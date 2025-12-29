F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

Os pontos de penalidade na superlicença foram introduzidos durante a temporada de 2014, com base no princípio da licença britânica. Isso significa que, quando um piloto acumula 12 pontos em um período de 12 meses, ele é automaticamente suspenso para o fim de semana de corrida seguinte à sua última infração na Fórmula 1.

Até o momento, isso só aconteceu uma vez na F1 desde que o sistema foi introduzido. No ano passado, Kevin Magnussen foi suspenso para o GP do Azerbaijão de 2024.

Embora os regulamentos em si não estabeleçam uma escala precisa de penalidades, a FIA - por meio da publicação de documentos que são usados pelos comissários de pista em seu trabalho durante o GP - forneceu pela primeira vez uma espécie de referência global que facilita a previsão das penalidades, com as diretrizes sobre penalidades.

Bearman, o mau aluno

Oliver Bearman recebeu a penalidade mais pesada em Silverstone. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No final da temporada, um piloto em particular se destaca quando a lista de pontos de penalidade infligidos à licença é feita: Oliver Bearman. O britânico - que claramente não possui o passaporte correto! - terminou com 10 pontos de na carteira.

Isso não apenas o coloca em risco de suspensão pela menor infração no início da próxima temporada, mas também o faz acumular esses 10 pontos em menos de sete meses. Isso significa que ele terá de esperar até 23 de maio de 2026 - ou seja, após seis GPs completos no próximo ano - para ver seus primeiros pontos serem retirados.

É importante observar que o britânico recebeu penalidades de alto 'valor' na superlicença, com quatro unidades impostas após seu acidente sob bandeira vermelha durante o TL em Silverstone, depois de já ter cometido uma infração também sob bandeira vermelha em Mônaco.

Yuki Tsunoda, que não participará da F1 no próximo ano, recebeu um total de 8 pontos de penalidade, à frente de Lance Stroll e Liam Lawson (6 pontos).

Depois da penalidade de Bearman em Silverstone, a segunda penalidade mais dura foi para Max Verstappen por sua colisão com George Russell em Barcelona (3 pontos). Sem dúvida, uma aplicação mais rigorosa das diretrizes da FIA pelos comissários deveria ter lhe rendido 4 pontos de penalidade e - a essa altura da temporada - isso teria levado à suspensão do holandês no GP do Canadá.

Por fim, é importante observar que dos 21 pilotos que disputaram pelo menos um GP nesta temporada, cinco não receberam nenhum ponto de penalidade em suas licenças. São eles Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg e Isack Hadjar.

Pontos de penalidade concedidos na F1 em 2025

Total GP Pts Motivo vence em Bearman 10







2 4 2 1 1 Ultrapassagem sob bandeira vermelha Não respeitar a bandeira vermelha Causou uma colisão (Sainz) Direção perigosa Múltiplas mudanças de direção 23/05

05/07

07/09

08/11

07/12 Tsunoda 8







2 2 1 2 1 Ultrapassagem sob bandeira vermelha Causou uma colisão (Colapinto) Causou uma colisão (Bearman) Causou uma colisão (Stroll) Várias mudanças de direção 14/06 29/06 06/07 09/11 07/12 Passeio 6





1 2 2 1 Causou uma colisão (Leclerc) Forçou um piloto a sair da pista (Gasly) Causou uma colisão (Ocon) Várias mudanças de direção 23/05

15/06

18/10

07/12 Lawson 6



*



1 2 1 1 1 Causou uma colisão (Stroll) Causou uma colisão (Hülkenberg) Causou uma colisão (Alonso) Causou uma colisão (Bearman) Direção irregular 13/04

13/04

03/05

08/11

07/12 Antonelli 5

2 2 1 Provocou uma colisão (Verstappen) Causou uma colisão (Leclerc) Forçou um piloto a sair da pista 29/06

31/08

07/09 Doohan 4

2 2 Causou uma colisão (Bortoleto)

Forçou um motorista a sair da pista (Hadjar) 22/03 23/03 Piastri 4 2 2 Direção irregular Causou uma colisão (Antonelli) 06/07

09/11 Sainz 4 2 2 Forçou um piloto a sair da pista (Antonelli) Causou uma colisão (Antonelli) 13/04

19/10 Albon 3 + 2 1 Provocou uma colisão (Colapinto) Causou uma colisão (Hamilton) 21/09

22/11 Hamilton 3 2 1 Não respeitar as bandeiras amarelas Causou uma colisão (Colapinto) 31/08

09/11 Verstappen 3 3 Causou uma colisão (Russell) 01/06 Bortoleto 2 + 2 Causou uma colisão (Stroll) 22/11 Gasly 2 2 Causou uma colisão (Sainz) 03/08 Ocon 1 1 Forçou um piloto a sair da pista (Stroll) 07/09 Leclerc 1 1 Direção irregular 03/08 Colapinto 1 1 Forçou um motorista a sair da pista (Piastri) 26/06

*Miami, +Las Vegas

