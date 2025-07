Nenhum piloto dá conta de gerenciar sua própria carreira e obter resultados. Por exemplo, Max Verstappen, na Fórmula 1, tem o seu próprio 'clã' que o ajuda a conseguir os melhores acordos e futuro. O holandês chegou a categoria com apenas 17 anos e precisou de bastante apoio nos bastidores para se tornar o tetracampeão que é.

Desde a demissão de Christian Horner, muito tem se falado sobre a influência do 'grupo' de Verstappen, principalmente porque Jos, pai do holandês, nunca escondeu seu desafeto com o chefe da Red Bull. Mas quem está gerenciando a carreira de Max e o quão influente eles são?

Max Verstappen

Claro, o próprio piloto tem a última palavra nas decisões sobre sua carreira e é ele quem pode bater o martelo em assuntos de grande importância. Ele é a figura central de toda discussão e acaba se tornando polêmico quando decide dar sua opinião sincera sobre as situações.

Jos Verstappen

Pai do tetracampeão e ex-piloto da F1, Jos tem um relacionamento muito próximo com seu filho e é conhecido por ter um temperamento bastante forte que, inclusive, teria ajudado Max a alcançar o objetivo de se tornar o grande campeão e referência no esporte.

Jos é considerado a figura mais importante no clã (logo atrás do próprio filho). Ele representa as vontades e desejos de Max, se tornando, muitas vezes, o porta-voz do filho sobre as situações e não costuma se importar com terceiros.

Sabemos que Jos tem alguma influência na equipe, mas sua voz costuma ser usada para 'atiçar' as situações com a mídia.

Helmut Marko

Apesar de ser um consultor oficial da Red Bull, Helmut Marko já deixou claro que seu grande foco é a carreira de Max Verstappen.

O tetracampeão é o grande orgulho do austríaco e, por ter poder dentro da organização da Red Bull, Marko é uma peça importante no 'clã' que protege os interesses de Max.

No início, Horner e Marko eram muito próximos e seu relacionamento era positivo, no entanto, com o tempo, a situação mudou completamente depois das polêmicas em 2024. Além disso, Helmut tem um relacionamento muito próximo com o lado austríaco da equipe de energéticos e, por isso, é uma peça fundamental para Verstappen.

Foto de: Red Bull Content Pool

Raymond Vermeulen

É o nome menos público de todo o grupo, ele não costuma aparecer na mídia e gerência a carreira de Verstappen fora das câmeras, sendo o responsável pelas negociações e contato com o tetracampeão.

Ele atua como o empresário do holandês e, assim como Jos, defende os interesses de Max, mas no sentido legal (em contratos e acordos). Raymond não tem nenhum cargo oficial na Red Bull e, por isso, sua influência é bem menor, mas seu poder de barganha é um dos mais altos, já que ele gerencia o piloto estrela da equipe.

Oliver Mintzlaff

Após a morte de Dietrich Mateschitz, dono de 49% das ações da equipe Red Bull Racing, Mark Mateschitz se tornou o herdeiro e entregou as chaves do império para Oliver Mintzlaff.

O austríaco de 49 anos foi escolhido a dedo por Dietrich antes de sua morte para gerenciar o negócio e assumiu as operações da F1. Desde o início de sua função, houve atritos com Horner e a situação começou a ficar complicada.

Apesar de não fazer parte oficialmente do 'clã' Verstappen, já deixou claro que não quer perder o tetracampeão e fará de tudo para atender as vontades do holandês e garantir que ele irá, pelo menos, cumprir o contrato até 2028.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O quão influente o 'clã' Verstappen é na Red Bull?

Separados, nenhuma das unidades têm tanta força, mas ao juntar o quarteto principal (Max, Jos, Marko e Raymond), há uma combinação assustadora que pode convencer o alto escalão da Red Bull a fazer suas vontades.

Todos eles têm o potencial de aplicar uma pressão significativa quando as questões não estão sendo tratadas da maneira como eles acreditam que seria a mais benéfica para seu piloto.

Marko é a peça-chave nessa relação. Ele não apenas tem poder dentro da equipe, mas tem uma ótima relação com o lado austríaco da Red Bull Racing, que detém a maior parte das ações após a venda de 2% da família Yoovidhya (parte tailandesa do time).

