F1: Quem é o concorrente de Horner na briga pela vaga de chefe da Aston Martin?
Rumores sobre a saída de Andy Cowell dos cargos de CEO e de chefe da escuderia britânica agitaram o paddock de Las Vegas; informação é do Formula.hu
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Além das polêmicas dentro da pista, o GP de Las Vegas de Fórmula 1 também foi agitado por rumores de uma disputa interna dentro da Aston Martin que pode fazer Andy Cowell, CEO e chefe da equipe britânica, deixar o time de Silverstone. Com algumas vozes apontando uma possível ida do ex-Red Bull Christian Horner para Aston, outro nome foi especulado: Andreas Seidl.
O 'pano de fundo' para tal possibilidade de troca de liderança são as diferenças internas com o chefe de engenharia Adrian Newey, que está a bordo como parceiro técnico desde este ano.
Segundo o portal húngaro Formula.hu, Seidl, que chefiou a McLaren entre 2019 e 2022 e foi CEO da Sauber entre 2023 e 2024, no início da transição entre a escuderia de Hinwil para a Audi, seria o principal candidato para assumir o cargo de Cowell.
Outro fator que pode pesar para a decisão da escolha do executivo alemão ao invés de Horner, como foi especulado pela BBC, é a relação entre o 'guru do design' e o ex-CEO da Red Bull.
Embora Horner e Newey tenham trabalhado juntos na Red Bull por muitos anos, a saída de Newey ocorreu à sombra das investigações internas contra Christian. Ele havia sido acusado de comportamento inadequado e de controle em relação a uma funcionária.
A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários