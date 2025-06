F1: Qual o tamanho da pole conquistada por Norris na Áustria?

Não houve gritos ou berros. Foi apenas a classificação, mas o desempenho de Lando Norris na classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 pareceu um momento significativo na temporada do piloto da McLaren.

A maneira como Norris conquistou a pole, terminando 0s521 à frente de Charles Leclerc, foi um feito impressionante. Ele já havia conquistado a pole provisória e depois foi ainda mais rápido na segunda volta lançada. "É bom ver o velho eu de volta de vez em quando", disse ele pelo rádio da equipe, antes de acrescentar: "foi muito bonito".

Há uma ressalva, pois o giro de Pierre Gasly na última curva, que provocou uma bandeira amarela, impediu que Max Verstappen e o líder do campeonato, Oscar Piastri, tentassem bater o tempo de volta do britânico. No entanto, isso não deve diminuir o desempenho de Norris, que foi exemplar - o momento desse resultado foi crucial, sem dúvida o mais significativo desde o GP da Austrália, abertura da temporada.

O britânico chegou a Melbourne e fez a pole, que depois converteu em vitória abrindo a corrida pelo título. No entanto, desde aquela corrida em Melbourne, a maré virou na direção oposta, permitindo que Piastri abrisse uma vantagem considerável no campeonato graças às suas cinco vitórias.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Falava-se muito de um colapso de Lando e, embora sua pole e vitória em Mônaco tenham diminuído a negatividade, isso não pode ser visto como de forma linear. Além disso, toda a positividade daquela vitória foi rapidamente dissolvida com um fim de semana chocante em Montreal, onde a McLaren estava fora do ritmo.

E então, veio o momento crítico: Canadá. Norris admitiu ter feito "papel de bobo" ao colidir com Piastri em uma tentativa de ultrapassagem descrita por ele como "estúpida". Ele deixou Montreal desanimado e parecia que tudo tinha acabado.

No intervalo de uma semana após o Canadá, a equipe de Woking investigou minuciosamente o que havia dado errado naquela manobra precipitada a algumas voltas do final. Norris também fez um exame de consciência muito necessário e apertou o botão de reiniciar. Isso ficou evidente na Áustria, quando ele parou de pensar demais e ficou muito mais calmo. No entanto, como ele admite, agora ele precisa ser assim com mais frequência e apresentar resultados consistentes.

Ele disse: "No geral, foi sem dúvida a minha melhor classificação do ano do ponto de vista da entrega. Eu ainda cometi alguns erros aqui e ali, mas nenhum que tenha me custado e, é claro, fazer a melhor volta na hora certa no Q3 - essa foi facilmente a melhor volta que fiz em toda a temporada. Provavelmente até melhor que a de Mônaco. Não foi uma volta tão empolgante quanto a de Mônaco, mas com certeza foi uma volta mais bem montada do que a que fiz lá."

"Mas essa foi a volta mais confiante e confortável que já fiz em termos de tempo no carro e mostrou hoje que, quando tenho essas sensações, posso ter um dia como o de hoje. Isso é reconfortante para mim mesmo, o que é uma sensação muito boa, mas o que importa é a consistência. Este é um fim de semana, mas tenho que fazer isso por mais 14."

Norris está na metade do caminho, mas se ele conseguir converter a pole em uma vitória no domingo em Spielberg, ele sabe que isso o colocará na disputa pelo título novamente e confirmará que ele está de fato "de volta".

