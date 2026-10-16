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F1: Quando a Mercedes se tornará campeã mundial de construtores em 2026?

Marca alemã está a caminho de vencer tanto o título de pilotos como o de equipes

Ed Hardy
Ed Hardy
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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

A temporada de 2026 da Fórmula 1 viu a Mercedes retornar ao seu passado dominante, com o time alemão já muito próximo de conquistar os dois campeonatos (pilotos e construtores) pela primeira vez desde 2020. 

Leia também:

Kimi Antonelli e George Russell lideram a classificação dos pilotos, com o primeiro mantendo uma vantagem de 102 pontos, enquanto a Mercedes lidera a tabela de equipes com 134 pontos de vantagem sobre a Ferrari, segunda colocada.

É graças a 11 vitórias em 17 GPs que o time está nessa posição no início do novo regulamento, com a maioria delas tendo vindo no começo, à medida que os rivais posteriormente reduziram a diferença.

De qualquer forma, a Mercedes está a caminho de seu primeiro título de pilotos desde 2020, após um período de domínio de Max Verstappen e um título de Lando Norris, com uma história semelhante nos construtores.

O time alemão venceu esse campeonato pela última vez em 2021, antes que a Red Bull e a McLaren a ultrapassassem durante a era do efeito solo, mas, com seis etapas restantes em 2026, a Mercedes está a caminho da glória. Porém, em qual etapa essa conquista pode ser sacramentada?

Quantas equipes ainda podem vencer o título de 2026?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Ainda há 258 pontos em disputa na tabela do campeonato mundial de construtores, desde que Catar e Abu Dhabi aconteçam em meio ao conflito no Oriente Médio.

Isso significa que quatro equipes ainda têm chances matemáticas, já que a Mercedes tem 134 pontos de vantagem sobre a Ferrari, 239 sobre a McLaren e 246 sobre a Red Bull. 

Posição Equipe Pontos
1 Mercedes 578
2 Ferrari 444
3 McLaren 339
4 Red Bull 332
5 Racing Bulls 100
6 Alpine 68
7 Haas 30
8 Audi 23
9 Williams 12
10 Aston Martin 7
11 Cadillac 0

Quando a F1 receber a bandeira quadriculada em Austin no próximo fim de semana, ainda haverá 215 pontos disponíveis no campeonato. Isso significa que o GP dos Estados Unidos provavelmente verá McLaren e Red Bull ficarem fora da disputa, pois precisariam estar com uma distância de até 214 pontos.

Isso porque a Mercedes tem nove vitórias a mais do que as duas equipes, então, se McLaren e Red Bull reduzirem a diferença para 215 no Texas, ainda seriam eliminadas da disputa devido ao critério de desempate por vitórias.

Como isso exigiria que os campeões atuais e a Red Bull superassem a Mercedes por pelo menos 25 e 32 pontos, respectivamente, a Ferrari é, realisticamente, a única ameaça à marca alemã.

Já a Scuderia deixará os Estados Unidos ainda com até 214 pontos de diferença, independentemente do que aconteça, o título de construtores não será decidido no próximo fim de semana.

Quando a Mercedes pode vencer o título de 2026?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O pior cenário para a Ferrari em Austin é ficar sem pontos com os dois carros, com a Mercedes terminando em 1-2, o que deixaria uma diferença de 177 pontos entre elas.

Se esse cenário improvável acontecer, a marca alemã vai para a Cidade do México com a chance de conquistar seu nono título de construtores - igualando-se à Williams na lista de maiores vencedores de todos os tempos, atrás da Ferrari (16) e da McLaren (10).

Novamente, desde que Catar e Abu Dhabi aconteçam, há 172 pontos disponíveis nos quatro GPs após o México. Então, se o cenário acima em Austin acontecer, a Mercedes precisaria apenas garantir que a Ferrari não a supere por pelo menos seis pontos no México.

No entanto, em nenhum momento desta temporada a Mercedes obteve a pontuação máxima em um GP enquanto a Ferrari ficou sem pontuar, como indica a tabela abaixo - excluindo corridas sprint, já que não há mais nenhuma pelo restante de 2026.

GP Pontos da Mercedes  Pontos da Ferrari 
Austrália 43 27
China 43 27
Japão 37 23
Miami 37 12
Canadá 25 30
Mônaco 25 18
Barcelona 18 25
Áustria 40 14
Grã-Bretanha 18 40
Bélgica 25 30
Hungria 21 22
Holanda 33 22
Itália 43 8
Espanha (Madri) 35 12
Azerbaijão 35 20
Malásia 18 27
Singapura 17 26

Olhando para isso, a Mercedes superou a Ferrari por uma média de 7,6 pontos ao longo dos 17 GPs, então, se isso acontecesse nas próximas duas etapas, deixaria uma diferença de 149 pontos.

Portanto, mesmo para a Mercedes conquistar o título no México, é uma tarefa difícil. Dessa forma, a F1 provavelmente está olhando para o GP seguinte, em São Paulo, como local onde o time alemão se tornaria campeão mundial.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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