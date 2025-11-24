Além das polêmicas dentro da pista, o GP de Las Vegas de Fórmula 1 também foi agitado por rumores de uma disputa interna dentro da Aston Martin que pode fazer Andy Cowell, CEO e chefe da equipe britânica, deixar o time de Silverstone. Com algumas vozes apontando uma possível ida do ex-Red Bull Christian Horner para Aston, outro nome foi especulado: Andreas Seidl.

O 'pano de fundo' para tal possibilidade de troca de liderança são as diferenças internas com o chefe de engenharia Adrian Newey, que está a bordo como parceiro técnico desde este ano.

Segundo o portal húngaro Formula.hu, Seidl, que chefiou a McLaren entre 2019 e 2022 e foi CEO da Sauber entre 2023 e 2024, no início da transição entre a escuderia de Hinwil para a Audi, seria o principal candidato para assumir o cargo de Cowell.

Outro fator que pode pesar para a decisão da escolha do executivo alemão ao invés de Horner, como foi especulado pela BBC, é a relação entre o 'guru do design' e o ex-CEO da Red Bull.

Embora Horner e Newey tenham trabalhado juntos na Red Bull por muitos anos, a saída de Newey ocorreu à sombra das investigações internas contra Christian. Ele havia sido acusado de comportamento inadequado e de controle em relação a uma funcionária.

