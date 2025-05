Pela primeira vez na Fórmula 1, no circuito de Ímola, as duas Ferrari se classificaram fora do top 10 -- e Charles Leclerc considera que esse foi todo o desempenho que o SF-25 teve para dar no quali do GP da Emilia Romagna.

"Não estamos em 'lugar nenhum' no momento", Leclerc murmurou desconsolado no microfone da Sky Sports F1, depois de se classificar em 11º na primeira 'corrida de casa' da Scuderia na temporada 2025 da categoria.



Seu companheiro de equipe Lewis Hamilton ficou em 12º e, se a diferença entre eles foi menor do que nas últimas corridas, o fato é que esse foi o desempenho mais negativo da Ferrari em Ímola. Ambos os carros foram eliminados no Q2, na primeira vez que a equipe não conseguiu ficar entre os 10 primeiros no Autódromo Enzo e Dino Ferrari desde que ele apareceu pela primeira vez na elite do esporte a motor, em 1980.



Leclerc deixou bem claras suas frustrações com o SF-25 e a incapacidade da equipe de encontrar soluções: "Não há desempenho suficiente no carro e eu continuo me repetindo. Simplesmente não há o potencial que esperamos dentro desse carro no momento e precisamos ser melhores".



Ambos os pilotos da Ferrari reclamaram de problemas de freio durante os treinos de sexta-feira, mas, embora pareçam ter sido atenuados, o SF-25 claramente atinge seu teto de desempenho em termos dessa configuração de pista e de sua capacidade de trabalhar os pneus.

Em suas voltas cruciais no Q2, os dois pilotos da Ferrari perderam tempo em relação aos rivais nas curvas mais lentas, e Leclerc estava visivelmente 'desalinhado' na saída da Variante Alta ao tentar acelerar o carro depois que ele havia saído de frente na entrada da curva.



A comparação de seus dados nas voltas finais do Q2 com a Williams de Alex Albon, que tirou Leclerc da P10, revela que a Ferrari estava consideravelmente mais lenta nos pontos de tangência das curvas mais lentas -- 12 km/h na curva à direita chamada Villeneuve, por exemplo -- e foi nesse ponto que o tempo de volta foi embora', apesar de a Ferrari ter uma vantagem pequena na velocidade máxima.

"Estou muito triste e arrasado por não termos conseguido passar [para o Q3]", disse Hamilton pós-quali.



"Sinto que demos muitos passos positivos durante o fim de semana. O carro, de modo geral, estava melhor. Os freios estavam melhores hoje. O equilíbrio estava muito bom. No Q2, a primeira tentativa foi decente. Então, quando colocamos os pneus novos, por algum motivo, não tinha mais aderência", disse.



A segunda tentativa de Hamilton no Q2 foi mais lenta do que a primeira. Com o SF-25, uma das prioridades da Ferrari era dar continuidade ao trabalho feito na temporada passada com o SF-24 para produzir um carro que fosse mais favorável aos pneus e, portanto, mais rápido em uma corrida.



É sempre possível ir 'longe demais' na direção oposta, mas não conseguir "ligar" os pneus mais macios do portfólio da Pirelli quando os outros parecem ser capazes de fazê-lo é altamente preocupante. Especialmente porque as principais dificuldades que o restante do grid enfrentou com esse composto foi gerenciá-lo em uma única volta para evitar esgotar sua capacidade de desempenho muito rapidamente.



A Ferrari tem uma atualização para o GP da Espanha em duas semanas, mas, como diz Leclerc, "tem que ser uma atualização muito boa se quisermos que seja um ponto de virada". O problema da equipe nas últimas temporadas é que os pacotes de atualização muitas vezes não foram tão eficazes quanto se esperava, ou então alteraram o comportamento do carro de uma forma que não beneficiou os dois pilotos.



De qualquer forma, a Ferrari parece ter encontrado seu teto. "Posso lutar o quanto quiser, mas não posso fazer milagres. Isso é o que há no carro", cravou o piloto monegasco, que se classificou à frente do companheiro inglês novamente -- depois da dupla, o piloto da casa, Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes.

"Acho que foi muito complicado fazer o pneu... não consegui fazer o pneu funcionar direito. Não me senti muito bem durante toda a volta", afirmou o novato das Flechas de Prata, cujo companheiro britânico George Russell larga em terceiro.

"Perdi muito em comparação com os treinos livres e preciso entender o porquê e o que aconteceu, mas foi simplesmente um sofrimento muito grande. E sim, é uma pena, porque obviamente eu esperava algo melhor. Veremos amanhã", completou Antonelli.

