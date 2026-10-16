F1: Quando a Mercedes se tornará campeã mundial de construtores em 2026?
Marca alemã está a caminho de vencer tanto o título de pilotos como o de equipes
A temporada de 2026 da Fórmula 1 viu a Mercedes retornar ao seu passado dominante, com o time alemão já muito próximo de conquistar os dois campeonatos (pilotos e construtores) pela primeira vez desde 2020.
Kimi Antonelli e George Russell lideram a classificação dos pilotos, com o primeiro mantendo uma vantagem de 102 pontos, enquanto a Mercedes lidera a tabela de equipes com 134 pontos de vantagem sobre a Ferrari, segunda colocada.
É graças a 11 vitórias em 17 GPs que o time está nessa posição no início do novo regulamento, com a maioria delas tendo vindo no começo, à medida que os rivais posteriormente reduziram a diferença.
De qualquer forma, a Mercedes está a caminho de seu primeiro título de pilotos desde 2020, após um período de domínio de Max Verstappen e um título de Lando Norris, com uma história semelhante nos construtores.
O time alemão venceu esse campeonato pela última vez em 2021, antes que a Red Bull e a McLaren a ultrapassassem durante a era do efeito solo, mas, com seis etapas restantes em 2026, a Mercedes está a caminho da glória. Porém, em qual etapa essa conquista pode ser sacramentada?
Quantas equipes ainda podem vencer o título de 2026?
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Ainda há 258 pontos em disputa na tabela do campeonato mundial de construtores, desde que Catar e Abu Dhabi aconteçam em meio ao conflito no Oriente Médio.
Isso significa que quatro equipes ainda têm chances matemáticas, já que a Mercedes tem 134 pontos de vantagem sobre a Ferrari, 239 sobre a McLaren e 246 sobre a Red Bull.
|Posição
|Equipe
|Pontos
|1
|Mercedes
|578
|2
|Ferrari
|444
|3
|McLaren
|339
|4
|Red Bull
|332
|5
|Racing Bulls
|100
|6
|Alpine
|68
|7
|Haas
|30
|8
|Audi
|23
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0
Quando a F1 receber a bandeira quadriculada em Austin no próximo fim de semana, ainda haverá 215 pontos disponíveis no campeonato. Isso significa que o GP dos Estados Unidos provavelmente verá McLaren e Red Bull ficarem fora da disputa, pois precisariam estar com uma distância de até 214 pontos.
Isso porque a Mercedes tem nove vitórias a mais do que as duas equipes, então, se McLaren e Red Bull reduzirem a diferença para 215 no Texas, ainda seriam eliminadas da disputa devido ao critério de desempate por vitórias.
Como isso exigiria que os campeões atuais e a Red Bull superassem a Mercedes por pelo menos 25 e 32 pontos, respectivamente, a Ferrari é, realisticamente, a única ameaça à marca alemã.
Já a Scuderia deixará os Estados Unidos ainda com até 214 pontos de diferença, independentemente do que aconteça, o título de construtores não será decidido no próximo fim de semana.
Quando a Mercedes pode vencer o título de 2026?
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
O pior cenário para a Ferrari em Austin é ficar sem pontos com os dois carros, com a Mercedes terminando em 1-2, o que deixaria uma diferença de 177 pontos entre elas.
Se esse cenário improvável acontecer, a marca alemã vai para a Cidade do México com a chance de conquistar seu nono título de construtores - igualando-se à Williams na lista de maiores vencedores de todos os tempos, atrás da Ferrari (16) e da McLaren (10).
Novamente, desde que Catar e Abu Dhabi aconteçam, há 172 pontos disponíveis nos quatro GPs após o México. Então, se o cenário acima em Austin acontecer, a Mercedes precisaria apenas garantir que a Ferrari não a supere por pelo menos seis pontos no México.
No entanto, em nenhum momento desta temporada a Mercedes obteve a pontuação máxima em um GP enquanto a Ferrari ficou sem pontuar, como indica a tabela abaixo - excluindo corridas sprint, já que não há mais nenhuma pelo restante de 2026.
|GP
|Pontos da Mercedes
|Pontos da Ferrari
|Austrália
|43
|27
|China
|43
|27
|Japão
|37
|23
|Miami
|37
|12
|Canadá
|25
|30
|Mônaco
|25
|18
|Barcelona
|18
|25
|Áustria
|40
|14
|Grã-Bretanha
|18
|40
|Bélgica
|25
|30
|Hungria
|21
|22
|Holanda
|33
|22
|Itália
|43
|8
|Espanha (Madri)
|35
|12
|Azerbaijão
|35
|20
|Malásia
|18
|27
|Singapura
|17
|26
Olhando para isso, a Mercedes superou a Ferrari por uma média de 7,6 pontos ao longo dos 17 GPs, então, se isso acontecesse nas próximas duas etapas, deixaria uma diferença de 149 pontos.
Portanto, mesmo para a Mercedes conquistar o título no México, é uma tarefa difícil. Dessa forma, a F1 provavelmente está olhando para o GP seguinte, em São Paulo, como local onde o time alemão se tornaria campeão mundial.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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