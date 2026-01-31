F1: Quantas voltas cada equipe e motor deram ao longo dos testes em Barcelona?
A parceria da Honda com a Aston Martin foi a que menos aproveitou os três dias disponíveis
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto de: Mercedes AMG
10 das 11 equipes de Fórmula 1 foram até Barcelona para fazer os primeiros testes com o carro de 2026. A Williams foi a única que não colocou o carro na pista pela primeira vez, enquanto a Aston Martin usou apenas dois dos três dias disponíveis. O restante, testou tudo no limite.
Nesta temporada, teremos cinco fábricas de motores: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Audi e Honda, sendo as duas primeiras fornecedoras de quatro e três equipes, respectivamente.
Durante os testes, a Mercedes e Ferrari tiveram dois carros a mais testando suas unidades de potência (McLaren e Alpine para a equipe de Brackley e Haas e Cadillac para o time de Maranello), enquanto a Red Bull também pode somar seus números aos da Racing Bulls.
Vale lembrar que os números que temos não são os oficiais e eles podem variar a depender da fonte, uma vez que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e nem as equipes entraram em muitos detalhes sobre o que foi feito dentro desses cinco dias.
Quantidade de voltas por motor
|MOTOR
|QUANTIDADE DE VOLTAS
|MERCEDES
|1130
|RED BULL - FORD
|621
|FERRARI
|992
|AUDI
|239
|HONDA
|66
Quantidade de voltas por equipe
|EQUIPE
|VOLTAS
|MERCEDES
|502
|FERRARI
|432
|HAAS
|
396
|ALPINE
|343
|RACING BULLS
|318
|RED BULL
|303
|MCLAREN
|285
|AUDI
|239
|CADILLAC
|164
|ASTON MARTIN
|66
Quantidade de voltas dadas por piloto
|PILOTO
|VOLTA
|RUSSELL
|265
|OCON
|248
|ANTONELLI
|237
|GASLY
|225
|LECLERC
|225
|HAMILTON
|207
|LINDBLAD
|166
|HADJAR
|158
|NORRIS
|157
|LAWSON
|152
|BEARMAN
|148
|HULKENBERG
|146
|VERSTAPPEN
|145
|PIASTRI
|128
|COLAPINTO
|118
|BORTOLETO
|93
|BOTTAS
|87
|PÉREZ
|77
|ALONSO
|61
|STROLL
|5
