F1: Qual recorde Hamilton perdeu após desclassificação na China?

Lewis Hamilton venceu a Sprint no GP da China, mas não conseguiu repetir o feito na corrida principal, terminando apenas em sexto lugar. No entanto, os dois carros da Ferrari foram desclassificados após as verificações técnicas de rotina pós-corrida.

Nas análises, foi descoberto que o bloco de derrapagem no assoalho de seu SF-25 era 0,4-0,5 mm mais fino do que a espessura mínima permitida. Essa foi a terceira desclassificação da carreira de Hamilton, de 40 anos, na Fórmula 1.

Anteriormente, o piloto havia sido desclassificado no GP da Austrália de 2009 e no GP dos Estados Unidos em 2023. Em Melbourne, a penalidade veio após Hamilton fazer declarações falsas aos comissários de pista, já em Austin, por desgaste excessivo do bloco de derrapagem do Mercedes W14.

Assim como Hamilton, Charles Leclerc foi desclassificado da corrida porque seu carro estava abaixo do limite mínimo de peso de 800 kg.

Com a desclassificação, Hamilton também perdeu sua volta mais rápida da corrida, 1m35s069.

Com essa volta, Hamilton se tornou o primeiro piloto a registrar a volta mais rápida pela 16ª temporada consecutiva, quebrando o recorde de 15 temporadas de Michael Schumacher. Entretanto, após a desqualificação, esse recorde foi novamente igualado ao de Schumacher.

Sua marca de volta mais rápida começou no GP da China de 2010, já que ele não conseguiu cravar nenhuma ao longo de 2009 - essa foi a única temporada em que o piloto não conseguiu aumentar sua contagem.

No momento, Hamilton detém 67 voltas mais rápidas, enquanto Schumacher tem 77. Ambos as conquistaram dentro de 15 temporadas consecutivas.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!