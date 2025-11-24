Todas as categorias

Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2
GP de Las Vegas
F1: Marko admite que Red Bull tinha "contrato pronto" para Norris; entenda
GP de Valência
Moreira revela o que foi mais difícil na adaptação para MotoGP
GP de Las Vegas
F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren
GP de Las Vegas
Alonso detona GP de Las Vegas: Pista "não é do padrão da F1"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Quem é o concorrente de Horner na briga pela vaga de chefe da Aston Martin?

Rumores sobre a saída de Andy Cowell dos cargos de CEO e de chefe da escuderia britânica agitaram o paddock de Las Vegas; informação é do Formula.hu

Redação Motorsport.com
Publicado:
Press Conference Jost Capito, CEO, Williams Racing Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Andreas Seidl, Team Principal, McLaren

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Além das polêmicas dentro da pista, o GP de Las Vegas de Fórmula 1 também foi agitado por rumores de uma disputa interna dentro da Aston Martin que pode fazer Andy Cowell, CEO e chefe da equipe britânica, deixar o time de Silverstone. Com algumas vozes apontando uma possível ida do ex-Red Bull Christian Horner para Aston, outro nome foi especulado: Andreas Seidl.

Leia também:

O 'pano de fundo' para tal possibilidade de troca de liderança são as diferenças internas com o chefe de engenharia Adrian Newey, que está a bordo como parceiro técnico desde este ano.

Segundo o portal húngaro Formula.hu, Seidl, que chefiou a McLaren entre 2019 e 2022 e foi CEO da Sauber entre 2023 e 2024, no início da transição entre a escuderia de Hinwil para a Audi, seria o principal candidato para assumir o cargo de Cowell.

Outro fator que pode pesar para a decisão da escolha do executivo alemão ao invés de Horner, como foi especulado pela BBC, é a relação entre o 'guru do design' e o ex-CEO da Red Bull.

Embora Horner e Newey tenham trabalhado juntos na Red Bull por muitos anos, a saída de Newey ocorreu à sombra das investigações internas contra Christian. Ele havia sido acusado de comportamento inadequado e de controle em relação a uma funcionária.

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Indy October Testing
Montoya, Barrichello e mais: Quem fez o caminho da F1 para a Indy antes de Mick Schumacher
Brasília
Stock Car: Confira horários e como assistir ao retorno da etapa de Brasília, com a final da Stock Light
MotoGP: Viñales contrata Jorge Lorenzo como treinador para a temporada de 2026
GP do Catar
GP do Catar de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Losail, com corrida sprint e F2

