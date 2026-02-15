F1: Qual é o grau de 'politicagem' em elogios da Mercedes e de suas clientes sobre motor Red Bull?

O GP da Austrália, que abre a temporada de Fórmula 1 de 2026, parece atualmente uma corrida que ninguém quer vencer. É claro que não é esse o caso, mas isso ressalta, de maneira brincalhona, que, nesta fase da pré-temporada, todos estão empenhados em evitar o papel de claro favorito.

Embora sempre tenha sido assim durante os testes da F1, este ano a questão está chegando a extremos. No primeiro dia no Bahrein, Toto Wolff afirmou que, em sua opinião, a Red Bull é “a referência” e que a Mercedes “não poderia igualá-la”.

O diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, rebateu, dizendo que eles são apenas a quarta equipe no momento, atrás da Ferrari, Mercedes e McLaren. O francês mencionou deliberadamente a Scuderia em primeiro lugar, já que os long runs de Charles Leclerc causaram uma boa impressão, incluindo a consistência em termos de uso de energia.

O monegasco, por sua vez, respondeu dizendo que não se considera um favorito e apontou a Mercedes e a Red Bull como as equipes mais rápidas. E assim todos passaram a bola uns para os outros durante uma semana.

Esse 'vai e volta' em si não é novidade, pois ainda não faz sentido tirar conclusões precipitadas a partir dos tempos desta fase. Especialmente sob um novo conjunto de regulamentos, trata-se de coisas completamente diferentes. Compreender a gestão de energia ainda vale muito tempo nesta época do ano. De acordo com os pilotos e chefes de equipe, não estamos falando de milésimos ou centésimos, mas de décimos – ou até mais.

Pode-se descrever isso como algo fácil de alcançar, embora seja mais fácil dizer do que fazer. A gestão de energia provavelmente rende mais ganhos do que qualquer atualização aerodinâmica. Otimizar a coleta e a implantação é crucial para todos no grid e torna relativamente sem sentido olhar para qualquer hierarquia nesta fase inicial.

“Há tantas coisas agora que todas as equipes ainda precisam resolver, precisam acertar”, disse Oscar Piastri na sexta-feira. “A diferença entre acertar e errar nessas coisas não é de alguns centésimos de segundo ou mesmo alguns décimos de segundo, é muito mais. Às vezes, é mais de meio segundo, se der muito errado”.

Além disso, em 2026, há também outros temas mais políticos em jogo nos bastidores. Os elogios que Wolff dirigiu à Red Bull foram rotulados como “táticas de diversão” por Verstappen. Durante a coletiva de imprensa holandesa no paddock, ele disse suspeitar de um sandbagging (quando uma equipe ou piloto anda deliberadamente mais lento do que pode) extremo da Mercedes.

“Bem, posso lhe dizer uma coisa: espere até Melbourne e veja quanta potência eles vão encontrar de repente. Eu já sei disso agora”, afirmou o tetracampeão mundial. “Eles estão obviamente tentando desviar o foco para nós porque fizemos muitas voltas na quarta-feira, mas você tem que olhar para isso dos dois lados. Espere até Melbourne e veja como eles vão de repente em todas as retas".

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre a afirmação de Wolff de que a brecha na taxa de compressão valeria apenas dois a três cavalos de potência, Verstappen riu: “Você definitivamente tem que adicionar um zero a isso! Talvez até mais. Mas, sabe, eu entendo perfeitamente o que eles estão tentando fazer atualmente”.

Leclerc também acrescentou que, em sua opinião, a Mercedes é boa em “esconder coisas”. De acordo com a concorrência, isso serve a um propósito político: a Mercedes não quer se destacar muito nesta fase, pois isso aumentaria a probabilidade de intervenção da FIA no motor.

Deve-se notar, no entanto, que quanto mais tempo leva, menos provável uma intervenção, a qual se transformaria em algo de longo prazo de qualquer forma, se torna. Para Melbourne, praticamente não há tempo para qualquer mudança, especialmente devido aos longos prazos para modificações no motor.

As observações sobre a Red Bull foram particularmente proeminentes após quarta-feira, primeiro dia de testes no Bahrein. Uma análise dos dados mostra que Verstappen atingiu consistentemente velocidades máximas mais altas no final da reta de largada e chegada do que muitos de seus rivais, e que manteve a curva mais plana por mais tempo em direção à Curva 1 — um elemento importante em 2026. Isso também ficou visível ao comparar a volta mais rápida pessoal de Verstappen naquele dia com o melhor tempo de Lando Norris.

No entanto, isoladamente, isso diz muito pouco – especialmente sob os regulamentos de 2026. Muito disso está relacionado à forma como os 350 kW do MGU-K são utilizados e essa é precisamente a grande questão no momento. Embora Verstappen tenha ganhado muito tempo na reta de largada, o mesmo se aplicou a Norris mais tarde na volta – na reta em direção à curva final.

Depende muito de quem utiliza o quê e onde exatamente e, mais importante ainda, de quem mantém algo na reserva. Atualmente, fala-se muito sobre a recuperação de energia no paddock – o que obriga os pilotos a reduzir a velocidade em certas curvas e a selecionar marchas mais baixas do que o normal –, mas não é certo que as equipes utilizem toda a energia que recuperam. É algo com que podem facilmente brincar durante os testes.

Essa é uma variável adicional – e importante – no sandbagging, assim como os níveis de combustível e os modos do motor têm sido há muito tempo.

As equipes costumam observar principalmente como os rivais gerenciam a energia ao longo de várias voltas consecutivas e quão consistente é esse desempenho. A Ferrari impressionou alguns rivais nesse aspecto mais tarde, mas, na quarta-feira, Wolff destacou firmemente as simulações de Verstappen.

Wache fez uma ressalva sobre isso durante uma coletiva de imprensa no paddock: sim, a Red Bull começou bem em termos de gerenciamento de energia em long runs, mas, segundo ele, essa vantagem agora desapareceu. A avaliação de Wache é que a Red Bull simplesmente descobriu certas soluções um pouco antes das outras equipes.

“É verdade que, especialmente durante o primeiro dia, estávamos um pouco mais próximos do que deveríamos”, disse o francês. “Então você começa a ver a tendência dos outros seguirem na mesma direção e, agora, eu diria, um pouco melhor do que nós".

“Acho que talvez nosso pessoal da fábrica e de simulação tenham descoberto isso mais rápido – não a maneira ideal, mas a maneira não ideal [de fazer isso]. Os outros estavam demorando um pouco mais para chegar a isso, mas no momento eu não diria mais isso", acrescentou.

Verstappen compartilhou essa opinião, dizendo à imprensa holandesa que a Red Bull tinha seu simulador em boa forma desde o início, motivo pelo qual, há três anos, ele foi o primeiro a alertar sobre a redução de marcha nas retas. Mas, à medida que todas as equipes acumulam mais quilometragem na pista real, essas diferenças de abordagem se nivelam até certo ponto.

O quadro geral significa que os elogios à Red Bull são em parte politicamente motivados e fazem parte do jogo que todos no paddock estão jogando atualmente: nomear outra pessoa como favorita.

Resta esperar até Melbourne, embora uma coisa já possa ser dita: em termos de confiabilidade, a Red Bull se saiu melhor do que muitos esperavam.

Isso se aplica à competição, já que Wolff brincou em Zandvoort no ano passado que eles seriam “uma merda”, mas o tom no paddock mudou desde então. Uma mudança semelhante na percepção pode ser vista internamente, com Isack Hadjar dizendo que ficou positivamente surpreso.

“É muito além do que eu esperava”, disse o francês. “Acho que a impressão no ano passado, no final da temporada, não foi muito positiva. Digamos que os rumores – e mesmo dentro da equipe, eles não estavam completamente satisfeitos. Mas em Barcelona, no primeiro dia, acho que fiz 110 voltas seguidas. Então, fiquei muito surpreso, de uma forma positiva. Para uma equipe que começou este projeto há três anos, é muito impressionante”.

Hadjar acrescentou que tinha “muitas, muitas dúvidas” antes do teste em Barcelona, mas agora elas desapareceram. Ele não é o único dentro da equipe que está surpreso: seu compatriota Wache chegou a conclusões semelhantes após os primeiros seis dias na pista com a unidade de potência Red Bull Ford.

“Estou surpreso que o pessoal do motor tenha feito um trabalho fantástico ao conseguir montar um carro e rodar tantos quilômetros”, disse Wache. “Temos que reconhecer o trabalho maravilhoso deles. E ser capaz, como uma startup, de fabricar um motor e não ser ridículo na pista... é uma conquista enorme”.

Embora os elogios e o jogo de esconde-esconde no paddock tenham um forte tom político, uma coisa já pode ser dita após a primeira semana no Bahrein. No mínimo, a ambição de Wache de “não parecer ridículo” já foi alcançada com o novo motor DM01.

