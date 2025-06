Após o incidente com George Russell em Barcelona, Max Verstappen está a apenas um ponto de penalidade de ser suspenso por um fim de semana na Fórmula 1.

O atual campeão mundial recebeu uma penalidade de 10 segundos e três pontos na superlicença por ter batido na Mercedes de Russell durante as últimas voltas do GP da Espanha. Isso deixa Verstappen à beira de uma suspensão, tendo agora acumulado 11 dos 12 pontos necessários em um período de 12 meses para ser proibido de correr durante um fim de semana de GP.

Verstappen vai precisar evitar a ira da direção de prova por pelo menos mais duas etapas, mas ele está por um fio até o fim do ano.

Ele levou os dois primeiros pontos de penalidade no atual período de 12 meses após o GP da Áustria do ano passado, em 30 de junho, por ter colidido com Norris na Curva 3. Mas mesmo depois que esses pontos "expirarem" este ano, ele ainda estará a três pontos de uma suspensão de corrida.

Verstappen permanecerá nessa posição até depois de 27 de outubro, quando expirarão os dois pontos que recebeu por colocar Norris para fora da pista no México.

Embora ainda não se saiba se o holandês entrará em conflito com as regras, há especulações sobre quem ocupará o lugar na Red Bull caso ele seja forçado a perder uma etapa do campeonato.

Agora, o Motorsport.com dá uma olhada nos candidatos que poderiam ter a oportunidade de substituir Verstappen.

Isack Hadjar

Isack Hadjar, Racing Bulls, teste da Pirelli em Barcelona Foto de: Pirelli

Embora Verstappen tenha ido para a luta com as McLarens nesta temporada, conquistando três pole positions e a vitória no GP da Emilia Romagna, o piloto mais impressionante da Red Bull foi, sem dúvida, o novato francês Isack Hadjar.

Deixado em lágrimas depois de bater o carro na chuva durante a volta de formação na Austrália, Hadjar dedicou-se ao trabalho que tinha em mãos enquanto o drama da troca de assentos da Red Bull ofuscava o emocionante início na F1.

Ele terminou nos pontos em cinco dos nove GPs disputados até agora em 2025 e se classificou em quinto lugar em Mônaco, o primeiro novato a fazer isso desde Lewis Hamilton.

Embora o ritmo e habilidade tenham chamado atenção, qualquer preocupação da hierarquia da Red Bull em ter que se adaptar à equipe principal seria atenuada pelo fato de ser uma corrida autônoma - uma oportunidade única para o jovem de 20 anos mostrar o que pode fazer antes de voltar à Racing Bulls.

Liam Lawson

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Liam Lawson pode ter passado por um período desastroso de duas corridas como piloto da Red Bull no início desta temporada, mas o conhecimento que o neozelandês teria adquirido durante esse período poderia fazer dele o homem perfeito para ocupar o lugar de Verstappen.

Tendo sido promovido da Racing Bulls, Lawson teve dificuldades para se familiarizar com a Red Bull e foi descartado sem cerimônia em favor de Yuki Tsunoda após o GP da China, retornando à equipe júnior, onde agora está tentando reconstruir sua reputação.

Devido ao fracasso da experiência e ao rápido rebaixamento, o próprio Lawson pode não estar interessado em outra mudança temporária para a Red Bull, mas, por outro lado, pode ver uma única corrida como uma tentativa de banir os fantasmas do período malfadado.

Ele conquistou seus primeiros pontos do ano em Mônaco e demonstrou ser um verdadeiro jogador de equipe ao segurar o pelotão para permitir que Hadjar tivesse espaço suficiente para ir aos boxes e sair na frente de Lawson e do comboio que ele havia criado atrás dele.

O que poderia ir contra ele? Bem, Christian Horner e outros já viram o que Lawson pode fazer em uma Red Bull e não ficaram impressionados. Uma corrida única pode ser vista como uma chance de dar a outra pessoa uma oportunidade semelhante.

Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Esse alguém poderia ser Ayumu Iwasa, que faz parte do programa de pilotos juniores da Red Bull desde 2021 e é um vencedor de corridas tanto na F3 quanto na F2.

Atualmente correndo pela Team Mugen na Super Formula, Iwasa terminou no pódio em três das cinco primeiras rodadas e certamente se encaixaria no molde de dar a um talento em ascensão a chance de ficar ao volante de um carro de F1.

Ele estreou na Racing Bulls na primeira sessão de treinos do GP do Japão de 2024, diante da torcida de caa, e também substituiu Verstappen no TL1 na etapa do Bahrein deste ano, tendo o primeiro contato com a pista em um Red Bull.

É muito provável que Iwasa não consiga a vaga de piloto da Red Bull no lugar de Verstappen - caso ele cumpra a suspensão-, mas estaria na fila para assumir o lugar na Racing Bulls deixado temporariamente por Hadjar ou Lawson.

Arvid Lindblad

Vencedor da corrida, Arvid Lindblad, Campos Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

Assim como Iwasa, Arvid Lindblad faz parte do grupo de jovens pilotos da Red Bull há quatro anos e está fazendo seu nome em diferentes categorias.

O piloto britânico estreou na F2 neste ano e fez várias exibições atraentes, incluindo vitórias na sprint da Arábia Saudita e na corrida espanhola no último fim de semana.

Lindblad também seria provavelmente convocado para um assento da Racing Bulls em vez de ser imediatamente colocado na Red Bull - mas há outra questão em jogo que afetaria suas chances, um regulamento introduzido após a estreia de Verstappen na F1 em 2015.

A FIA anunciou em 2016 que um piloto de Fórmula 1 deve ter pelo menos 18 anos, a menos que seja "considerado como tendo demonstrado recentemente e de forma consistente uma capacidade e maturidade excepcionais em competições de carros de fórmula de assento único".

Lindblad, portanto, precisaria de autorização para correr pela Red Bull ou pela Racing Bulls no caso de um banimento de Verstappen, pelo menos até depois do GP da Hungria, em 3 de agosto, já que seu aniversário de 18 anos será na semana seguinte.

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, chega à pista Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Talvez estejamos entrando no reino da fantasia, mas, se a Red Bull decidir que um piloto mais experiente é o caminho a ser seguido, Daniel Ricciardo poderá ter um retorno improvável.

O australiano está inexoravelmente ligado à equipe da Red Bull e é um dos favoritos de Horner, que o trouxe de volta à equipe no final de 2023 com a então marca AlphaTauri antes de tomar a decisão de trocá-lo por Lawson no meio de 2024.

Ricciardo já havia passado duas temporadas na equipe júnior antes de passar cinco anos como piloto da Red Bull, vencendo sete GPs ao lado de Sebastian Vettel e Verstappen.

Trazer Riccardo de volta, mesmo que seja para uma única corrida, seria uma decisão bem recebida por muitos fãs, mas o piloto de 35 anos se distanciou do automobilismo desde que perdeu o lugar na Racing Bulls no ano passado e provavelmente precisaria de um retorno tentador.

Sergio Pérez

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Se sugerir Riccardo como uma opção pode ter sido um exagero, talvez incluir Sergio Pérez seja testar ao máximo as possibilidades dessa lista.

Mas o mexicano, muito criticado por suas atuações ao lado de Verstappen na última temporada, conhece o funcionamento interno da equipe Red Bull melhor do que ninguém, já que fez parte dela recentemente.

O problema para Pérez é que suas más atuações no ano passado provavelmente queimaram suas chances com Horner e com a hierarquia, já que a Red Bull terminou em um distante terceiro lugar no campeonato de construtores, com Pérez somando apenas 152 dos 589 pontos com que a equipe terminou o ano.

Ao contrário de Ricciardo, Pérez provavelmente estaria ansioso para voltar ao volante, especialmente com as especulações contínuas que o ligam a uma vaga na recém-formada equipe Cadillac, que entra no campeonato mundial a partir de 2026.

