A McLaren tem dominado a temporada de 2025 da Fórmula 1 desde o início do ano e é apenas uma questão de tempo até que a equipe possa se declarar campeã entre os construtores. Com uma vantagem de 299 pontos atualmente, a partir de qual etapa o time inglês já pode comemorar o título?

Dentre as 14 corridas que já aconteceram este ano, a equipe britânica venceu 11, acumulando 559 pontos, somando os resultados de Oscar Piastri e Lando Norris. A Ferrari, segunda colocada entre construtores, tem apenas 260 pontos, seguida pela Mercedes, com 236. Diante deste cenário, a McLaren pode ser campeã já daqui a três corridas.

A matemática do título

Matematicamente, o time de Woking pode proclamar o título no GP do Azerbaijão, dia 21 de setembro, a depender dos resultados até lá. Para que isso aconteça, é necessário que:

- A McLaren consiga a quantidade máxima de pontos, 43, em cada uma das três próximas corridas (Holanda, Itália e Azerbaijão), fazendo com que a equipe chegue a 688 pontos;

- A Ferrari, rival mais próxima, some no máximo 27 pontos em cada uma dessas três etapas, com chegadas em terceiro e quarto lugar, levando a Scuderia a 341 pontos após Baku.

Esse resultado daria a McLaren uma vantagem de 347 pontos, sendo que há apenas 346 ainda em disputa nas sete últimas corridas da temporada, três das quais são com sprints. A equipe britânica seria campeã na etapa 17 de 24.

Recordes que podem ser quebrados

A McLaren pode conquistar seu 10º título entre construtores e ainda quebrar o recorde estabelecido pela Red Bull em 2023 de mais pontos conquistados em uma só temporada.

Há 2 anos, o time austríaco marcou 860 pontos com Max Verstappen e Sergio Pérez. Há um total de 475 restantes na temporada após a Hungria, o que significa que a McLaren poderia alcançar 1.034 se não perder nada entre agora e Abu Dhabi.

Se a equipe conseguir o título no Azerbaijão, com sete GPs para o fim, também quebrará o recorde da Red Bull de 2023 de conquista com mais antecedência do campeonato de construtores. A época, o time de Verstappen garantiu o título na 16ª etapa de 22, no Japão, com seis GPs de antecedência.

