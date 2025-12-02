Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Quantos pontos a McLaren 'tirou' de Norris e Piastri em 2025?

Decisões, escolhas e estratégias já afetaram bastante as corridas dos dois postulantes ao título

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Foto de: Clive Rose Getty Images

No GP do Catar, a estratégia escolhida pela McLaren afetou diretamente o resultado de seus dois pilotos. Na reta final do campeonato de Fórmula 1 de 2025, Lando Norris e Oscar Piastri não podiam ter terminado nas posições que terminaram.

Leia também:

No começo da temporada, a McLaren se apresentou verdadeiramente como uma equipe que estava pronta para colocar seus dois pilotos na briga pelo título. Apesar do erro cometido por Piastri na Austrália, os erros causados pelas garagens só começaram a aparecer no GP da Emilia Romagna.

Neste texto, iremos explorar os pontos que foram 'deduzidos' de Piastri ou Norris ao longo da temporada, baseados apenas em erros cometidos pela própria equipe - seja nas decisões, paradas ou ordem.

Aqui vamos considerar erros quando os pilotos terminaram abaixo da posição que começaram a corrida.

GP da Emilia Romagna

No GP da Emilia Romagna, Piastri conquistou a pole, mas rapidamente perdeu a posição para Max Verstappen. Na sequência, o australiano fez sua parada durante o primeiro Safety Car Virtual e foi superado por Norris.

No entanto, algumas voltas depois, quando Andrea Kimi Antonelli abandonou, o lado #81 da garagem decidiu manter o australiano na pista, não vendo necessidade de trocar os pneus. Piastri recebe a ordem para não entrar na garagem e não contesta a decisão, mesmo quando foi informado de que Norris estava parando.

Do outro lado, Norris pergunta ao seu engenheiro em qual posição ele voltaria caso decidisse parar. Ao ser informado de que voltaria atrás do companheiro de equipe, ele decide 'aceitar'. Esse pode ter sido um erro de julgamento do lado da garagem do carro #81, já que, quando o britânico retornou para a pista, rapidamente superou o companheiro de equipe e terminou em segundo.

Piastri 'perdeu' 10 pontos, uma vez que poderia ter somado 25 ao largar da pole.

GP da Holanda

Na corrida da Holanda não podemos culpar completamente a McLaren pelo abandono de Norris nos estágios finais da corrida, uma vez que a equipe tem pouco ou nenhum controle sobre o comportamento do motor.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

No entanto, com tantos testes e análises sempre sendo feitos antes e depois que os carros são montados, a equipe é a única que poderia ter conhecimento de qualquer possível complicação com a unidade de motor do #4. Norris estava disputando pela vitória contra o companheiro de equipe quando seu carro simplesmente apagou e perdeu toda a força, deduzindo pontos importantes na disputa pelo título.

Norris 'perdeu' 18 pontos.

GP da Itália

O polêmico... mais uma vez, é impossível deixar o GP da Itália de fora. A ordem de equipe que fez os dois trocarem de posição após uma parada ruim em Monza, acabou 'deduzindo' três pontos de Piastri.

Sabemos que a ordem foi dada depois que Norris 'cedeu' a primeira parada para Piastri se proteger de Leclerc e recebeu a promessa de que o undercut não aconteceria. No entanto, a parada do britânico foi muito ruim e o undercut foi dado.

Porém, se os dois fossem de equipes diferentes, essa ordem não poderia ter sido dada. Dito isso, a equipe acabou impedindo Piastri de marcar mais três pontos sobre o companheiro de equipe.

Piastri 'perdeu' 3 pontos.

GP de São Paulo

A McLaren não tomou nenhuma decisão durante a corrida que tenha afetado o resultado final, mas sim depois. Durante a corrida em Interlagos, na relargada, Piastri acabou batendo na lateral de Antonelli e o italiano fez Charles Leclerc rodar no S do Senna, causando o abandono da Ferrari. Com isso, o australiano foi considerado culpado pelo incidente e recebeu punição de 10 segundos.

O incidente foi muito questionado pelos próprios pilotos e por especialistas, porém, a equipe decidiu aceitar a punição e não fez nenhuma contestação contra a decisão da FIA. Dito isso, Piastri perdeu a segunda posição e terminou apenas em quinto.

Aqui é importante ressaltar que não é garantido que a FIA iria rever a decisão e devolver a posição para o australiano.

Piastri 'perdeu' 8 pontos.

GP de Las Vegas

Desclassificação dupla e corrida decisiva para Verstappen na briga pelo título. Norris conseguiu uma pole totalmente inesperada no traçado em Las Vegas, mas perdeu a primeira posição para Max na largada.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

O britânico caiu para terceiro depois de ser ultrapassado por George Russell e, no fim da corrida, conseguiu fazer a ultrapassagem. Piastri, por sua vez, terminou em quarto, depois de ter grande dificuldade em ultrapassar Isack Hadjar e Antonelli.

Depois da etapa, os dois carros da McLaren foram medidos e as pranchas de ambos estavam menores do que o limite permitido - 9mm. Com isso, ambos foram desclassificados da corrida.

A altura dos carros é uma decisão tomada pelos engenheiros e toda a equipe da McLaren, baseada também nas informações que os dois pilotos passam ao pitwall. Importante ressaltar que Norris chegou a informar a equipe durante o TL1 de que seu carro estava batendo bastante nas curvas.

Norris 'perdeu' 18 pontosPiastri 'perdeu' 12.

GP do Catar

A decisão de não parar nenhum dos dois carros durante o único Safety Car no Catar custou a vitória e o segundo lugar dos dois pilotos. Todos os pilotos foram para os boxes durante a bandeira amarela, menos Piastri, Norris e Esteban Ocon.

Isso pesou muito na corrida, já que a Pirelli e a FIA definiram que a etapa teria duas paradas obrigatórias de no máximo 25 stints em cada jogo de pneus. Como a McLaren decidiu arriscar, seus pilotos não tiveram nenhuma chance de atacarem Verstappen e disputarem posições.

Piastri largou da pole, enquanto Norris era segundo. O australiano terminou somando apenas 18 pontos, 'perdendo' sete, enquanto o britânico foi apenas o quarto e 'perdeu' 6.

Piastri 'perdeu' 7 pontosNorris 'perdeu' 6.

Conclusão

Ao longo da temporada, a McLaren fez Piastri 'perder' 40 pontos com todos os erros e decisões que não foram positivas para o australiano, enquanto Norris foi afetado em 42 pontos.

Isso significa que, se esses erros não tivessem acontecido, Norris já teria somado 450 pontos, enquanto Piastri teria 432. Com isso, Verstappen também estaria mais atrás na classificação, uma vez que o holandês se aproveitou de muitas das gafes da equipe de Woking.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Livia Veiga
