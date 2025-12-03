F1: Quantos pontos Norris, Verstappen e Piastri 'perderam' em 2025?

A Fórmula 1 se encaminha para a última corrida do calendário de 2025 tendo três postulantes ao título: Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Os pilotos estão separados por pouquíssimos pontos e o título já poderia ter sido decidido há muitas corridas, no entanto, erros ao longo da temporada permitiram a decisão ser levada para Abu Dhabi.

Pensando nisso, o Motorsport.com separou quantos pontos cada um dos pilotos deixou 'escapar' ao longo de 2025. Aqui vamos usar as corridas onde eles terminaram abaixo da posição de onde largaram.

Lando Norris

Norris, Piastri e Verstappen estão empatados na quantidade de vitórias ao longo de 2025, cada um deles têm sete vitórias, mas Lando carrega a maior quantidade de segundos lugares, assim, em um critério de desempate, ele seria considerado campeão - caso nenhum deles vença em Abu Dhabi.

O britânico e líder do campeonato deixou escapar 68 pontos no total ao longo da temporada, sendo que ele não teve culpa alguma pelo abandono na Holanda, na sprint de Austin e a desclassificação em Las Vegas.

Pontos perdidos:

2 - sprint da China (classificação ruim + largada ruim)

10 - no Canadá (batida com Piastri)

7 - na Bélgica (estratégia errada da McLaren)

18 - na Holanda (abandono por conta do motor)

7 - sprint nos Estados Unidos (batida com Piastri na largada)

18 - em Las Vegas (desclassificação)

6 - no Catar (estratégia errada da McLaren)

Max Verstappen

Verstappen teve um começo de temporada complicado, o holandês estava lutando bastante contra o RB21 que se provou ser bastante arisco. Ao longo da primeira parte do campeonato, Max deixou escapar 64 pontos e, desde as férias, ele conseguiu maximizar todas as oportunidades.

Pontos perdidos:

1 - sprint da China (desgaste dos pneus + ultrapassagem de Piastri)

5 - sprint de Miami (punição de 10 segundos após liberação insegura dos boxes e batida com Antonelli)

13 - em Miami (não conseguiu segurar as McLarens)

7 - na Arábia Saudita (embate com Piastri na largada + punição de cinco segundos)

17 - na Espanha (embate com Russell + punição de 10 segundos)

6 - na Áustria (batida com Antonelli na largada)

15 - na Grã-Bretanha (incidente com Piastri na relargada)

Oscar Piastri

Piastri deixou escapar 65 pontos ao longo de toda a temporada, com o foco maior ficando logo após as férias, quando a F1 entrou na sequência de corridas de baixa aderência.

Para o australiano, o único erro que ele teve pouca participação foi a desclassificação em Las Vegas. Sua queda de desempenho afetou drasticamente a tabela, fazendo com que ele perdesse a vice-liderança para Verstappen - que está apenas quatro pontos à frente de Oscar.

Pontos perdidos:

16 - na Austrália (rodada no fim da corrida)

10 - na Emilia Romagna (Safety Car na pista + estratégia da McLaren)

1 - na sprint da Bélgica (perdeu posição para Verstappen na largada)

2 - no Azerbaijão (bateu na largada)

3 - em Singapura (toque com Norris na largada)

6 - na sprint de São Paulo (bateu no fim da corrida)

2 - em São Paulo (punição após bater em Antonelli na relargada)

6 - na sprint dos Estados Unidos (batida com Norris e Hulkenberg na largada)

12 - em Las Vegas (desclassificação)

7 - no Catar (estratégia da McLaren)

