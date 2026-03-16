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F1: Qual é o problema nas largadas que prejudica Verstappen em 2026?

Tetracampeão ainda não conseguiu uma largada rápida na atual temporada do Campeonato Mundial

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Max Verstappen tem enfrentado um início incrivelmente frustrante na temporada 2026 da Fórmula 1, com o tetracampeão mundial ocupando a oitava posição na tabela do campeonato de pilotos. Um ponto em específico segue atrapalhando o holandês: as largadas.

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O piloto da Red Bull chegou em sexto lugar na corrida de abertura em Melbourne, o que foi, na verdade, um resultado respeitável, considerando que ele havia largado em 20º após um acidente no Q1.

Portanto, a situação não era exatamente desoladora na equipe austríaca há uma semana, pois parecia estar empatada com a McLaren pela terceira posição na hierarquia, após uma pré-temporada igualmente positiva com seu novo motor proprietário. Mas então tudo desmoronou no fim de semana da segunda etapa, na China, onde a Red Bull simplesmente não tinha ritmo geral. 

“O dia inteiro foi um desastre, em termos de ritmo”, disse Verstappen após se classificar em oitavo para a corrida de sprint em Xangai, duas posições acima do companheiro de equipe Isack Hadjar e 1s7 atrás do pole position George Russell. “Sim, sem ritmo. Sinceramente, acho que esse é o maior problema — sem ritmo, sem equilíbrio, apenas perdendo muito tempo nas curvas".

Ele acabou registrando sua primeira corrida sprint sem pontuar desde a introdução da modalidade em 2021 e, embora seja fácil dizer que o RB22 simplesmente carecia de desempenho geral, um olhar mais atento mostra que há um problema real nas largadas de Verstappen.

O procedimento sob os novos regulamentos de 2026 é mais complexo devido à remoção do MGU-H, o que significa que os pilotos devem acelerar seus motores a rotações muito mais altas por pelo menos 10 segundos para fazer o turbo entrar em ação.

Eles também devem garantir que tenham acumulado energia suficiente na volta de formação para ter uma boa aceleração na largada, mas isso é algo que Verstappen não conseguiu fazer desde Melbourne.

Na Austrália, ele teve uma largada lenta, citando “falta de bateria” como a causa, problema que também afetou o outro carro da equipe. Hadjar teve uma largada fulminante da terceira posição, quase assumiu a liderança, antes de repentinamente perder velocidade devido à falta de bateria e, por fim, abandonar a corrida.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

O problema não foi resolvido a tempo para Xangai, já que na primeira volta da sprint o holandês caiu para a 15ª posição, revelando uma fraqueza significativa da Red Bull no momento. 

Então, quando questionado posteriormente sobre a má largada na sprint e qual foi a causa por trás disso, ele respondeu: “Sinceramente, eu nem perguntei. Eles disseram que iriam consertar. Então, espero que isso esteja resolvido para amanhã. Ajuda um pouco a manter a posição em vez de largar da 20ª posição".

Só que não foi assim: Verstappen se classificou em oitavo para o GP e, apesar da ausência da McLaren na terceira fila, ele já estava em 11º na segunda volta. Isso deu o tom para o que acabou sendo uma corrida incrivelmente decepcionante, já que o piloto de 28 anos abandonou a prova na 46ª volta, quando estava em sexto, devido a uma falha no motor. 

“Era de se esperar”, disse Verstappen sobre o dia difícil, embora Hadjar tenha conquistado pontos em oitavo. “Mas, novamente, a largada, é claro, foi um grande problema, igual a ontem. O resto da corrida foi novamente igual a ontem, só muito graining [granulação dos pneus], não dá para forçar, ritmo péssimo, equilíbrio péssimo como ontem. Então, sim, foi um fim de semana muito ruim para nós".

Quando pressionado sobre a terceira largada ruim consecutiva, Verstappen disse: "Aqui os dois problemas foram os mesmos. Simplesmente não tenho potência. Assim que solto a embreagem, o motor não responde".

Então surge a pergunta: isso é um choque de realidade sobre onde a Red Bull realmente está, ou foi simplesmente porque a China não se adequa ao carro, com características da pista que devem fazer uma diferença maior em 2026? 

Quando questionado se o ritmo em Xangai era normal, Verstappen disse: “Espero que não, mas não sei, é impossível dizer. Nunca me vi nem perto da Mercedes ou da Ferrari. Mas este fim de semana foi particularmente ruim".

Reportagem adicional de Stuart Codling e Oleg Karpov

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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