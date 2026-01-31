Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Quantas voltas cada equipe e motor deram ao longo dos testes em Barcelona?

A parceria da Honda com a Aston Martin foi a que menos aproveitou os três dias disponíveis

Livia Veiga
Livia Veiga
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Foto de: Mercedes AMG

10 das 11 equipes de Fórmula 1 foram até Barcelona para fazer os primeiros testes com o carro de 2026. A Williams foi a única que não colocou o carro na pista pela primeira vez, enquanto a Aston Martin usou apenas dois dos três dias disponíveis. O restante, testou tudo no limite.

Leia também:

Nesta temporada, teremos cinco fábricas de motores: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Audi e Honda, sendo as duas primeiras fornecedoras de quatro e três equipes, respectivamente.

Durante os testes, a Mercedes e Ferrari tiveram dois carros a mais testando suas unidades de potência (McLaren e Alpine para a equipe de Brackley e Haas e Cadillac para o time de Maranello), enquanto a Red Bull também pode somar seus números aos da Racing Bulls.

Vale lembrar que os números que temos não são os oficiais e eles podem variar a depender da fonte, uma vez que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e nem as equipes entraram em muitos detalhes sobre o que foi feito dentro desses cinco dias.

Quantidade de voltas por motor

MOTOR QUANTIDADE DE VOLTAS
MERCEDES 1130
RED BULL - FORD 621
FERRARI 992
AUDI 239
HONDA 66

Quantidade de voltas por equipe

EQUIPE VOLTAS
MERCEDES 502
FERRARI 432
HAAS

396
ALPINE 343
RACING BULLS 318
RED BULL 303
MCLAREN 285
AUDI 239
CADILLAC 164
ASTON MARTIN 66

Quantidade de voltas dadas por piloto

PILOTO VOLTA
RUSSELL 265
OCON 248
ANTONELLI 237
GASLY 225
LECLERC 225
HAMILTON 207
LINDBLAD 166
HADJAR 158
NORRIS 157
LAWSON 152
BEARMAN 148
HULKENBERG 146
VERSTAPPEN 145
PIASTRI 128
COLAPINTO 118
BORTOLETO 93
BOTTAS 87
PÉREZ 77
ALONSO 61
STROLL 5

