os três primeiros, poderia rescindir o contrato. Agora, o The Race volta a levantar qual nova cláusula poderia ser acionada por Verstappen para sair da Red Bull.

Agora, a situação está ainda mais apertada para a Red Bull. É dito que o piloto poderia escolher não continuar com a equipe de energéticos caso não esteja entre os dois primeiros colocados até uma data estipulada pelas partes.

Além disso, Verstappen não seria obrigado a informar o time até outubro se decidir negociar com outras escuderia. Sendo assim, ele teria muito tempo para analisar as opções que lhe forem apresentadas.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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