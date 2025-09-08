O chefe da equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os fabricantes de motores da Fórmula 1 estão alinhados, em princípio, quanto a uma futura mudança para unidades de potência V8, mas achou que não fazia sentido financeiro acelerá-las antes de 2031. Confira a posição de outras marcas!

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, é uma força motriz por trás da introdução de motores mais simples, mais baratos e mais leves para a futura fórmula de unidade de potência da F1, e estava interessado em fazer a mudança já em 2029, o que significaria apenas três temporadas de uso dos motores híbridos introduzidos no próximo ano.

As discussões iniciais sobre o assunto ocorreram em uma reunião com os atuais e futuros fabricantes de equipamentos originais da F1 no Bahrein, e Ben Sulayem convocou outra reunião em Londres nesta quinta-feira (4) para aprofundar os planos.

No entanto, no sábado do fim de semana do GP da Itália, o presidente da FIA notificou os fabricantes de unidades de potência envolvidos de que a reunião havia sido cancelada e adiada para uma data posterior, depois de perceber que não havia apoio generalizado para seu cronograma de 2029.

De acordo com o atual acordo de governança de unidades de potência da FIA, a proposta precisaria do apoio da FIA, da detentora dos direitos comerciais FOM e da grande maioria dos fabricantes. Mas a Audi e a Honda são particularmente contra uma mudança antecipada, pois acabaram de investir centenas de milhões nos regulamentos quinquenais de 2026-2030, para os quais se inscreveram especificamente, apresentando um componente híbrido muito maior do que as regras atuais.

O Motorsport.com apurou que a Mercedes e a Ferrari estavam abertas a um compromisso de mudança para novos motores antes da temporada de 2030 - um ano antes do planejado -, mas não apoiaram outra mudança em grande escala depois de apenas três temporadas, o que significaria aumentar o investimento na futura fórmula de motor juntamente com o caro projeto da unidade de potência de 2026.

"Todos nós compartilhamos o objetivo de ter os melhores regulamentos possíveis e espetaculares para atrair o interesse dos fãs", disse Wolff, chefe da Mercedes. "E, no final, o V8 foi o melhor consenso e tinha um motor naturalmente aspirado [de alta] rotação com um sistema de recuperação de energia que ainda é um diferencial de desempenho. E tudo isso está bastante alinhado com um combustível sustentável".

"E a maioria dos OEMs disse: 'Não queremos executar um programa de custo duplo, porque isso significaria que precisaríamos desenvolver um novo motor em dois anos'. Nós não queríamos isso".

Mas Wolff acrescentou que os fabricantes de motores envolvidos, que também incluem a Ford, parceira da Red Bull, além da Cadillac, que está planejando produzir suas próprias unidades de potência a partir de 2029, estavam todos na mesma página sobre qual deveria ser o caminho a seguir na F1.

"Agora é uma questão de diálogo com Mohammed Ben Sulayem e com [o CEO da F1] Stefano [Domenicali]. Quais são suas expectativas? E depois reunir todos os OEMs, todos os fabricantes de motores na mesa e dizer 'o que estamos fazendo agora?'" explicou Wolff.

"Mas eu diria que há um alinhamento de interesses. As conversas que estamos tendo agora são muito boas. Muito equilibradas e racionais".

O chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, também achou que não havia "pressa" para decidir, já que as unidades de potência de 2026 ainda não foram introduzidas.

"Estamos discutindo porque não é uma escolha fácil", acrescentou o francês. "Podemos encontrar em breve um projeto comum, mas não temos pressa para tomar uma decisão hoje ou amanhã. Amanhã, na fábrica, todos estarão focados em 2026".

"Temos alguns itens em que podemos chegar a um acordo entre todos os fabricantes de Unidades de Potência, a FIA e a F1. Acho que isso é para o benefício da F1. Faz sentido discutir e chegar a esse tipo de acordo".

O chefe de equipe da Sauber, Jonathan Wheatley, cuja equipe se transforma em Audi no próximo ano, reiterou ainda mais a posição da marca alemã ao entrar na série.

"Fundamentalmente, havia três pilares sobre os quais a Audi estabeleceu sua entrada na Fórmula 1", disse ele. "Um deles era um motor altamente eficiente, o outro era a tecnologia híbrida avançada e os combustíveis sustentáveis. Não acho que nossa posição tenha mudado em relação a isso. Até onde eu sei, vamos continuar nessa posição por muito tempo".

