F1: Qual é o problema nas largadas que prejudica Verstappen em 2026?
Tetracampeão ainda não conseguiu uma largada rápida na atual temporada do Campeonato Mundial
Max Verstappen tem enfrentado um início incrivelmente frustrante na temporada 2026 da Fórmula 1, com o tetracampeão mundial ocupando a oitava posição na tabela do campeonato de pilotos. Um ponto em específico segue atrapalhando o holandês: as largadas.
O piloto da Red Bull chegou em sexto lugar na corrida de abertura em Melbourne, o que foi, na verdade, um resultado respeitável, considerando que ele havia largado em 20º após um acidente no Q1.
Portanto, a situação não era exatamente desoladora na equipe austríaca há uma semana, pois parecia estar empatada com a McLaren pela terceira posição na hierarquia, após uma pré-temporada igualmente positiva com seu novo motor proprietário. Mas então tudo desmoronou no fim de semana da segunda etapa, na China, onde a Red Bull simplesmente não tinha ritmo geral.
“O dia inteiro foi um desastre, em termos de ritmo”, disse Verstappen após se classificar em oitavo para a corrida de sprint em Xangai, duas posições acima do companheiro de equipe Isack Hadjar e 1s7 atrás do pole position George Russell. “Sim, sem ritmo. Sinceramente, acho que esse é o maior problema — sem ritmo, sem equilíbrio, apenas perdendo muito tempo nas curvas".
Ele acabou registrando sua primeira corrida sprint sem pontuar desde a introdução da modalidade em 2021 e, embora seja fácil dizer que o RB22 simplesmente carecia de desempenho geral, um olhar mais atento mostra que há um problema real nas largadas de Verstappen.
O procedimento sob os novos regulamentos de 2026 é mais complexo devido à remoção do MGU-H, o que significa que os pilotos devem acelerar seus motores a rotações muito mais altas por pelo menos 10 segundos para fazer o turbo entrar em ação.
Eles também devem garantir que tenham acumulado energia suficiente na volta de formação para ter uma boa aceleração na largada, mas isso é algo que Verstappen não conseguiu fazer desde Melbourne.
Na Austrália, ele teve uma largada lenta, citando “falta de bateria” como a causa, problema que também afetou o outro carro da equipe. Hadjar teve uma largada fulminante da terceira posição, quase assumiu a liderança, antes de repentinamente perder velocidade devido à falta de bateria e, por fim, abandonar a corrida.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
O problema não foi resolvido a tempo para Xangai, já que na primeira volta da sprint o holandês caiu para a 15ª posição, revelando uma fraqueza significativa da Red Bull no momento.
Então, quando questionado posteriormente sobre a má largada na sprint e qual foi a causa por trás disso, ele respondeu: “Sinceramente, eu nem perguntei. Eles disseram que iriam consertar. Então, espero que isso esteja resolvido para amanhã. Ajuda um pouco a manter a posição em vez de largar da 20ª posição".
Só que não foi assim: Verstappen se classificou em oitavo para o GP e, apesar da ausência da McLaren na terceira fila, ele já estava em 11º na segunda volta. Isso deu o tom para o que acabou sendo uma corrida incrivelmente decepcionante, já que o piloto de 28 anos abandonou a prova na 46ª volta, quando estava em sexto, devido a uma falha no motor.
“Era de se esperar”, disse Verstappen sobre o dia difícil, embora Hadjar tenha conquistado pontos em oitavo. “Mas, novamente, a largada, é claro, foi um grande problema, igual a ontem. O resto da corrida foi novamente igual a ontem, só muito graining [granulação dos pneus], não dá para forçar, ritmo péssimo, equilíbrio péssimo como ontem. Então, sim, foi um fim de semana muito ruim para nós".
Quando pressionado sobre a terceira largada ruim consecutiva, Verstappen disse: "Aqui os dois problemas foram os mesmos. Simplesmente não tenho potência. Assim que solto a embreagem, o motor não responde".
Então surge a pergunta: isso é um choque de realidade sobre onde a Red Bull realmente está, ou foi simplesmente porque a China não se adequa ao carro, com características da pista que devem fazer uma diferença maior em 2026?
Quando questionado se o ritmo em Xangai era normal, Verstappen disse: “Espero que não, mas não sei, é impossível dizer. Nunca me vi nem perto da Mercedes ou da Ferrari. Mas este fim de semana foi particularmente ruim".
Reportagem adicional de Stuart Codling e Oleg Karpov
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