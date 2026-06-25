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F1: Qual é o real impacto das atualizações da Red Bull na Áustria para o futuro de Verstappen?

Segundo o tetracampeão, mudanças feitas até aqui foram "fáceis", menos do que a real necessidade do time

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Antes da corrida em casa da Red Bull, em Spielberg, os questionamentos em torno do futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 voltam a ocupar as manchetes. 

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Na prática, a situação de Verstappen permanece praticamente a mesma das últimas semanas: embora a Red Bull queira que ele manifeste seu compromisso para os próximos anos, o holandês ainda pode se dar ao luxo de esperar. 

Há muitas semelhanças com a situação de um ano atrás. A Red Bull precisa, mais uma vez, mostrar a Verstappen que consegue reverter uma situação difícil, enquanto o holandês – também em relação às conhecidas cláusulas em seu contrato – pode aguardar o tempo que desejar.

Após um início de temporada difícil, a Red Bull deu um primeiro passo à frente com as atualizações de Miami. O excesso de peso do RB22, cerca de 12 quilos, foi reduzido pela metade na Flórida, enquanto o pacote aerodinâmico também foi significativamente revisado, incluindo novos sidepods.

Pierre Waché confirmou ao Motorsport.com que um segundo passo será dado na Áustria, ou seja, muitos olhares estarão no RB22 neste fim de semana. Além disso, o chefe de equipe Laurent Mekies espera que o déficit de cerca de três décimos e meio a quatro décimos por volta possa ser reduzido a um, mas reconhece que o pacote da Áustria sozinho não será suficiente para brigar por vitórias.

Verstappen também está ciente disso e disse durante o dia de mídia de quinta-feira na Áustria que os passos que a Red Bull deu desde o início da temporada foram "os mais fáceis", ainda menos do que o necessário.

“Esses são os mais fáceis de dar quando você está muito atrás. O passo mais difícil é sempre o último, para realmente lutar pela vitória”, disse Verstappen quando questionado pelo Motorsport.com. “Então vamos ver como podemos fazer isso, para estar nessa briga novamente. Não tenho certeza [se isso pode acontecer neste fim de semana]. Mas, com certeza, a equipe está sempre dando 100% e acelerando ao máximo para tornar o carro mais rápido".

“Mas sabemos que outras equipes também estão trazendo atualizações. Então precisamos sempre encontrar um pouco mais para tentar fechar essa diferença. Ficou bem claro em Barcelona que ainda havia uma diferença, então espero que possa ser um pouco melhor neste fim de semana", continuou. 

Antes do fim de semana na Espanha, a Red Bull estava focada no desempenho em curvas de alta velocidade. Em pistas dominadas por curvas de baixa, como Miami, Montreal e Monaco, ela tinha sido razoavelmente competitiva, mas temia as curvas mais rápidas do circuito catalão.

A realidade se mostrou mais complexa do que um único ponto fraco: o desempenho nas curvas de alta velocidade nem sequer foi decepcionante, mas a conclusão foi que a Red Bull simplesmente está ficando um pouco atrás em todos os aspectos.

“É uma combinação de coisas que precisamos dominar. Com certeza estávamos um pouco preocupados com a alta velocidade, mas acho que é uma questão de equilíbrio geral. Sabemos que o carro é pesado e precisamos encontrar mais downforce, mais aderência e melhor comportamento nas zebras. Todos esses tipos de coisas que podem fazer diferença para melhorar nosso carro", acrescentou o tetracampeão. 

Quando Verstappen foi questionado sobre quão crucial será o impacto da atualização da Áustria em relação ao seu futuro com a equipe, respondeu de maneira geral, destacando o desejo de melhora como algo uma vontade de  todo o grupo, sem dar detalhes sobre as próprias intenções. 

“Acho que é crucial para nós como equipe. Queremos melhorar em relação a onde começamos esta temporada até onde queremos terminá-la. Sabemos que estamos com falta de desempenho, então é mais uma questão de tentar melhorar o carro. É isso que todos querem”, falou. 

Verstappen também não quis responder completamente à pergunta sobre se reavaliaria a própria posição caso a Red Bull ainda seja apenas a quarta equipe mais rápida ao chegar na pausa de agosto. 

“Bem, vamos ver. É difícil responder a isso agora. Não gostamos de ser a quarta melhor equipe, então queremos ser melhores. É nisso que estamos trabalhando no momento", concluiu. 

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

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